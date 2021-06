13 Häuser laden zur Nacht der Museen

Das Museum August Kestner präsentiert in der Nacht der Museen die Schau „Das Tier und wir". Quelle: Katrin Kutter

Vor einem Jahr hieß es bei der Stadt Hannover ganz knapp: „Absage: Die Nacht der Museen findet nicht statt.“ Der nächste Satz begann mit „Aufgrund der derzeitigen …“, der Rest ist bekannt. Immerhin war seinerzeit vermerkt: „Die nächste Nacht der Museen findet erst 2021 statt.“ Und so kommt es nun am Sonnabend. Noch nicht in der Üppigkeit wie vor der Pandemie, aber doch in 13 teilnehmenden Häusern, mit deren Angebot man sich den Abend erfüllend um die Ohren schlagen kann. Und die noch etwas anderes zeigen als die Kunst: sich selbst und die Botschaft „Wir sind wieder da!“

Das Programm ist von beachtlicher Spannweite, von Karikatur und Zeichenkunst Gerhard Glücks und Emil Orliks im Wilhelm-Busch-Museum über die Schau „Das Tier und wir“ im Museum August Kestner bis hin zu den skurrilen Klangkunst-Skulptur-Technologie der Gruppe Stumpf bei feinkunst e.V. in der Roscherstraße.

Kestnergesellschaft: Beuys und Künstlerinnenquartett

Zum 100. Geburtstag: Die Kestnergesellschaft würdigt Joseph Beuys. Quelle: WDR

Die Kestnergesellschaft ist mit Arbeiten der vier Künstlerinnen Camille Henrot, Susan Hiller, Moyra Davey und Sharon Lockhart sowie der Sonderpräsentation zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys dabei. Das Kommunale Kino im Künstlerhaus wird zum Museum und zeigt eine Reihe mit Buster-Keaton-Filmen. Die Städtische Galerie Kubus zeigt eine Langzeitreportage des Fotografen Janko Woltersmann, der über Jahre einen Hundertschaftsführer der Polizei auf Einsätzen begleitet hat. Im Kunstverein ist in analoger und digitaler Aufbereitung die Schau „No body get a head“ von Pieter Schoolwerth zu sehen, die Werke des Malers aus den vergangenen drei Jahrzehnten rund um die Porträtierung des Menschen zusammenfasst.

Corona spielt bei der Nacht der Museen nicht nur in der Organisation eine Rolle, sondern auch im Programm: Das Historische Museum zeigt in einer Schaufensterausstellung einen Rückblick auf eine Polio-Epidemie vor 70 Jahren – und Parallelen zur heutigen Situation.

Landesmuseum: Jurassic Maschpark

Das Landesmuseum zeigt „Kinosaurier“. Quelle: Katrin Kutter

Das Schloss Herrenhausen blickt noch etwas weiter zurück und feiert mit einer Sonderausstellung den 300. Geburtstag der Großen Fontäne im Barockgarten weiter. Die weiteste Rückschau bietet das Landesmuseum, und das sehr beweglich: Es erweckt in der Nacht der Museen den „Jurassic Maschpark“ zum Leben, mit Walk Acts, Cos-Playern und Animatronics. Und wer ein Selfie mit einem T-Rex machen will, kann das ganz gefahrlos tun.

Aber nicht nur in den Dinowelten des Landesmuseums wird Kunst für Kinder aufbereitet. Fast überall gibt es kindgerechte Angebote oder kleine Überraschungen

Der Eintritt beträgt einmalig 7 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Die Karte gilt auch ab 14 Uhr für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten GVH-Tarifgebiet. Die Nacht beginnt schon am frühen Abend um 17 Uhr, bis 24 Uhr kann man von Haus zu Haus oder Bild zu Bild flanieren. Alle Häuser haben ihre Einlassregeln, die durch Wegfall der Testpflicht noch etwas weiter gelockert sind. Informieren kann man sich auf www.nacht-der-museen-hannover.de, wo Regeln und Programme noch einmal ausführlich nachzulesen sind.

Fury-Triple auf der Parkbühne

Fury in the Slaughterhouse Quelle: Olaf Heine

Die Konzerte sind wieder da, und auch Fury in the Slaughterhouse ist wieder da. Bereits im vergangenen Jahr zwischen den Lockdowns spielten sie ein Autokonzert vor geparkten Menschen auf dem Schützenplatz, an diesem Wochenende sitzen die Fans immer noch, aber immerhin ohne Autos auf der Gilde-Parkbühne. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag um jeweils 20 Uhr stellt die hannoversche Rockband vor allem „Now“ vor, das erste gemeinsame Studioalbum seit 13 Jahren, das nach Liveaufführung geradezu schreit. Um ein paar Klassiker werden sie natürlich trotzdem nicht herumkommen. Karten online bei hannover-concerts.de, wo es auch alle Infos zum Hygienekonzept auf der Parkbühne gibt.

