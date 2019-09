Hannover

Die Flachdächer vom Stadtteilzentrum Krokusin der Kronsbergsiedlung haben zu viele Lecks. Weil trotz zwischenzeitlicher Reparaturen und Teilsanierungen immer wieder Regenwasser eindringt, macht die Stadt Tabula rasa. Im kommenden Frühjahr lässt sie die Dachabdeckungen komplett erneuern und gibt dafür 1,09 Millionen Euro aus.

Zentrale Einrichtung des Quartiers

Das Stadtteilzentrum ist mittlerweile fast zwanzig Jahre alt und besteht aus zwei Baukörpern, die durch einen Zwischentrakt verbunden sind. Seit der Eröffnung ist es eine der zentralen Einrichtungen des Quartiers. Es dient als Veranstaltungs- und Aktionsraum für Vereine und Verbände sowie als Kultur- und Bildungsort. Offene Kinder- und Jugendarbeit sind dort ebenso ansässig wie die Stadtteilbibliothek. Außerdem finden im Krokus regionale und überregionale Tagungen statt.

Mit der Sanierung will die Stadt nicht nur das Regenwasser abhalten. Im Zuge der Arbeiten passt sie auch die Entwässerung und Sicherheitsanforderungen an gültige Bestimmungen an. Außerdem lässt sie kleine Schadstellen an der Fassade ausbessern.

Von Bernd Haase