Gastronomie in Hannover - Das Be Nice in der Nordstadt will nicht nur Veganer überzeugen

Ob vegane Salami, Kuchen oder Bowls – beim Be Nice Vegan Food in der Nordstadt ist alles selbst zubereitet. Inhaberin Bérénice und ihr Team sind nach der Coronakrise wieder sieben Tage in der Woche für die Kunden da.