Das Coronavirus ist in der Region Hannover angekommen – die Verunsicherung ist groß und betrifft viele Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Wie schütze ich mich? Welche Folgen hat eine Quarantäne für meine Arbeit? Was ist, wenn ich eine Reise in ein Risikogebiet geplant habe? Haben auch Sie Fragen? Am Montag stehen sechs Experten im HAZ-Forum am Telefon Rede und Antwort.