Im Stadtbild von Hannover führt am Anzeiger-Hochhaus kein Weg vorbei. Das liegt natürlich an seiner im Wortsinne überragenden Erscheinung in der Skyline der City, aber auch an seiner ikonischen Form – als eine Art Mutter des in Hannover weit verbreiteten Backsteinexpressionismus.

Ein verlässlicher Indikator für Wert und Bedeutung eines Bauwerks ist sein Auftritt in der Kunst. Von Dauerauftritt müsste man wohl beim Anzeiger-Hochhaus sprechen. Denn bis heute haben sich nicht nur Millionen von Fototouristen, sondern auch internationale Künstlerinnen und Künstler in Malerei, Collage, Fotografie, Installation, Lichtkunst oder Skulptur mit dem Haus beschäftigt – oder sich geradezu daran abgearbeitet.

Zwei Markenzeichen – genial einfach

Schon Fritz Högers strenge Architekturzeichnungen für das 1927 bis 1928 erstellte Gebäude sind imposant und legen die beiden Charakteristika frei, um die es auch in der künstlerischen Interpretation häufig ging und geht: lange, vertikale Linien in der Front und der grüne „Deckel“ obendrauf. Einfach, genial. Einfach genial. Deshalb kann jedes Kind das Anzeiger-Hochhaus wiedererkennbar zeichnen. Und gleichermaßen löst es aus diesem Grund kreative Reize aus.

Am spektakulärsten hat das die pfälzische Künstlerin Yvonne Goulbier umgesetzt, die mit ihrer Lichtraumpoesie während der Expo vor 20 Jahren die Kuppel zum Farbenkino machte und das Anzeiger-Hochhaus zum Leuchtturm der Kunst.

Dokumentarisch oder als Zitronenpresse

Aber es geht auch kleiner. Den hannoverschen Künstler und Kunstvermittler Peter Struck hat das Gebäude zu Mützen, Eierbechern und Zitronenpressen inspiriert. Der belgische Maler und Bildhauer Pol Bury, 1971 mit einer Retrospektive in der Kestnergesellschaft zu Gast, verlieh strenger Geometrie gern ein bisschen künstlerischen Swing. So ließ er auch die Linien des Anzeiger-Hochhauses in einer Art mittigem Nabel zusammenfließen. Der Leipziger Neo Rauch, einer der Superstars der zeitgenössischen Kunstszene, stellte im Expo-Jahr 2000 das Anzeiger-Hochhaus hinter Birkenbäumen frei und nannte das Bild schlicht „November“.

Hans Kreuzers Nachkriegsbetrachtungen von Hannover stellen das Anzeiger-Hochhaus als Zentrum des Wiederaufbaus am Steintor dar und zeigen, dass dieses so große Gebäude bei den Luftangriffen kaum beschädigt worden ist. „Aufbau-Kreuzer“, wie der in Breslau geborene Künstler wegen seiner dokumentarischen Genauigkeit vor allem in den Fünfzigerjahren genannt wurde, erfasste den Baufortschritt an dieser Stelle gleich in einer ganzen Reihe von Bildern.

Der schönste Titel: „Mein Haus“

Die norddeutschen Künstler Rainer Fetting, Rüdiger Barharn und Dieter Froelich hat das Anzeiger-Hochhaus mehrfach und auf unterschiedliche Weise inspiriert. Moritz Götze hat die Form des Gebäudes in seiner Emaille-Kunst verarbeitet, geziert von mythischen Figuren, die typisch sind für die Erzählweise des von der Punkkultur beeinflussten Malers, Grafikers und Objektkünstlers aus Halle. Bei aller internationalen Beachtung: Der schönste Werktitel bleibt schließlich einem Künstler vorbehalten, der viele Jahre in Hannover wirkte: Andora hat sein materialreiches, typisch farbenfrohes, fröhliches Bild einfach „Mein Haus“ genannt. Darauf können sich vermutlich viele Hannoveraner einigen.

