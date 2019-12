Hannover

Gehen in einem der beliebtesten Clubs der Stadt bald die Lichter aus? Das Zaza am Raschplatz hat nach HAZ-Informationen eine Räumungsklage am Hals. Betreiber Jürgen Uhlenwinkel soll mindestens zweimal die Miete nicht bezahlt haben, die Eigentümer des Bredero-Hochhauses haben ihm deshalb gekündigt. Eigentümervertreter Roeger Oude Luttikhus will sich wegen des schwebenden Verfahrens zu Details nicht äußern, er bestätigt nur, dass eine Räumungsklage läuft. Uhlenwinkel sagt, er hoffe darauf, dass „das Gericht eine Einsicht zeigt“ und er bleiben könne.

Zaza seit 1992 einer der bekanntesten Clubs Hannovers

Seit 1992 ist das Zaza fester Teil des hannoverschen Prosecco- und Cocktail-Nachtlebens. Nach dem Aus des weltkleinsten Clubs Casa Blanca am Weißekreuzplatz gehört das Zaza mit dem Palo-Palo und der Baggi-Disco zu den bekanntesten Innenstadt-Locations der Stadt. Wenn mal Prominenz aus der Stars-und-Sternchen-Branche hier feiert, dann in der Regel in einem der drei Clubs.

Publikum wandelt sich

Feiern auf den Tischen: Weihnachtsparty im Zaza Quelle: HAZ-Archiv

In den vergangenen Jahren hat sich das Feierverhalten des Publikums allerdings verändert. Vor allem jüngere Gäste besorgen sich bei Kaufland auf der anderen Straßenseite oder in der benachbarten Dax-Bierbörse preiswerten Alkohol zum Vorglühen. Das Zaza hielt mit Lockangeboten dagegen: Mittwochs und donnerstags etwa gibt es bei „Take Five“ fünf Getränke für 5 Euro. Ob das zu wirtschaftlichen Problemen führte, ist unklar.

Uhlenwinkel : Sommerflaute und Maschseefest setzen zu

Will nicht aufgeben: Zaza-Chef Jürgen Uhlenwinkel. Quelle: Natalie Becker (Archiv)

Uhlenwinkel bestätigt gegenüber der HAZ, dass er im vergangenen Spätsommer zweimal die Miete schuldig geblieben sei. Grund seien die Sommerflaute und das Maschseefest gewesen. Als ihm die Kündigung zugestellt und die Räumungsklage angedroht worden sei, habe er sich von Freunden Geld geliehen und die Schulden beglichen. Bei Gewerbemietverträgen allerdings gilt ein anderes Recht als bei Wohnungen, die einem stärkeren Schutz unterliegen. Bei zweimaligem Mietausfall darf der Eigentümer kündigen.

„Steine in den Weg gelegt“

Nach Darstellung Uhlenwinkels wollte man sich nach der Kündigung auf einen neuen Mietvertrag einigen, der dann aber nicht zustande gekommen sei. „Nach 27 Jahren sollte man eigentlich ein anderes Verhältnis zueinander haben“, sagt er. Ihm seien viele Steine in den Weg gelegt worden, etwa beim Ausbau der oberen Etage zu Feierräumen, die 2018 zu einem Umbaustopp wegen mangelnder Fluchtwege führten, oder bei der Reduzierung der Freifläche vor dem Zaza. Wegen der erwarteten Modernisierung der Hochhausfassade ist der Bereich zum Teil gesperrt.

Uhlenwinkel will bleiben

Ob er nach einem Rauswurf aus dem Bredero-Hochhaus noch einmal woanders anfangen will, dazu könne er „jetzt noch nichts sagen“, sagt Uhlenwinkel. Zunächst einmal gehe er gegen die Räumungsklage vor und hoffe, dass er bleiben dürfe. In der Clubszene heißt es, dass der Zaza-Betreiber schon einige Zeit Käufer für die Disco suche – das bestreitet er aber. Auf der Homepage des Zaza heißt es lakonisch: „Falls es jemand bislang tatsächlich noch nicht ins Zaza geschafft hat – wir sind immer noch da.“ Für die kommenden Tage sind Veranstaltungen wie die Christmas-Party und der Silvester-Frühschoppen angekündigt. Wie es danach weitergeht, scheint aber unklar.

Wie geht es weiter mit dem Bredero-Hochhaus? Seit Jahren wartet das Bredero-Hochhaus am Raschplatz auf seine Umgestaltung. Die mittleren Turmetagen sollen zu Wohnungen umgewandelt werden, über dem seitlichen Parkhaus soll ein Hotel einziehen. Weil aber im Hintergrund ein bizarrer Eigentümerstreit um die Frage tobt, ob Zustimmungen zum Umbau rechtskräftig erteilt wurden, liegt das Projekt auf Eis. Die Stadt hat die Rechte zum Umbau in diesem Herbst verlängert, weil sich andeutet, dass der Konflikt bald beigelegt ist. Alle Beteiligten hoffen darauf, dass die vielfach als veraltet angesehene Siebzigerjahre-Immobilie bald modernisiert wird.

Von Conrad von Meding