Schlusswochenende: Erlebnismesse mit „Infa kreativ“

Bunt: Die „Infa kreativ“. Quelle: Nancy Heusel

Ein Zeichen für die ganze Branche? Die Infa geht bis zum 25. Oktober auf dem Messegelände in Hannover über die Bühne. Allerdings nach strengen Corona-Regeln und mit umfangreichem Sicherheitskonzept.

Die Einkaufsmesse hält dabei an der gewohnten Gliederung in sogenannte Themenwelten wie „Wohnen & Ambiente“, „Beauty & Style“ und der Wellnessschau „Infa Balance“ fest, auch eine Weihnachtsausstellung wird es wieder geben. An diesem Wochenende kommt die Sonderausstellung „Infa kreativ“ für Do-it-yourself-Freunde dazu.

Auf Sonderaktionen wie ein Kinderfestival, sonst ein Publikumsrenner, wird dagegen verzichtet, um Menschenansammlungen zu verhindern. 500 Aussteller sind dabei, das ist etwa ein Drittel einer „normalen“ Infa. Ausgestellt wird in den Hallen 2 bis 4 und 18 sowie auf einem Außengelände, dem sogenannten Messegarten, wo unter anderem eine Streetfood-Meile und ein Kleinkunstprogramm angeboten werden. Wie in den Hallen herrscht auch im Außenbereich der Infa Maskenpflicht.

Das gibt es zu erleben:

Halle 2: Weihnachten und Lifestyle

In den vier Hallen verteilen sich die Themenwelten der Messe. In der großen Halle 2 finden Besucher unter anderem die „Christmas“-Schau. Weihnachtsfans finden hier Deko, Adventskalender oder auch typische Kulinaria wie Mandeln oder Marzipan. Im Bereich „Wohnen & Ambiente“ stellen unter anderem regionale Möbelhäuser aus. Außerdem in Halle 2: die Lifestylemesse „Lebensart“ mit dem „Forum Kunst und Design“.

Halle 3 und 4: Basar und Markt

Halle 3 versammelt die Aussteller der Bereiche „Beauty & Style“, die Wellnessschau „Infa Balance“ und den „Basar der Nationen“. Halle 4 beherbergt den Bereich „Bauen“ mit Hilfreichem rund ums Renovieren, Finanzieren und Realisieren von Eigenheimen. Außerdem findet sich hier die Markthalle, bei der es um Reisen, Haushalt und Essen & Trinken geht.

Draußen: Rendezvous mit Beat und Shakespeare

Im Außenbereich, dem Messegarten, bittet die Infa zum „Rendezvous“ mit einer Foodtruck-Meile und einem Kleinkunstprogramm, das sich durch die gesamte Dauer der Infa zieht. Unter anderem mit dabei sind Pete The Beat, das Duo Agil, Stefanie Seeländer und Malte Hollmann mit Musikkabarett und ein Theaterfahrrad, bei dem man auf Shakespeares Sommernachtstraum stößt.

Alle Termine und Infos: meine-infa.de. Tickets gibt es nur online, es wird keine Tageskassen geben. Tickets kosten zwischen 6 und 12 Euro, Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt, brauchen aber trotzdem ein Ticket.

„Bang Bang“ im GOP

Artistischer Urknall: „Bang Bang“ im GOP. Quelle: Frank Wilde

Noch bis zum Sonntag, 25. Oktober, läuft die kanadische Show „Bang Bang“ im GOP Varieté, Georgstraße 36. Zauber, Glamour und den Mut, Unterhaltung in immer wieder neue Formen zu gießen – das verkörpert Luft- und Cyr-Artistin Anna Ward. Sie erfüllt sich mit „Bang Bang“ den Traum, ihre liebsten Kollegen für einen artistischen Urknall auf die Bühne zu holen. Die Vorstellung läuft am Sonnabend um 18 und um 21 Uhr, am Sonntag um 14 und um 17 Uhr. Die Karten kosten zwischen 35 und 49 Euro und sind online erhältlich.

Galerie Koch zeigt Lyonel Feininger

Das große Bauhaus-Jubiläum ist gerade vorbei. Einer der großen Künstler der Klassischen Moderne und wichtigsten Mitgestalter der Bauhaus-Kunst war der Deutsch-Amerikaner Lyonel Feininger. In der Galerie Koch, Königstraße 50, sind bis zum Jahresende Aquarelle und Grafiken aus den unterschiedlichen Schaffensphasen Feiningers zu sehen – heute von 11 bis 14 Uhr.

Beckers optimaler Optimismus

Jürgen Becker Quelle: Kianmehr

Man sollte öfter mal auf Kabarettisten hören. Jürgen Becker zum Beispiel hat ein Rezept für „optimalen Optimismus ohne Opiate“. Und der scheint angesichts Beckers Prognose für unseren Planeten auch bitter nötig. Denn wo unbegrenzter Wachstumswille und endliche Ressourcen aufeinandertreffen, muss es irgendwann knallen. Gut, dass Becker ein Rezept hat – das er am Sonnabend im Theatersaal Langenhagen wie immer wortreich und mit viel Raffinesse erläutern wird. Um 20 Uhr geht es in der Rathenaustraße 14 los.

Statistisch klar: 96 gewinnt

Gern nochmal so: Hendrik Weydandt und Linton Maina (r.) im Spiel gegen Braunschweig. Quelle: Petrow

Die Wahrscheinlichkeit, dass Hannover 96 am Sonnabend einen Sieg in der HDI-Arena einfährt, ist groß. Jedenfalls statistisch. Denn bei Heimspielen stehen da lupenreine zwei Siege aus zwei Spielen, einer davon sogar gegen den Erzrivalen aus Peine-Ost. Nun kommt Fortuna Düsseldorf, Bundesliga-Absteiger und das Team einiger Ex-96er wie Kenan Karaman und Edgar Prib. Letzterer ist verletzt, Karaman wird vermutlich an alter Wirkungsstätte auflaufen. Nützt aber nichts, 96 gewinnt ja. Jedenfalls statistisch. Um 13 Uhr geht es in der HDI-Arena los. Ob Fans dabei sind oder wegen der gestiegenen Infektionszahlen draußen bleiben müssen, entscheidet sich kurzfristig.

Queeres Filmfestival im Künstlerhaus

Die 24. Ausgabe von „Perlen – Queer Film Festival Hannover“ läuft noch bis zum Sonnabend, 24. Oktober, im Kinosaal im Künstlerhaus Hannover, Sophienstraße 2. Am letzten Tag gibt es noch einmal vier Filme ab 14 Uhr: „Der Weg zum Regenbogen“, „Pearls for girls“, „Der Boden unter den Füßen“ und „Game on!“. Danach wird der Publikumspreis „Goldene Perle“ verliehen. Die Karten kosten 6,50, ermäßigt 4,50 Euro und können unter der Telefonnummer (0511) 16845522 reserviert werden. Die Tageskasse öffnet 30 Minuten vor Filmbeginn.

Oktoberfest auf dem Schützenplatz

Die Karussells drehen sich auf dem Schützenplatz in Hannover – das Herbstvergnügen ist das erste Volksfest in Hannover seit Beginn der Pandemie – und es geht an diesem Wochenende weiter. Vom Einlass über den Alkoholausschank gibt es für Besucher einige Regeln zu beachten.

Zur Galerie Jahrmarkt mit Maske und Abstand: Das Volksfest findet in diesem Jahr unter besonderen Corona-Bedingungen statt.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

