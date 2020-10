Liebe Leserinnen und Leser,

um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, müssen fast alle Veranstaltungsorte, Restaurants und Cafés nach dem Wochenende wieder schließen. Wir bitten Sie, verantwortungsvoll auf geltende Corona-Regeln zu achten und im Zweifelsfall Kontakt zu Veranstaltern aufzunehmen, wenn es um kurzfristige Absagen oder Schließungen geht. Auch die Gastronomietipps, die Sie sonst an dieser Stelle finden, entfallen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Zauberhaftes im GOP

„Zauberhaft“ im GOP Quelle: GOP

Es hat wochenlang akrobatisch geknallt im GOP, und nach „Bang Bang“ wird es nun „zauberhaft“ . Den Titel kann man ruhig wörtlich nehmen, denn die Magie ist der rote Faden im Programm. Mit dabei sind unter anderem Moderator Jan Mattheis, Comedyzauberer Raymond Raymondson, der griechische Großillusionist Jorgos und Marko Karvo, der unter dem Titel „Magie mit Vögeln“ auch Flugeinlagen im Programm hat. Bevor sich das GOP in den Lockdown verabschiedet, wird am Wochenende noch gespielt: Freitag und Sonnabend 18 und 21 Uhr, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Tickets und Infos: variete.de.

Nochmal Ente?

Duckomenta Tipps Quelle: Rüdiger Stanko / interDuck 2019

Eigentlich ist das Landesmuseum ja das Weltenmuseum, aber derzeit ist es das Weltentenmuseum Denn die Duckomania zeigt Hannover gerade, was ’ne Ente ist und wie weit sie in die Geschichte der Kunst und eigentlich der Entstehung des Lebens, wie wir es kennen, hineinreicht. Die wunderbare Schau mit rund 300 Exponaten ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein letztes Mal zu sehen, bevor sie dann in den Duckdown geht.

Theaterstück über „polnische Anne Frank “

Janina Hescheles gilt als „polnische Anne Frank“. Als Zwölfjährige verlor sie im Zweiten Weltkrieg ihre Eltern unter deutscher Besatzung, wurde aus dem Getto in ein Zwangsarbeitslager deportiert und dort von Widerstandskämpfern befreit. Die Geschichte der Überlebenden wird von sechs Mädchen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren verkörpert. Das Theaterstück „Mit den Augen eines zwölfjährigen Mädchens“ ist am Sonntag um 17 Uhr im Kulturzentrum Pavillon zu sehen. Karten gibt es an der Abendkasse für 8 Euro, auf der Website des Pavillons schon für 7,60 Euro.

Fast wie im Stadion

Die Jungs von Hannover 96 der 2. Fußball-Bundesliga treffen am Sonnabend auf die SpVgg Greuther Fürth. Auf ein Mitfiebern mit den Roten, wie man es sonst nur aus dem Stadion kennt, muss keiner verzichten. Letztmalich vor dem Teil-Lockdown lädt das Mephisto lädt Fußballliebhaber zu einem Public-Viewing des Spiels ein und verspricht bei jedem 96-Tor einen „Roten“ aufs Haus. Fans müssen sich keine Sorgen wegen Hunger oder Durst machen, denn für Burger, Currywurst und Bier ist gesorgt. Einlass ist um 12.30 Uhr, Anpfiff um 13.30 Uhr.