Kulturimbiss mit Roten Fingern und Brodowy

Zu Gast auf dem Edelhof: Matthias Brodowy. Quelle: Nancy Heusel

Einen „Kulturimbiss“ gibt es am Sonnabend im Ricklinger Edelhofpark – mit zwei feinen Snacks: Um 14 Uhr spielt das Figurentheater Die Roten Finger „Im Land der Drachen und Elfen“, um 18.30 Uhr spielt Matthias Brodowy sein Programm „Bis es euch gefällt“.

Kunsthandwerk an der Marktkirche

Auf dem Platz an der Marktkirche lockt zwei Tage lang ein Kunsthandwerk- und Designmarkt. Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr stellen mehr als 60 Kunsthandwerkschaffende in Buden und an Ständen Kleidung, Schmuck, Zweckmäßiges und Schönes aus Holz, Glas, Papier und anderen Materialien aus.

Illumination im Großen Garten

Quelle: Hassan Mahramzadeh

Der Große Garten in Herrenhausen erstrahlt an diesem Wochenende wieder in festlichem Licht. Bei der Illumination sind Hecken, Skulpturen, Brunnen und Fontänen in effektvolles Licht getaucht. Der Eintritt beträgt 4 (ermäßigt 3) Euro. Kasse und Garten an der Alte Herrenhäuser Straße 1 öffnen um 20 Uhr, die Illumination läuft Sonnabend von 22 bis 23 Uhr.

Hier hat Hannover einen Lauf. Quelle: imago/Archiv

Sportlich, sportlich!

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Eine Mischung zwischen Frisbee und Golf – das ist Diskgolf. Quelle: Sandra Remmer

Diskgolf: Diese noch junge Sportart ist ganz klar ein Exot abseits olympischer Routinen – aber umsonst und draußen zu praktizieren. Es geht um eine Mischung aus Frisbee und Golf. In Hannover gibt es zwei große, öffentlich zugängliche Plätze: der Discgolf-Parcours in Roderbruch-Nord und einer in Vahrenheide. Am Wochenende muss man jedoch seine eigenen Scheiben mitbringen, vor Ort werden diese in der Regel nämlich nur unter der Woche verliehen. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich aber auch mit mehreren Personen und nur einer Scheibe schon eine Menge Spaß haben. Nähere Informationen finden Sie hier.

Tischtennis: Tischtennis ist sicherlich weitaus bekannter als Discgolf, und in Hannover gibt es viele Platten, auf denen an der frischen Luft gespielt werden kann. Man findet sie beispielsweise am Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede, auf dem Moltkeplatz oder nahe der Faust-Wiese zu Füßen des Lindener Heizkrtaftwerks am Ihme-Ufer.

Reiten: Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg an der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony über die Alte Bult reiten. Das Areal war schon zu Kaisers Zeiten ein Exerzier- und Paradeplatz der Kavallerie, später dann Hannovers erste Pferderennbahn mit Feine-Leute-Tribüne, billigen Plätzen fürs Volk und vielen Wettbüros – erst Anfang der Siebzigerjahre zog sie nach Langenhagen auf die „Neue Bult“. Am Wochenende ist das Reiten auf der Alten Bult ab 11 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich (unter der Woche erst ab 15 Uhr). Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

Kapitän und Betriebsleiter Jens Treudler darf das Kommando zum Ablegen geben. Quelle: Christian Behrens

Die Maschseeflotte sticht wieder in See

Üblicherweise starten die Maschseeboote der Üstra am Karfreitag in die Saison. In diesem Jahr war das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, aber jetzt erlauben die Inzidenzwerte den Bootsbetrieb auf Hannovers Haussee. Jetzt fährt täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr mindestens eines der vier Boote zur vollen Stunde an der Anlegestelle Fackelträger am Nordufer ab. „Wir können die regulären Rundfahrten anbieten“, sagt Kapitän und Betriebsleiter Jens Treudler. Pro Fahrt sind 30 maximal 30 Passagiere an Bord. Auf den Booten gilt eine Maskenpflicht. Weitere Details zu Preisen und Anlegestellen lesen Sie hier.

Hauptstadtgeschichten: Im Bürgersaal des Neuen Rathauses wird zurzeit eine sehenswerte Fotoschau gezeigt, die einen Überblick über die Geschichte Hannovers als Landeshauptstadt gibt – was sie nun seit 75 Jahren ist. Am Wochenende ist die Schau jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle weiteren Informationen und mehr Details finden Sie hier.

