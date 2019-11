Hannover

Um kurz nach 19 Uhr schießt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat im Neuen Rathaus zu Hannover mit ihrem Handy ein Foto. Es zeigt einen schlanken, jungen Mann, der allein auf der Rathaustreppe steht, ein Mikrofon in der Hand. Unter ihm der Pulk der Fotografen und Kameraleute, über ihm zwei Handvoll Zuschauer. Polat veröffentlicht das Bild im sozialen Netzwerk Twitter und schreibt dazu: „Das ist Geschichte.“ Selbstredend ist das Wahltagsfolklore, pflichtschuldig und pathetisch. Aber es ist auch wahr.

Der erste grüne OB – und der erste aus einer Migrantenfamilie.

Der neue Oberbürgermeister der Stadt Hannover heißt Belit Onay und kommt von den Grünen. Damit ist die Wahl, was die Äußerlichkeiten betrifft, in zweierlei Hinsicht historisch: Der 38-Jährige ist der erste grüne OB und der erste aus einer Migrantenfamilie.

Unterstützung vom Parteichef: Belit Onay (Mitte) mit seiner Frau Derya (links) und dem Grünen-Bundes Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Dabei ist die Euphorie bei den Grünen nach der Kandidatur Onays im Sommer zunächst nicht unbedingt überbordend. Auch das liegt an einer Äußerlichkeit: Onay ist keine Frau. Vor allem weibliche Parteimitglieder sind enttäuscht, dass sich trotz intensiver parteiinterner Suche keine Kandidatin gefunden hat – zumal auch für die Konkurrenz von CDU und SPD Männer ins Rennen gehen. Warum am Ende doch ein Mann antritt, begründet Ratsfraktionschefin Freya Markowis ziemlich geradeheraus: „Die ganz hochkarätigen Frauen waren nicht bereit, anzutreten“, sagt sie bei Onays Vorstellung. Kein Wunder, dass Onay sich anfangs fragen lassen muss, ob er ein Notnagel sei.

Ein neuer Star der Grünen

Alles vorbei. Der Mann, der am Sonntagabend um kurz nach sieben auf der Rathaustreppe seine erste kurze Rede als frisch gewählter Oberbürgermeister hält, ist kein Notnagel mehr, sondern ein neuer Star der Grünen. Um das zu demonstrieren und ein klein wenig von dem frischen Glanz abzubekommen, ist auch Bundesparteichef Robert Habeck nach Hannover gekommen und wartet im Rathaus mit seinen Parteifreunden auf das Ergebnis. Auch Co-Chefin Annalena Baerbock, gebürtige Hannoveranerin, hat Onay im Wahlkampf kräftig geholfen. Der Name Belit Onay ist längst auch bundesweit bekannt.

Belit Onay mit seiner Frau Derya. Quelle: Moritz Frankenberg

Schon die 32 Prozent für Onay im ersten Wahlgang waren im Vergleich mit den bisherigen Ergebnissen der Grünen-Kandidaten ein historisches Ergebnis gewesen: Vor sechs Jahren kam Lothar Schlieckau auf gerade einmal 11 Prozent der Stimmen und verpasste die Stichwahl deutlich. Ingrid Wagemann holte 2006 6,7 Prozent, Silke Stokar kam 2001 auf 5 Prozent.

Geweckt vom einjährigen Sohn

Für den Wahlsieg hat Onay in den vergangenen fünf Monaten viel getan. „Ich habe alles dafür gegeben“, sagt er am Ende des Wahlkrimis im Rathaus. Vier bis fünf Kilo habe er während des Wahlkampfs verloren, sagt Onay. „Irgendwann habe ich mich nicht mehr auf die Waage gestellt“, erzählt der 38-Jährige.

Belit Onay feiert auf seiner Wahlparty. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gleichzeitig, sagen Beobachter, gewinnt er in dieser Zeit politisch an Statur. Anfangs oft noch vage in seinen Aussagen wird der Kandidat konkreter, seine Aussagen pointierter, ohne allerdings verbal je aus der Kurve zu fliegen. Immer wieder loben sich speziell die drei Wahlfavoriten Onay, Eckhard Scholz ( CDU) und Marc Hansmann ( SPD) für den respektvollen Umgang miteinander. Am Sonntagabend im Rathaus dann nimmt der neue Oberbürgermeister den unterlegenen Scholz in den Arm und sagt, es sei nicht selbstverständlich, dass zwei Kontrahenten derart fair miteinander umgingen. „Du bis ein toller Kerl, ich wäre froh, wenn wir dieses gute Verhältnis beibehalten können“, sagt Onay. Es ist, wie schon im Wahlkampf, ein Ton, der guttut nach den Wirrungen in der hannoverschen Kommunalpolitik in den vergangenen zwei Jahren.

„Du bist ein toller Kerl“: Oberbürgermeister Belit Onay lobt seinen unterlegenen Kontrahenten Eckhard Scholz. Quelle: Rainer Dröse

Der Beginn des Wahltags erinnert Onay möglicherweise an eine Doppelbelastung ganz eigener Art, die das neue Stadtoberhaupt in Zukunft schultern muss: Mit einem Weckruf seines anderthalbjährigen Sohnes, morgens um sieben. „Danach haben wir in Ruhe gefrühstückt und sind dann bei dem sonnigen Wetter zusammen mit meinen Eltern spazieren gegangen“, erzählt Onay abends. Durch die Nordstadt führt ihn der Weg, bei einem kleinen Café macht die Familie halt. „Schon komisch, nach so vielen Wochen des Wahlkampfs plötzlich einen freien Tag zu haben“, sagt Onay. Mit dabei sind seine Frau Derya, die ihn abends ins Rathaus begleitet, und seine Eltern. Sie kümmern sich um den Sohn, während der Vater gefeiert wird.

