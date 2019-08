Darum gibt es so viele Störche in der Region Hannover

Hannover

Springe und Barsinghausen sind die einzigen beiden unter den 21 Städten und Gemeinden in der Region Hannover, in der aktuell kein erfolgreiches Storchen-Brutpaar registriert ist. Ansonsten waren die Vögel, der Sage nach Lieferant der Menschen-Babys, bei der Nachwuchsarbeit in eigener Sache hinreichend beschäftigt. Reinhard Löhmer, Weißstorchbeauftragter der Region, hat 73 Brutpaare (Vorjahr 61) und 159 Jungtiere (Vorjahr 114) registriert. „Derartige Zahlen hat es seit 75 Jahren nicht gegeben“, sagt Löhmer.

Viele Mäuse bieten ausreichend Futter

Gründe dafür gibt es laut Löhmer mehrere. Auffällig sei, dass immer mehr zweijährige Störche Nachwuchs bekämen. „Diese Frühreife hat die Anzahl der Brutvögel erhöht und ist ein Beleg dafür, dass Biologie nie statisch ist, sondern dass es immer wieder auch Veränderungen gibt“, erläutert der Biologe. Das Wetter sei für Störche günstig gewesen. In diesem Jahr tummelten sich außerordentlich viele Feldmäuse, die die Vögel gerne nehmen, wenn Regenwürmer oder Amphibien wegen Trockenheit nicht so zahlreich sind.

Die meisten Störche leben in der Leine-Niederung

Zwei Weißstörche und ein kleiner Jungstorch in der Leinemasch in Laatzen-Grasdorf. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Insgesamt fünf Nester sind neu besetzt worden, darunter eines in Hannover-Döhren. In der Landeshauptstadt gibt es vier Brutpaare mit acht Jungtieren. Die meisten Störche leben jedoch weiter nördlich in der Leine-Niederung. Im weitläufigen Neustädter Land sind es 16 Paare mit insgesamt 40 Nachkommen, im Wunstorfer Gebiet 14 mit 25 Jungtieren und in Garbsen sieben mit elf.

Hier leben die Störche in der Region Hannover

Manchmal schreiten sie in Trupps übers Feld

Vogelfreunde und Passanten beobachten häufig Trupps oder ganze Scharen von Störchen auf einer Wiese oder einem Acker. „Das sind einjährige Störche, die noch zu jung zum Brüten sind und die sich zusammenschließen“, sagt Experte Löhmer. Werde ein Feld bestellt oder eine Wiese gemäht, locke dies die Vögel auf der Suche nach Nahrung an.

Langsam rüsten die Störche wieder zum Zug Richtung Süden. „Es war 2018 das erste Mal seit längerer Zeit, dass keine Störche zum Überwintern in der Region geblieben sind“, sagt Löhmer. Grund für den Exodus war nicht Kälte, sondern Trockenheit und damit das Fehlen vom winterlichen Grundnahrungsmittel, dem Regenwurm.

