Hannover

In der Region Hannover sind Bewohner aus zehn Altenheimen mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind fünf Senioren- und Pflegeinrichtungen in der Landeshauptstadt sowie weitere fünf im Umland. Insgesamt sind derzeit 71 Bewohner dieser Einrichtungen positiv auf Corona getestet worden, berichtete Regionssprecher Christoph Borschel. Zwölf Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen in der Region sind inzwischen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Welche Heime betroffen sind, sagte die Region nicht. Bekannt ist immerhin, dass es in einem Heim in Burgdorf zu einer Häufung von Infektionen kam.

Auch Mitarbeiter haben sich infiziert

Damit sind bei rund einem Drittel der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Region alte Menschen betroffen, die in Senioren- oder Pflegeheimen leben. Bisher sind in der Region insgesamt 39 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Vom Coronavirus sind noch weitere zehn Heime betroffen: dort sind Mitarbeiter des Pflegepersonals positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Insgesamt beobachtet das Gesundheitsamt der Region eine Zunahme von Corona-Infektionen bei den Menschen ab 60 Jahren. Rund ein Drittel (33,4 Prozent) der derzeit mit dem Coronavirus infizierten Menschen sind 60 Jahre oder älter. Deshalb verstärkt das Gesundheitsamt seine Anstrengungen, in den Altenheimen die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen.

Betreiber müssen Verdachtsfälle melden

Der Leiter des Gesundheitsamts, Mustafa Yilmaz, wies am Freitag auf die Pflicht der Betreiber hin, Verdachtsfälle, Infektionen oder Todesfälle zu melden. Das gelte auch, wenn der behandelnde Arzt den Fall bereits gemeldet habe. Außerdem müssen Infektionsfälle beim Pflegepersonal ebenfalls dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Unterdessen gibt es immer mehr Forderung nach einer Lockerung des strikten Besuchsverbots für die Alten- und Pflegeheime, unter anderem hat sich der Herzchirurg der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Prof. Axel Haverich, dafür stark gemacht, Besuche wieder zuzulassen. Die Landesregierung will Besuche von Angehörigen in Heimen unter bestimmten Bedingungen wieder zulassen.

Wie berichtet sind in einem Wolfsburger Pflegeheim bisher 41 Bewohner gestorben. In der Einrichtung für Demenzkranke mit insgesamt 165 Plätzen hatten sich im März 74 der meist hochbetagten Bewohner mit dem Erreger angesteckt.

Von Mathias Klein