„Verlässlich, seriös“

Wenn der Jubel verklungen ist, wird Onay zeigen müssen, ob er dem komplizierten Amt gewachsen ist. Seit 2013 gehört der 38-Jährige dem niedersächsischen Landtag an und hat sich dort als liberaler Rechts- und Innenpolitiker einen Namen gemacht. Von 2011 bis 2013 war er Mitglied der Grünen-Ratsfraktion und dort als finanzpolitischer Sprecher hoch angesehen.

Belit Onay am Wahlabend mit seiner Frau Derya. Das Paar hat einen einjährigen Sohn. Quelle: Dröse

Onay gilt unter den Grünen im Landtag als eigenständiger Kopf – obwohl tendenziell eher links, lässt er sich ungern in die hergebrachten Flügel der Grünen aus Realos und Linken einsortieren. „Man muss Belit Onay von jeder einzelnen Position überzeugen“, sagt ein Parteifreund über ihn. „Onay ist ein absolut verlässlicher Typ, sehr seriös, jemand, mit dem man sehr gut inhaltlich streiten und diskutieren kann“, sagt auch sein Parteifreund Helge Limburg aus Hannover. „Er wird in der Auseinandersetzung nicht persönlich, arbeitet nicht hinten herum. Er ist außerdem Familienmensch mit Leidenschaft.“

Aufgewachsen ist Onay in Goslar als Sohn türkischer Eltern. Eine Erfahrung, die ihn für Fragen von Teilhabe und Migration sensibilisiert. Deutsch hat Onay ganz wesentlich im Kindergarten gelernt – und von Freunden und Nachbarn, wie er im Sommer im HAZ-Interview erzählte. Bis zum ersten Staatsexamen hat er Rechtswissenschaften an der Leibniz-Universität Hannover studiert.

Onay will die Innenstadt autofrei machen – bis 2030

Ein entscheidendes Thema für Onay wie für die Wähler war im Wahlkampf die Verkehrspolitik. Der Grüne will in Hannover eine Verkehrswende erreichen und mittelfristig die Innenstadt für den Autoverkehr sperren– als Zeithorizont dafür hat er sich das Jahr 2030 gesetzt. Große Wohnungsbaugebiete will er im Umland erschließen, damit im Stadtgebiet mehr Raum für Grünflächen bleibt. Denn ebenso wie an die Versorgung Hannovers mit Wohnraum erinnert Onay regelmäßig an die Versorgung mit Frischluft.

Als Onay am Wahlabend die Rathaushalle betritt, macht er einen ruhigen Eindruck. „Mein Puls ist noch immer sehr hoch“, sagt Onay, doch das merkt man ihm nicht an. Bei seinen Parteifreunden kommt das gut an. „Je höher der Druck, je größer die mediale Aufmerksamkeit, desto ruhiger wird Belit Onay“, sagt Grünen-Chef Habeck.

Später im Raum Leipzig, dem Versammlungsort der Grünen im Rathaus, herrscht zunächst angespannte Stimmung. Die Erwartungen sind riesig. „Ich tippe auf ein Ergebnis von 60,54 Prozent“, sagt die Fraktionschefin im Rat, Freya Markowis. Doch so groß, wie manche Grüne meinen, ist der Vorsprung ihres Kandidaten nicht. Stattdessen sieht es anfangs nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus.

Auf 60 Prozent gehofft – und am Ende mit 52 zufrieden: Wahlparty der Grünen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Grünen drängeln sich vor den Bildschirmen, einige fächeln sich Luft zu, während der grüne Balken auf dem Bildschirm nur mühsam nach oben wächst, dicht gefolgt vom schwarzen Balken. Onay nimmt seine Frau in den Arm, die Anspannung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Jubel brandet auf, als die Ergebnisse für den Wahlkreis Linden angezeigt werden. Immer wieder klatschen einige Grünen rufen: „Belit, Belit!“

„Ein Oberbürgermeister für alle“

Allmählich zeichnet sich eine Tendenz ab. Onays Vorsprung bleibt stabil. „Ich rechne mit 55 Prozent“, sagt ein grinsender Christian Meyer, ehemaliger niedersächsischer Landwirtschaftsminister und jetzt Fraktionsvize der Grünen im Landtag. Auch der berühmte Pianist Igor Levit, Unterstützer Onays, hat sich zu den Grünen im überfüllten Raum Leipzig gesellt. Er lächelt und fotografiert die Zahlen, die über den Bildschirm flimmern.

Am Ende sind es nicht 60 Prozent und nicht 55, sondern 52,9. Das ist alles andere als ein Erdrutschsieg, vielmehr vielleicht eine sanfte Mahnung. Im Stadtzentrum ist die Unterstützung für Onay groß, in den Außenbezirken nicht so sehr. Er wolle ein Oberbürgermeister für alle Hannoveraner sein, sagt Onay. Das klingt gut.

Und jetzt kann er anfangen.

