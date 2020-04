Alleinerziehende, Brennpunktfamilien, Familien im Homeoffice, Soloselbstständige: Viele Familien in Hannover geraten wegen der Kita-Schließungen in Zeiten von Corona immer mehr in Not. Sie wollen schnell wissen, wer von den angekündigten Lockerungen des Landes in den Notfallgruppen profitiert.