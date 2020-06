Dachstuhlbrand - Feuer richtet Schaden von 75.000 Euro an Bürogebäude in Hannover an

Einen Tag nach dem Feuer auf dem Dach eines Bürogebäudes in Hannovers Innenstadt hat die Polizei die Ursache ermittelt. Der Brand hat sich demnach selbst entzündet und einen Schaden von 75 000 Euro angerichtet.