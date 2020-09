Nordstadt

Von den Decken hängen als Lampen umfunktionierte Teekannen. Auf den Holzbänken vor den großen Fenstern bilden Kissen Sitzecken. Die Wände sind mit Kunst aus Kaffeeflecken dekoriert. Das Bistro „Das 42“ hinter dem Welfengarten in der Asternstraße 42 in Hannovers Nordstadt setzt auf Retro-Charme im modernen Kleid: eine alte Kommode, das Untergestell einer Nähmaschine als Tisch geben den offenen Räumen ihren Charme.

Die Gäste kommen aber offenbar vor allem wegen etwas anderem: „Wir leben von unserem selbstgemachten Kuchen“, sagt Inhaber Holger Seyb, der eigentlich studierte Physiker ist. „Ich wollte nie Gastro machen“, sagt er. Zuvor war er im Management im Maschinenbau tätig. Ein Freund hatte ihn um Hilfe in dessen Café gebeten. „Da habe ich gemerkt, dass es zu mir passt und dass ich den Kontakt zu den Kunden mag, denn es hat mir unendlich viel Spaß gemacht“, sagt Seyb.

Anzeige

Vor viereinhalb Jahren hat er mit Das 42 sein eigenes Lokal eröffnet. Aus seiner Studienzeit in den Achtzigerjahren weiß Holger Seyb, dass dort, wo sich jetzt sein Lokal befindet, bis 1989 die Kneipe „Gemütliche Ecke“ angesiedelt war, später dann die Nachfolge-Kneipe „Kleine Freiheit“ bis 2013. Eineinhalb Jahre lang standen die Räume leer, bis „Das 42“ dort eingezogen ist.

Weitere HAZ+ Artikel

Holger Seyb ist Inhaber des Bistros Das 42. Quelle: Lisa Eimermacher

Kuchen, Quiche, Kohlroulade

Ein Stück Kuchen gibt es ab 2,80 Euro. „Unsere Spezialität ist der gedeckte Apfelkuchen nach dem modifizierten Originalrezept meiner Großmutter“, sagt Seyb. Von ihr hat er im Alter von 13 Jahren das Backen und Kochen gelernt. Alle Kuchen seien selbstgebacken. Neben dem gedeckten Apfelkuchen (3,50 Euro) werden unter anderem Käsekuchen (3,50 Euro), veganer und glutenfreier Mohnkuchen und warm servierter, glutenfreier Schokoladenkuchen angeboten. Bis 14 Uhr bietet das Bistro ein Frühstück mit selbstgemachter Himbeermarmelade (ab 3,60 Euro) an. Mittags bekommt man im Bistro Quiche (3,20 Euro) und Flammkuchen (6 Euro), abends frische Tagliatelle (7,50 Euro) oder Spitzkohlrouladen (9,80 Euro).

Der Wein wird von Mitarbeitern getestet

Abends bietet das Bistro eine Weinkarte mit europäischen Weinen. „Wir haben die Philosophie, nur Dinge zu verkaufen, die wir auch selbst mögen“, sagt Seyb. Deshalb reist er selbst zu den Weingütern, bevor der Wein in den Laden kommt. Auch die Mitarbeiter dürfen den Wein vorher testen. 16 offene Weine, darunter viele Bioweine stehen auf der Karte. „Unser Hauptgebiet sind Rotweine aus Italien, Spanien, Deutschland und Österreich“, sagt der Inhaber. Die Weißweine (0,2 L ab 4 Euro) kommen meist aus Deutschland.

Zur Galerie Das 42 in der Asternstraße 42 nahe des Welfengartens bietet hausgemachten Apfelkuchen, Flammkuchen, Cocktails, europäischen Wein und Bier aus der Nordstadt.

Gemeinschaft der Gastronomen

Seit Corona steht Holger Seyb in engem Austausch mit den benachbarten Gastro-Kollegen. „Das ist eine Gemeinschaft, die sich in der Krise entwickelt hat“, sagt er. Die Öffnungszeiten wurden an Corona angepasst, da viele Studenten aktuell nicht da sind. „Wir haben uns einen guten Notfallplan zusammen gezimmert, der funktioniert“, sagt er. Abgesehen davon hat der Inhaber während des Lockdowns die Theke, die Hocker und die Sitzbänke draußen selbst gebaut.

Das 42 hat montags von 14 bis 20 Uhr, dienstags bis donnerstags von 14 bis 23 Uhr, freitags und sonnabends von 10 bis 14 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Von Lisa Eimermacher