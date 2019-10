Lego-Freunde – ab nach Mühlenberg!

Schlussspurt bei der Infa

Die Infa hat in diesem Jahr erstmals Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Am letzten Wochenende geht es weiter, aber es gibt natürlich noch einmal Programm für die ganze Familie. Auch ausgefallenes. Unter dem schönen Titel „Milch hat viele Gesichter“ kann man sich per VR-Brille von modernen Bauern durch einen Kuhstall führen lassen. Am Schlusstag hat man in Halle 26 ab 13 Uhr die Chance, mit Realityshow-Teilnehmerin Sabrina, die „Big -Brother“-Fans offensichtlich auch ohne Nachnamen kennen, einen Likör der Marke „Dommsau“ zu probieren. Wenn das kein Angebot ist! Bis zum Sonntag zeigen 1400 Aussteller in acht Hallen ihre Produkte rund um das, was man heute Lifestyle nennt. Erwachsene zahlen 12, am Wochenende 14 Euro, online 2 Euro weniger. Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre ist frei, für Jugendliche beträgt er am Wochenende 9 Euro, online 7 Euro

Kümmert singt bei Faust

Gilde Parkbühne: Bayernflair im Flachland

Das Oktoberfest in München ist schon zu Ende. Doch im hiesigen Flachland geht es weiter zünftig zu: Am Sonnabend startet um 17 Uhr die dritte Auflage der Hannover Wiesn auf der Gilde Parkbühne – mit jeder Menge bajuwarischem Flair. Dazu gehören die unverzichtbaren Maßkrüge ebenso wie die typische Musik. Und an den folgenden drei Wochenenden geht es am gleichen Ort nach bewährtem blau-weißen Muster weiter.

„Das ganze Kind hat so viele Fehler“

Die Geschichte von Sandra Schulz kann nur sie selbst erzählen. Ab der 13. Schwangerschaftswoche lebte sie mit der Prognose, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen. Ihre Gefühle, ihr Hinundhergerissensein zwischen Mut und Verzweiflung, die vielen unbeantworteten Fragen rund um Pränataldiagnostik und Trisomie 21 und den späteren Lebensstart mit ihrer Tochter hat sie tagebuchartig festgehalten und unter dem Titel „Das ganze Kind hat so viele Fehler“ veröffentlicht. Am Sonnabendum 20 Uhr liest die Autorin im Pavillonam Raschplatz aus diesem Buch. Karten an der Abendkasse.

Kürbisfest in Linden

Oktober ist Kürbiszeit – in jeder Hinsicht. Wer Halloween feiert und noch ohne Fratze ist, kann sich am Wochenende auf dem Lindener Berg eine schnitzen. Kürbisse, frisch geliefert aus Hagenburg, sind zuhauf da, es ist ja auch das Kürbisfest, an zwei Tagen sogar. Sonnabendund Sonntagab 11 Uhr gibt es nicht nur ganze Früchte zum Basteln, sondern auch Kürbisgerichte und die Rezepte dazu.

Ein Fest für Kammermusikfreunde

Die Kammermusikgemeinde feiert 90-jähriges Jubiläum und begeht das mit einer jahresübergreifenden Konzertreihe unter dem Titel „Nahklang“. Am Wochenende sind die letzten Konzerte für dieses Jahr an der Reihe. Es spielt in der Orangerie Herrenhausen das ebenso virtuose wie experimentierfreudige Kuss-Quartettaus Berlin mit Jana Kuss (Violine), Oliver Wille (Violine), William Coleman (Viola), Mikayel Hakhnazaryan (Violoncello) Werke von Beethoven. Allerdings nicht einfach, sondern als wochenendweiten Dreiakter. Am Sonnabendum 18 Uhr geht es abendfüllend los, am Sonntagum 11 und 15 Uhr geht es an der Herrenhäuser Straße 3,weiter. Ein Fest für Kammermusikfreunde.

Kröhnert trumpt auf

Er ist schon viele Jahre im Geschäft, aber wenn einem Politparodisten wie Reiner Kröhnert ein Donald Trump über den Weg läuft, muss man einfach zugreifen. Hat er gemacht, Kröhnerts neues Programm heißt denn auch „Getwittercloud“ und rankt sich um den POTUS, dessen digitales Mitteilungsbedürfnis und das, was er für Politik hält. Kröhnert gastiert am Sonnabendum 20 Uhr und am Sonntagum 18.30 Uhr im Theater am Küchengarten, Karten gibt es an der Abendkasse oder unter Telefon (05 11) 44 55 62.

Keine halben Sachen im GOP

Das GOP präsentiert sein neues Programm „Keine halben Sachen“: Comedy, Jonglage, Magie und Akrobatik stehen auf dem Programm. Karten kosten ab 24 Euro und sind hier erhältlich.

