Ehrlich Brothers

Die Ehrlich Brothers. Quelle: picture alliance/dpa

Mit ihrer neuen Magie-Show „Dream and Fly“ sorgen die Ehrlich Brothers in der TUI-Arena, Expo Plaza 7, für verblüffende Illusionen – jetzt feiern Andreas und Chris Ehrlich ihre Vorpremiere in Hannover um 19 Uhr. Die Ehrlich Brothers bringen erstmals ihre eigene Live-Band mit, um ihre spektakulären Illusionen mit Grooves und Power zu unterlegen. Zwanzig 40-Tonner LKW werden gebraucht, um das Equipment für die Mega-Show zu transportieren. Restkarten sind noch zu haben, der Eintritt kostet zwischen 118,95 und 46,50 Euro.

Die ersten Weihnachtsmärkte starten

Das Tor des Weihnachtsmarktes am Platz der Weltausstellung ist bereits aufgebaut. Rainer Droese Quelle: Rainer Droese

Zwar öffnet der Weihnachtsmarkt in der Altstadt erst am Montag, 25. November, von 16 bis 21 Uhr, aber in den Stadtteilen starten schon die ersten Märkte. Im Atelier Wolfgang Mehl, Namedorfstraße 13, bieten elf Händler Malerei, Naturseifen, Ton- und Holzobjekte, Bronzeskulpturen, Schmuck und weiteres Kunsthandwerk an. Die Öffnungszeiten sind am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November 2019, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Zu einem Weihnachtsmarkt mit Flohmarkt, hausgemachten Spezialitäten, einer große Tombola, Kuchen, Bratwurst und Glühwein lädt die Gemeinde der katholischen Kirche St. Franziskus, Dresdener Straße 29, ein. Dieser hat am Sonnabend, 23. November 2019, von 14.30 bis 19 Uhr und am Sonntag, 24. November 2019, von 11 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Christmas Edition 2019

51 Kunsthandwerker aus neun verschiedenen Werkbereichen zeigen vom Sonnabend, 23. November, bis Sonntag, 15. Dezember, Objekte im Handwerksform Hannover, Berliner Allee 17. Drei Wochen hat die Ausstellung Christmas Edition von dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 11 bis 18 Uhr und donnerstags und Sonnabends von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Berliner Freaks mit Kammermetal

Coppelius Quelle: handout

Optisch sind sie eine Mischung zwischen Rockmusiker und Selbsthilfegruppe der Sargträger, und musikalisch geht bei Coppelius aus Berlin auch einiges kreuz und quer – und das äußerst versiert und einfallsreich. Kammer-Metal könnte man es nennen, unter den Geigen- und Cellobogen kommen Songs von Iron Maiden und Motörhead, die eigenen Kompositionen handeln vom ganz normalen oder auch extravaganten Wahnsinn in einer immer schneller tickenden Gesellschaft. Das ist so spannend wie es klingt, am besten: hingehen! Am Sonnabend gastiert Coppelius im Musikzentrum am Ende der Emil-Meyer-Straße, um 20 Uhr geht die Rockfreakkammershow los.

Zum Lachen in den Keller

Zwei für das eine: Stefan Graen (l.) und Michael von Zaliejski Quelle: handout

Impro-Witz-Action-Stand-up-Theater-Performance-Comedy. Oder so. Die Comedy Company verbrät alles, was ihr in den Weg kommt, zu Humor. Die Truppe um Stefan Graen und Michael von Zaleijski lässt sich im Kellerclub Marlene die Themen aus dem Publikum zuwerfen und legt dann los. Was am Sonnabend im Kellerclub Marlene passiert, ist also noch völlig unklar. Wer zum Lachen in den Keller will: Um 20 Uhr geht es los.

Wochenmärkte

8 bis 13 Uhr: Klagesmarkt; KardinalGalen-Schule; Meldaustraße; Pfarrlandstraße; Lindener Marktplatz

8 bis 13 Uhr: Rimpaustraße; Platz an der Friedenskirche; Moltkeplatz, Bauernmarkt.

Wein, Sekt, Cuvée im HCC

Baden-Württemberg Classics – das klingt nach einem Radrennen, läuft aber noch flüssiger: Im Hannover Congress Centrum ist nämlich der Wein zu Gast, Wein aus dem Südwesten der Republik, mit 700 Sorten, dazu Sekt und Gebranntes. Für 15 Euro Eintritt gibt es nicht nur Verkostungen, sondern auch kostenlose Seminarteilnahme, wenn es um Themen wie Cuvée, badische Spitzenweine und Festtagsweine aus dem Württembergischen geht. Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr.

Brahms-Chor in der Marktkirche

Gudrun Schröfel dirigiert, Ulfert Smidt spielt die Orgel, und der Johannes-Brahms-Chor singt am Sonnabend in der Marktkirche Werke seines Namensgebers, zudem von Anton Bruckner und Benjamin Britten. Um 20 Uhr geht es los, der Eintritt beträgt 18, ermäßigt 12 Euro.

Klocke und die Amöben

Piet Klocke Hannover. Kabarettist Piet Klocke im Pavillon. Quelle: HAZ NP

Wenn man diesen Typen einmal gesehen hat, vergisst man ihn nie wieder. Piet Klocke haben viele Menschen gesehen, der schmale Herr mit den schlackernden Armen gehörte jahrelang zum Inventar des deutschen Humorfernsehens. Am Sonnabend liest er in der Kleinkunst-Bühne, Gottfried-Keller-Straße 28-30, aus dem Werk „Die Spanischattacke der 11 Amöben“. Er versucht er zumindest. Um 20 Uhr geht es los.

