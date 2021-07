Hannover

Es fällt wie im vergangenen Jahr ein bisschen kleiner aus als vor Corona, und statt des klassischen Pfingsttermins ist es das erste Augustwochenende. Aber das Wichtigste: Das Gartenfestival Herrenhausen findet statt. Am Freitag, 30. Juli, öffnet es für die zahlreichen Freunde der Gartenkultur und die, die diesmal zu Hause urlauben und es sich noch ein bisschen schöner machen wollen: Suchen, stöbern, kaufen, fachsimpeln – die Experten an den Ständen haben nicht nur Tulpenzwiebeln, Accessoires aus Ton, Stein, Holz oder Trendmöbel zu bieten, sondern auch den einen oder anderen wertvollen Gestaltungs- oder Pflegetipp.

Christine Koch gehört zum Veranstalter-Team Quelle: Rainer Dröse

Wetterbeständige, pulverbeschichtete Gartenmöbel findet man ebenso wie kleine, dralle Stinkefingerskulpturen oder Hostas, grüne Blattschmuckstauden, die sich in ihrer Vielfalt großer Beliebtheit bei Kennern erfreuen. Es gehe auch darum, sich von Baumarktware zu unterscheiden, sagt eine der beiden Organisatorinnen, Christine Koch.

Das Rahmenprogramm mit Veranstaltungen am Leibniztempel fällt coronabedingt aus, um Ansammlungen zu vermeiden. Auch die Zelte stehen weit genug auseinander, es gibt einen zweiten Eingang, Tickets können im Vorverkauf oder vor Ort am Auto gekauft werden, um auch hier Schlangen zu vermeiden.

Für Experimentierfreunde: Luwak-Kaffee

Marissa Wennars vom Café Indonesia. Quelle: Rainer Dröse

Aber es wird auch so mehr als genug geboten zu Füßen des Tempels. Dutzende der typischen Pagodenzelte sind in das satte Grün des Georgengartens gepflanzt worden. Aber auch bewegliche Stationen sind dabei. Wie der kleine, aber auffällige Wagen vom Café Indonesia. „Selbst gebaut“, sagt Wojciech Pawelski, der das rollende Café mit Marissa Wennars betreibt und beim Gartenfestival neben Pandankuchen und indonesischem Eistee auch Luwak-Kaffee anbietet, der als teuerster Kaffee der Welt gilt und auf dem Weg in die Tasse einen kleinen Umweg nimmt.

Die Bohnen werden von den Schleichkatzen namens Luwak gefressen, fermentiert wieder ausgeschieden und erst dann geröstet. Pawelski und Wennars legen großen Wert darauf, dass ihr Kaffee ausschließlich von frei lebenden Luwaks stammt und nicht aus der in Asien verbreiteten Käfighaltung.

Wer den milden Luwak-Kaffee probieren will, sucht nach dem kleinen, weißen Wagen des Café Indonesia. Das Festival ist geöffnet von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Tickets kosten 12, ermäßigt 9 Euro, das Wochenendticket 18 Euro, Kinder bis 17 Jahre zahlen keinen Eintritt. Onlinebuchung sind unter gartenfestivals.reservix.de möglich.

Von Uwe Janssen