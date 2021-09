Hannover

Da war diese ältere Dame, die gemeinsam mit ihrer Tochter in die Wahlkabine wollte. Der Grund: Die Tochter wähle das erste Mal, sie wolle ihr helfen. Die Hannoveranerin hatte allerdings nicht mit Wahlhelfer Jochen Pauling gerechnet. „Das geht gar nicht“, sagt der 59-Jährige noch jetzt, wenn er sich an diesen Fall erinnert: „Wahlbeeinflussung“. Seine Stimme klingt freundlich, aber auch so entschieden, dass man sich sehr gut vorstellen kann: An ihm kam die überfürsorgliche Mutter einer Erstwählerin nicht vorbei. „Wir helfen selbstverständlich, wenn jemand Fragen zum Prozedere hat“, sagt Pauling: „Aber in die Wahlkabine muss jeder alleine hinein.“

Lesen Sie auch Liveticker: Alles zur Bundestagswahl 2021 und den Stichwahlen in der Region Hannover

Ehemann muss ermahnt werden

Auch der dominant wirkende ältere Herr, der seiner Ehefrau noch hinterherrief, sie wisse ja, wo sie das Kreuz zu machen habe, hatte bei Pauling schlechte Karten. Der Mann, der seit 20 Jahren Wahlhelfer in Hannover ist, fand so freundliche wie deutliche Worte. Der Mann solle bitte ruhig bleiben oder den Raum verlassen, bedeutete er ihm. Wahlen seien eine „freie, geheime, unabhängige und persönliche Angelegenheit.“

Pauling betont, dass solche Zwischenfälle selten sind. Aber wenn man mit dem Mann spricht, der Anfang der Zweitausenderjahre als Wahlhelfer in Linden anfing und jetzt seit vielen Jahren Wählern in Hainholz in der IGS Büssingweg beim Wählen behilflich ist, merkt man schnell: Es ist nicht selbstverständlich, dass die Atmosphäre in den Wahllokalen der Landeshauptstadt immer von Ruhe und Ernsthaftigkeit getragen ist. Es ist Menschen wie Pauling zu verdanken.

Sie sorgen am Sonntag für geregelte Abläufe in ihrem Wahlraum: Gabriele Hilmer (57), Ronja Kiesel (25), Jochen Pauling (59), Rainer Völschow (47), Stefanie Ebeling (45) und Dirk Schneider (49) (Bild von links nach rechts) Quelle: Katrin Kutter

Pauling ist Wahlvorstand. Er hat einen Stellvertreter, es gibt einen Schriftführer mitsamt Stellvertreter und vier Beisitzer. Vieles muss beachtet werden, damit die Wahl unter korrekten Bedingungen erfolgt und die Stimmzettel hinterher richtig ausgezählt werden. Wahlhelfer sorgen für Ruhe und Ordnung im Wahlraum. Sie überprüfen die Wahlberechtigung auf Grund des Wählerverzeichnisses, die Wahlscheine, sie geben den Stimmzettel aus, vermerken die Teilnahme im Wählerverzeichnis, zählen die Stimmen, übermitteln das vorläufige Wahlergebnis im Rahmen einer sogenannten Schnellmeldung, die an die Gemeindebehörde weitergeleitet wird und noch einiges mehr.

Wahlkabinen dürfen nicht einsehbar sein

Wenn die Wähler in Paulings Wahlbezirk von 8 Uhr an wählen gehen, hat er den Wahlraum schon den Vorschriften gemäß gestaltet. Die Wahlkabinen, so erzählt er, dürfen keinesfalls einsehbar sein. Deshalb stünden Wähler nie mit dem Rücken zum Fenster berichtet Pauling. Es sei schon vorgekommen, dass ein Raum in einer Sparkasse zum Wahllokal umfunktioniert wurde. Die Kameras hätten abgedeckt werden müssen. Welche Stimmzettel sind gültig oder nicht? Jegliche Kommentierung auf dem Stimmzettel mache ihn ungültig, erläutert Pauling. Stimmzettel mit Herzchen neben dem Kreuz hat er aus diesem Grund schon für ungültig erklären müssen, aber auch mit Sätzen wie „das kleinere Übel“ versehene Stimmzettel.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Neutralität ist selbstverständlich“

Hat es einen Unterschied für ihn gemacht, wer bei den Bundestagswahlen antrat? Viermal Merkel hat er auf CDU-Seite erlebt, auf SPD-Seite wechselten die Kanzlerkandidaten von Gerhard Schröder bis hin zu Martin Schulz. „Um Gottes Willen, nein“, sagt Pauling. Das dürfe es nicht und werde es nicht. Es ist eben selbstverständlich, dass Neutralität bei Wahlhelfern wie Pauling zu den Grundvoraussetzungen des Ehrenamtes gehört.

Von Jutta Rinas