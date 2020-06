Kostenlos bis 13:47 Uhr Dachstuhlbrand an Bürogebäude an der Hamburger Allee in Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am Pfingstmontag zu einem Dachstuhlbrand an einem Bürogebäude an der Hamburger Allee ausgerückt. Es kommt vor Ort wegen des Einsatzes zu Behinderungen.