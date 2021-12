Das halten Eltern in Hannover von der Weihnachtsruhe

Hannover

Drei Tage mehr Weihnachtsferien oder doch lieber Unterricht in einem Corona-Schuljahr, in dem jeder Unterrichtstag wertvoll ist? Bis spätestens Freitag müssen Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in der Woche vor Weihnachten vom Präsenzunterricht abmelden oder nicht.

Mal fehlt ein Zehntel der Klasse, mal mehr als die Hälfte

Doch vielen Familien in Hannover fällt die Entscheidung schwer. Während die Grundschülerinnen und Grundschüler – wie auch im Vorjahr – vermutlich mehrheitlich zur Schule gehen werden – allein schon weil Eltern sonst die Kinderbetreuung fehlt – vermelden Leiter weiterführender Schulen bislang Abwesenheitsquoten zwischen zehn Prozent und einem Drittel. Teils sogar mehr als 50 Prozent.

Wenn die Freunde fehlen, melden die Eltern ihre Kinder eher ab

Anfang der Woche hatte beispielsweise Petra Hoppe an der Integrierten Gesamtschule List erst fünf Abmeldungen erhalten. Aber das könne noch steigen, denn es gebe eine besondere Dynamik innerhalb der Lerngruppen, sagt die Schulleiterin. Das bestätigt auch Justus Scheper, Vorsitzender des Landesschülerrates: „In den Klassen fragt man sich gegenseitig, ob die Eltern erlauben, dass man zu Hause bleibt. Und wenn die Freunde nicht da sind, melden auch andere sich ab.“ Bislang seien bei ihm rund 300 Abmeldungen eingegangen, sagt Matthias Brautlecht von der Wilhelm-Raabe-Schule. An der IGS Bothfeld haben sich von 935 Schülern rund 500 von der Präsenzpflicht befreien lassen.

Auch Peter Kindermann von der Sophienschule sagt: „Die Entscheidung dürfte den Eltern nicht ganz leicht fallen, weil insbesondere die letzten Tage eines Jahres für eine Lerngruppe wichtig sind, um mit einem anstrengenden Jahr abzuschließen. Der Unterricht ist dann in der Regel ganz anders gestaltet und – bei aller Freude über Ferien – finden Schülerinnen und Schüler das Zusammenkommen in der Schule ja auch wirklich nett.“

Eltern verunsichert, weil Lehrer bitten wegzubleiben

Viele Eltern fühlen sich aber verunsichert, weil offenbar einige Lehrkräfte in Klassen, in denen viele Schüler fehlen werden, an die übrigen appellieren, auch zu Hause zu bleiben. Andernorts heißt es, wenn zu wenige anwesend seien, müssten die Stunden sowieso entfallen. Statt zentral die Ferien für alle um drei Tage vorzuziehen, wie es der Landeselternrat gefordert hatte, hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) es den Eltern freigestellt, ihre Kinder formlos vom Präsenzunterricht abzumelden. Er unterstrich aber Ende vergangener Woche ausdrücklich, dass diese Möglichkeit eigentlich nur als Ausnahme für Familien gedacht sei, die besonders vorsichtig seien, etwa weil sie vulnerable Angehörige zu Weihnachten treffen wollten. Klassenarbeiten und Klausuren dürfen zwischen dem 20. und 22. Dezember nicht geschrieben werden. Wer zu Hause bleibt, erhält keine Homeschoolingaufgaben, sondern muss den Lernstoff selbstständig nacharbeiten.

1025 Corona-Fälle an Schulen in der Region Die Region Hannover verzeichnet aktuell an 244 Schulen regionsweit 1025 Corona-Fälle, darunter sind 978 Kinder und 47 Schulbeschäftigte. Gegenüber der Vorwoche ist die Zahl leicht gestiegen – damals waren es an 241 Schulen regionsweit 999 Corona-Fälle registriert, davon 951. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) betont stets, dass Schulen keine Corona-Hotspots seien. Es mache auch keinen Sinn, die Schulen zu schließen, wenn das andere öffentliche Leben so weitergehe wie bisher. Durch die regelmäßigen Selbsttests und anderen Vorgaben gebe es auch ein engmaschiges Sicherheitsnetz. Nach den Weihnachtsferien im Januar sind zunächst wieder tägliche Selbsttests angesetzt. Zudem gibt es jetzt nicht nur Impfangebote für Jugendliche ab 12, sondern seit dieser Woche auch für Fünf- bis Elfjährige. Tonne hatte immer betont, dass die Schulen in Niedersachsen geöffnet bleiben sollen. Ob diese Aussage auch noch gilt, wenn die hochansteckende Omikron-Variante das Land im Griff hat, ist unklar.

Kultusministerium: Schule ist offen

Am Mittwoch betonte Kultusministeriumsprecher Sebastian Schumacher noch mal: „Es gibt ausdrücklich keinen Appell, dass Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben sollen, Schule ist offen, Schule ist wichtig bis zum letzten Tag.“ Es stehe Lehrkräften auch nicht zu, Schüler zu bitten, zu Hause zu bleiben. Es sei verständlich, dass Lehrer keine Lust hätten, Unterricht zu gestalten, wenn nur zwei oder drei Kinder in einer Klasse säßen, sagt Schülervertreter Justus Scheper, aber das sei eben ihr Job.

An den Grundschulen bleiben die Abmeldungen die Ausnahme. Während Frank Post von der Grundschule Fuhsestraße meint, dass vermutlich nicht mehr als ein Kind pro Klasse fehlen werde, sind an der Otfried-Preußler-Schule laut Rektorin Alexandra Vanin bislang etwa 20 von 404 Kindern abgemeldet. An der Grundschule Stammestraße kam an einem Tag nur eine Abmeldung, tags drauf waren es aber schon sechs. An der Grundschule An der Feldbuschwende schwanken die Abmeldungen zwischen einem und drei Kindern pro Klasse.

„Verwirrung an den Schulen war erwartbar“

Landeselternratvorsitzender Michael Guder sagt, ihm sei es nicht bekannt, dass Lehrkräfte Eltern gebeten hätten, ihre Kinder abzumelden. Dass jetzt aber Verunsicherung und Verwirrung an den Schulen herrsche, sei angesichts der unklaren Entscheidung zu erwarten gewesen. Ähnlich hatte sich auch der Schulleitungsverband geäußert. Auch für Wolfgang Schimpf von der Direktorenvereinigung ist es die schlechteste aller Lösungen. Für die Oberstufe an den Gymnasien fehlten so wichtige Klausurentage.

Von Saskia Döhner