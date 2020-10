Liebe Leserinnen und Leser,

um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, müssen fast alle Veranstaltungsorte, Restaurants und Cafés nach dem Wochenende wieder schließen. Wir bitten Sie, verantwortungsvoll auf geltende Corona-Regeln zu achten und im Zweifelsfall Kontakt zu Veranstaltern aufzunehmen, wenn es um kurzfristige Absagen oder Schließungen am Wochenende geht. Auch die Gastronomietipps, die Sie sonst an dieser Stelle finden, entfallen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

GOP wird zauberhaft

Kopfüber im GOP: die neue Show „sZauberhaft“ Quelle: GOP

Anzeige

Es hat wochenlang akrobatisch geknallt im GOP, und nach „Bang Bang“ wird es nun „Zauberhaft“. Den Titel kann man ruhig wörtlich nehmen, denn die Magie ist der rote Faden im Programm. Mit dabei sind unter anderem Moderator Jan Mattheis, Comedyzauberer Raymond Raymondson, der griechische Großillusionist Jorgos und Marko Karvo, der unter dem Titel „Magie mit Vögeln“ auch Flugeinlagen im Programm hat. Bevor sich das GOP in den Teil-Lockdown verabschiedet, wird am Wochenende noch gespielt: Freitag und Sonnabend 18 und 21 Uhr, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Tickets gibt es hier: variete.de.

Improkokken bei Faust

Kreatives Spiel: Die Improkokken. Quelle: n.n

Improvisationstheater macht Spaß, im besten Falle allen, und es zeigt das Schauspielerhandwerk von einer beeindruckenden Seite. Die Improkokken sind ein fester Bestandteil der hiesigen Impro-Theaterszene. Am Sonnabend gastieren sie in der Warenannahme bei Faust in Linden. Was es gibt, weiß man ja nicht? Aber was es in jedem Fall wird, ist klar: unterhaltsam. Um 20 Uhr geht es los. Tickets gibt es für 19 Euro an der Abendkasse oder auf der Website der Faust schon für 16 Euro.

Tristan und Isolde in der Oper

„Tristan und Isolde“ an der Oper Quelle: Jauk

Einen Impfstoff haben sie in der hannoverschen Oper noch nicht, aber ein Liebestrank tut es bisweilen ja auch: Bei „Tristan und Isolde“ wird davon genippt, es wird geliebt und ansonsten operntypisch gelebt, leidenschaftlich gekämpft und hingebungsvoll gestorben. Stephen Langridges Version von Wagners Großdrama ist für die Wiederaufnahme auf Corona-Format gestutzt worden, ohne dabei die wesentlichen Elemente zu verlieren. Am Sonnabend um 16 Uhr, Karten und Infos: (0511) 99 99 11 11.

Galerie Koch zeigt Lyonel Feininger

Das große Bauhaus-Jubiläum ist gerade vorbei. Einer der großen Künstler der Klassischen Moderne und wichtigsten Mitgestalter der Bauhaus-Kunst war der Deutsch-Amerikaner Lyonel Feininger. In der Galerie Koch, Königstraße 50, sind Aquarelle und Grafiken aus den unterschiedlichen Schaffensphasen Feiningers zu sehen – Sonnabend von 11 bis 14 Uhr.

Die Herberts in Hemmingen

Das Comedy-Sextett Salon Herbert Royal tritt am Sonnabend in der KGS Hemmingen an. Quelle: Toofan Hashemi

Es gibt viel zu besprechen: Zwischen Kulturhauptstadt-Jetzterstrecht und US-Wahl treten die sechs Rückblicker vom Salon Herbert Royal zu 90 Minuten pausenloser Analyse mit Abstand in Hemmingen an. Die Show ist vom Bauhof coronabedingt in die große KGS verlegt worden. Los geht es am Sonnabend um 20 Uhr, eventuell Restkarten über www.bauhofkultur.de.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

Von HAZ