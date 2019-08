Hannover

Die höchste Leuchtschrift der Stadt ist von einem Netz umhüllt: Am alten Fernsehturm hinterm Hauptbahnhof haben Reparaturarbeiten begonnen. Turmeigentümer Volkswagen Nutzfahrzeuge lässt in regelmäßigen Abstanden Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen des Turms vornehmen.

Unterkante einer Plattform wird gewartet

„Was da passiert, ist ganz unspektakulär“, sagt VWN-Sprecher Tobias Salzmann: „Die Unterkante einer runden Plattform wird gewartet, und damit keine Betonbröckchen oder andere Teile herunterfallen, haben die Arbeiter ein Netz gespannt.“ Die Arbeiten finden im oberen Drittel des 141 Meter hohen Turms statt, der in Anlehnung an den großen Bruder Telemax in Groß-Buchholz Telemoritz genannt wird.

Fernmeldeturm seit 1992: Telemax statt Telemoritz

1959 ist der Fernmeldeturm errichtet worden. 2000 hat der Nutzfahrzeugekonzern VWN den Turm zu einem symbolischen Preis von der Telekom erworben, die ihn seit dem Neubau des 282 Meter hohen Telemax nicht mehr benötigt. Seitdem prangen drei große, runde VW-Logos auf der obersten Plattform.

Auf der untersten, derzeit verhüllten Freiluft-Plattform ist die Nutzfahrzeuge-Leuchtschrift installiert. Darunter befindet sich das ehemalige Technikgeschoss. Frühere Pläne, dort nach der Außerbetriebnahme 1992 ein Café oder eine Aussichtsplattform einzurichten, werden nicht mehr verfolgt, weil es nicht genug Fluchtwege gibt.

Leuchtschrift ist auf LED umgestellt

Die Leuchtschrift ist erst kürzlich auf LED-Technik umgestellt worden, um Stromkosten und Energieverbrauch zu senken. Zuvor war der Turmschaft im unteren Bereich neu gestrichen worden.

Lesen Sie auch diese Texte:

Spektakuläre Aktion in luftiger Höhe: Hubschrauber bringt Antennenanlage zum VWN-Tower (2012)

Hannovers Telemax wird 25 – warum braucht man heute noch Fernsehtürme? (2017)

Von Conrad von Meding