Die Vorstellung ist ausverkauft, es gibt gegebenenfalls Restkarten.

Hier sind die Roboter

Robotik fasziniert, in Hannover auch deshalb, weil hier viel passiert und entwickelt wird.Die „roboterfabrik“ der Leibniz-Uni zeigt am Freitag und Sonnabend im Neuen Rathaus, wie das Lehrkonzept für Studierende, Schüler und Azubis funktioniert und was so alles dabei an Technik und Innovation rauskommt. Zusammen mit Stadt, Region und Firmen aus dem Bereich der Robotik hat man das Infotainment-Konzept „robotics_4_u“ entworfen, mit Workshops, Diskussionen, Demonstrationen und auch ein bisschen Theater. Mitmachen kann man natürlich auch. Freitag von 11 bis 18, Sonnabend von 10 bis 18 Uhr.

Robotik –nicht nur ein Thema für erwachsene Wissenschaftler. Quelle: www.fotowilde.de

Impulse, der Beamte und die wilden Mädchen

Beamtenwunder im Wollpollunder: Hans-Hermann Thielke. Quelle: HAZ

Kurz vor der Adventszeit geht es im hannoverschen GOP richtig rund. Zwei Produktionen laufen schon parallel, die dritte kommt an diesem Wochenende dazu: Das diesjährige Wintervarieté in der Orangerie Herrenhausen bestreitet das Ensemble die Trommel- und Akrobatikshow „Impulse“. Es gibt für den Sonnabend (20 Uhr) und den Sonntag (17 Uhr) noch wenige Restkarten, die Show läuft bis zum 12. Januar in Herrenhausen. Zur Show gehören unter anderem der Kabarettist Hans-Hermann Thielke, Jonglage von Kelly Huesca sowie Akrobatik von Thula Moon und Katrina Asfardi.

Das Kinder- Weihnachtsmusical „Der Prinz und das wilde Mädchen“ dreht sich um einen Königssohn, dem am Hofe langweilig ist und der sein Glück bei einem einfachen Mädchen vom Zirkus findet – was bei seinem Vater gar nicht gut ankommt. Verantwortlich für das Stück sind Markus Pabst und Jack Woodhead, die in diesem Jahr auch schon mit der Show „Kawumm“ im GOP gastierten. Für die Wochenendshows des Musicals am Sonnabend um 11 und 14 Uhr sowie die Sonntagsvorstellung um 11 Uhr gibt es noch Karten.

Weitere Termine am Sonnabend: OPER 19.30 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) Märchen im Grand Hotel. THEATER 16, 19.30 Uhr: Neues Theater (Georgstr. 54) Funny Money. 19.30 Uhr: Mittwoch-Theater (Am Lindener Berge 38) Bunbury. 19.30 Uhr: Ballhof Eins (Ballhofplatz 5) Antigone, ab 15 Jahren. VARIETÉ, KABARETT 19 Uhr: Tanzhaus im Ahrbergviertel (Ilse-ter-Meer-Weg 7) Crash BANG. 19.30 Uhr: FZH Döhren (An der Wollebahn 1) Beate Heinemann. 20 Uhr: TAK (Am Küchengarten 3–5) Robert Griess, Hauptsache, es knallt. 20–22 Uhr: Marlene (Prinzenstr. 10) Freestyle-Comedy. 22 Uhr: Hinterbühne (Hildesheimer Str. 39a) Die dunkle Seite. KONZERTE 20 Uhr: Bürgerschule Stadtteilzentrum Nordstadt (Klaus-Müller-Kilian-Weg 2) Zwischen die Ohren. JAZZ, ROCK, POP 15 Uhr: Café Anna Blume (Stöckener Straße 68) Stellena Duo, (Un)erhört!. 19.30 Uhr: Isernhagenhof (Hauptstr 68, Isernhagen) Herbstkonzert. 20 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstr. 7b) Lady Crank, Metal. 20 Uhr: Nordstadtbraut ( Engelbosteler Damm 87) Nervous Man. 20 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Erik Cohen, Rock. 20 Uhr: Clubhaus 06 (Gustav-BrandtStr. 82) Andy Lee, Rock'n'Roll. 20 Uhr: Faust, Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 3) Anjoni, Rap. 21 Uhr: Frosch (Franz-Nause-Str. 3) D-Wall and Friends, Rock. PARTY 20 Uhr: Bronco's (Schwarzer Bär 7) Studio45. 20 Uhr: Spokusa (Callinstr. 26a) Swing-Tanz Party mit Taster. 21 Uhr: Rocker (Reuterstr. 5) Redlight Rock. 22 Uhr: Schwule Sau (Schaufelder Str. 30a) Schlager Sau-Party. 23 Uhr: Face Restaurant & Club (Goseriede 4) Iconic Party. 23 Uhr: Café Glocksee (Glockseestr. 35) Konglomerat, Techno. 23 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstr. 7b) Back To The Future, 80er. 23 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Thisko. 23.59 Uhr: Faust, Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 3) Beauty & the Beats.

So wird das Wetter am Wochenende

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

Hannover kostenlos erkunden

Flohmarkt am Hohen Ufer

Jeden Sonnabend lädt die Altstadt Hannovers zum Flanieren über den Flohmarkt am hohen Ufer ein. Von Sammlerstücken bis Werkzeug ist für jeden was dabei. In der Wintersaison ist der Flohmarkt von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Wohin bei schlechtem Wetter in Hannover ?

Wohin bei Sonnenschein in Hannover ?

