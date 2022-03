Hannover

Die Schilder hängen in allen Filialen von Aldi-Nord – auch in der Region Hannover: „Wir haben uns entschieden, Babynahrung aus dem Sortiment zu nehmen. Um jetzt schnell Hilfe für die Ukraine leisten zu können, haben wir die verbleibenden Bestände direkt aus unseren Filialen abgeholt und weitergeleitet.“

Grund war offenbar ein Hilferuf der Caritas in Essen (NRW): Es fehle an Babynahrung. Aldi-Nord stellte rund 25 Lastzüge bereit, die demnächst mit Hilfsgütern und vor allem der Babynahrung aus den Filialen in die Ukraine fahren.

Hinweis für die Kunden: Aldi-Nord nimmt Babynahrung aus dem Programm und spendet die Restbestände der Ukraine. Quelle: Hage

Der Discounter hatte ohnehin geplant, Babynahrung aus dem Standardsortiment zu nehmen, das gesamte Angebot für Kleinkinder soll gestrafft werden. Auch Babybrei, Fruchtgläschen, Schalenmenüs und Babysnacks fliegen aus dem Angebot, dafür bleiben Windeln und Produkte für die Babypflege erhalten. Der Hilferuf der Caritas beschleunigte jetzt die Aussortierung.

Essens Caritas-Direktor Björn Enno Hermans sagte der WAZ: „Ich kann es nicht fassen: Wir erklären, dass Babynahrung gebraucht wird – und Aldi Nord deckt fast die ganze Ukraine ab.“

Von cpe