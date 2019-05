Eine Theaternacht für alle

Lange Nacht 2017 –hier im Ballhof. Quelle: Michael Wallmüller

Theater ist nur ein Wort. Im Fall der Langen Nacht der Theater auch für Tanz, Comedy, Musik, Performance und was sich sonst noch dem Darstellerischen zurechnet. An 22 Spielstätten zeigt sich die hannoversche Kultur am Sonnabend von ihrer theatralischen Seite –zum 18. Mal. kleine und große Bühnen sind dabei, mit kleinen und großen Ensembles und Solokünstlern. Mit geschrumpften Programmen geben sie den wandernden Zuschauern von 18 Uhr an die Möglichkeit, sehr viel zu sehen und auch mal Bühnen zu erleben, an denen sie bislang immer vorbeigegangen sind. Wie das kleine Leibniztheater (mit Kabarett) oder das Mittwoch-Theater (ein Oscar-Wilde-Stück), wie das Rampenlicht-Varieté im Kulturzelt in der Maschstraße (Artistik) und die Südstädter Hinterbühne (Improtheater), das Theater in der List (mit Sibylle Brunner) oder das Kaufhaus König an der Lister Meile (mit Wolfgang Grieger). Tickets gibt es entweder im Vorverkauf im Schauspielhaus (15 Euro, nur Barzahlung, zwei feste Vorstellungen plus das, was man außerdem noch schafft) oder abends an den Spielstätten. Die Benutzung von Bussen und Bahnen ist mit dem Lange-Nacht-Ticket gratis. Festivalzentrum ist das Schauspielhaus mit Hof, die Abschlussparty startet um 23.30 Uhr. Alle Infos unter langenachtdertheater-hannover.de.

Auf dem Frühlingsfest geht es rund

Das Frühlingsfest startet auf dem Schützenplatz. Quelle: Dröse

Drittes Wochenende Frühlingsfest auf dem Schützenplatz. Mit Feuerwerk und sieben neuen Fahrgeschäften bietet das Volksfest ein buntes Angebot. Dieses Mal läuft alles mit 100 Prozent Ökostrom, einer bewachten Fahrradstation und einer mobilen Ladestation für Elektrofahrzeuge. „Das gibt es nur in Hannover. Der Fahrspaß bleibt aber der gleiche“, versichert Harald Müller, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Hannoverscher Volksfeste. Völlig ungewohnt: Neben Zuckerwatte und Bratwurst gibt es auch veganes, glutenfreies und zuckerfreies Essen. Jeden Mittwoch, am Familientag, bekommen Eltern und Kinder 50 Prozent Rabatt bei Fahrgeschäften und 25 Prozent Rabatt bei allen anderen Geschäften.

Klangbrücken in Hannover

Mit einer Reihe von Konzerten huldigt das Klangbrückenfestival der Minimal Art und einem ihrer großen Wegbereiter, Steve Reich. Am Sonnabend um 16 Uhr spielt das Ensemble S im Sprengel Museum Reichs Werke. Am Sonntag um 12 Uhr dirigiert Hans-Christian Euler das Kammerorchester im Tonstudio Tessmer in Brink-Hafen, um 20 Uhr geben unterschiedliche Ensembles noch einmal einen Überblick über den Facettenreichtum der Minimal Art. Alle Konzerte unter musik21niedersachsen.de

TV-Humoristen auf Tour

Ralf Schmitz Quelle: Robert Recker

Fernsehkomödianten auf Tournee: In der Tui-Arena steigt am Sonnabend um 20 Uhr die gefühlt 432. Show von Mario Barth, mit bemerkenswerter Kontinuität wohl gefüllt, aber es gibt doch noch einige Karten. Im kleineren Theater am Aegi, dafür gleich zweimal am Sonnabend und am Sonntag, Dampfplauderer Ralf Schmitz, dessen Programm um Längen besser ist als dessen Titel „Schmitzeljagd“. Sonnabend ist ausverjauft, für Sonntag –Achtung, Beginn um 19 Uhr –gibt es noch Karten an den HAZ-Ticketshops.

Es macht „Kawumm“ im GOP

Artistisch: Kawumm Quelle: MMA

Das erste Jahresdrittel gehörte im Georgspalast den „Dummys“, jetzt startet das neue Programm –mit Kawumm. Die gleichnamige Show läuft bis zum 28. Juni, unter anderem mit Regisseur Markus Pabst in tragender Rolle auf der Bühne. Sonnabend 18 und 21 Uhr, Sonntag 14 und 17 Uhr.

A-Cappella-Woche – das Finale

Schick, in jeder Hinsicht: The Real Group aus Schweden. Quelle: MatsBacker

In der Neustädter Hof- und Stadtkirche wird oben gerade die neue Orgel aufgebaut. Am Sonnabend zieht ab 20 Uhr unten eine Truppe die Aufmerksamkeit auf sich, die ausschließlich mit dem Instrument Stimme arbeitet. Die Real Group aus Stockholm gehört seit vielen Jahren zu besten und am höchsten dekorierten Vokalensembles der Welt –und zu immer wieder hoch geschätzten Gästen der A-cappella-Woche Hannover. Zwischen Jazz, Pop, Klassik und Experiment bewegen sich die zwei Frauen und drei Männer, und das nicht nur traumhaft sicher, sondern auch mit einem guten Schuss Humor. Den Schlusspunkt der A-cappella-Woche setzt dann am Sonntag das Konzert im Kuppelsaal. Dabei sind von 19 Uhr an Elephant Claps, Latvian Voices, African Vocals, Accent –und die Real Group. Tickets an der Abendkasse.

