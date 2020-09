Hannover

Was macht ein Museum? Ausstellen natürlich. So auch das Wilhelm-Busch-Museum, das sich seit einigen Jahren mit vollem Namen „Museum Wilhelm Busch Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst“ nennt. Seit 90 Jahren gibt es die Wilhelm-Busch-Gesellschaft, die noch genau so heißt und nicht nur in dieser für ein Privatmuseum schwierigen Pandemie wichtige Stütze und Rückgrat für Betrieb und Fortbestand des Hauses ist. Die Gesellschaft mit ihren aktuell 2200 Mitgliedern ist auch Garant für den ausgezeichneten Ruf des Hauses, national sowieso, aber auch international.

Passend zum Jubiläumsjahr und weil so eine Corona-Vollbremsung Anlass gibt, sich auf seine Kernaufgaben zu besinnen, gewährt das Haus im Georgengarten nun einen Blick hinter die Kulissen. Denn Ausstellen ist das eine, aber gleichwertig stehen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch das Sammeln und das Forschen auf der Agenda, wenn auch nicht so sichtbar für das Publikum. In den Sammlungsräumen sind ab dem morgigen Sonnabend Auszüge aus allen Arbeitsbereichen des Hauses zu sehen. Gleichzeitig ist es auch eine Leistungsschau, die angesichts des spektakulären Bestandes und der vergleichsweise unaufgeregten Präsentation durchaus mal dran ist.

Ein Plakat als Fernsehstar

Schon im ersten Raum des Rundgangs ist man umgeben von Plakaten aus den vergangenen Jahrzehnten, von Karl Arnold und einer Schau mit amerikanischen Karikaturen in den Fünfzigerjahren über die große Loriot-Ausstellung 1988 (die nicht seine erste und letzte hier war) bis zu Ronald Searle, der auch gerade wieder in den großen Räumen zu sehen ist. Ein Ritt auch durch die Geschichte der Grafik und Plakatgestaltung. Sogar ein Fernsehstar ist dabei. Das Poster einer Ernst-Kahl-Ausstellung, berichtet Direktorin Gisela Vetter-Liebenow nicht ohne Stolz, habe es mal in eine „Tatort“-Folge geschafft.

Natürlich geht es um den Namensgeber des Hauses. Wilhelm Busch als Zeichner, als Maler, als Naturbeobachter, feinsinniger Porträtist – und als fleißiger Briefeschreiber. Einige der insgesamt 2000 Schreiben im Bestand hängen aus – wie das Gedicht an die Geschwister Nanda und Netty Keßler aus Frankfurt, denen er immer Würste aus Wiedensahl schickte: „Dem wohlbekannten Schwesterpaar / Im blonden u. im braunen Haar / Sei Dieses, was sich Wurst betittelt / In aller Ehrfurcht übermittelt / Es blüht die Wurscht nur kurze Zeit; die Freundschaft blüht in Ewigkeit.“ Busch unterschreibt mit „Onkel Wilhelm“.

Auswahl aus 55.000 Karikaturen

Eine Auswahl der Karikaturenblätter zu treffen und dabei nichts Wichtiges zu vergessen, ist bei 55.000 Exemplaren schier unmöglich. Englische Karikaturen des 19. Jahrhunderts hängen beispielhaft neben politischen Statements von Marie Marcks und Hanns Erich Köhler, deren Nachlässe wie die von Searle oder F. K. Waechter mit jeweils Tausenden von Arbeiten dem Busch-Museum anvertraut wurden. Gerade ist das Werk von Tatjana Hauptmann dazugekommen, die Ende des Jahres mit einer Ausstellung gewürdigt wird, die jetzige Schau liefert einen kleinen Vorgeschmack.

Ein Klatschskandal in Karikaturen

Der Bereich der Forschung ist eigentlich nicht so leicht zu präsentieren, wenn es aber um einen faustdicken Klatschskandal geht, wird die Sache plötzlich anschaulich. Ist schon ein bisschen her, aber der Scheidungskrieg, den sich König Georg IV. und Königin Caroline lieferten, ist anhand von zeitgenössischen Karikaturen aufgearbeitet worden – von den Wissenschaftlern Cristina Martinez und Ian Haywood, die die Schlammschlacht mithilfe eines vom Förderverein des Museums unterstützten Fellowships aufgearbeitet haben.

Am Ende des Parcours’ durch die Arbeit des Wilhelm-Busch-Museums: eine Katze. Nicht irgendeine Katze, sondern eine von F. K. Waechter. Kein Mensch guckt so menschlich wie die Katze von F. K. Waechter. Am besten: hingehen, hinsehen. Es lohnt sich. Nicht nur wegen der Katze.

Vom Sonnabend an dienstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr.

Von Uwe Janssen