Rap in der Swiss-Life-Hall

SSIO tritt heute in der Swiss Life Hall auf. Quelle: Foto: Chris Schwarz

„Ich will kein Vorbild sein, ich bin lieber Entertainer“, sagt Rapper SSIO, der mit bürgerlichem Namen Ssiawosch Sadat heißt. Und das Entertainment soll auch am Sonntag im Mittelpunkt stehen, wenn SSIO in der Swiss-Life-Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, sein Album „Messios“ vorstellt. Der Rap des Deutschen mit afghanischen Wuzeln erfüllt viele Klischees, hat aber auch Humor. Karten gibt es für 37 Euro an der Abendkasse, Einlass ist ab 18 Uhr. Los geht es um 20 Uhr.

Gedenken an die Auschwitz-Befreiung

Oberbürgermeister Belit Onay (Mitte, hier bei einer Gedenkstunde am Holocaust-Mahnmal im Dezember) wird bei der Erinnerungszeremonie zur Befreiung des KZ Auschwitz vor 75 Jahren dabei sein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 75. Mal. Auch in Hannover wird dem historischen Datum gedacht, allerdings bereits am Sonntag, 26. Januar. Zu der Gedenkstunde in der Synagoge der jüdischen Gemeinde, Haeckelstraße 10, wird außer Oberbürgermeister Belit Onay auch Ministerpräsident Stephan Weil erwartet. Der Chor und das Orchester der Gemeinde begleiten die Veranstaltung im Stadtteil Bult, Beginn ist um 17.30 Uhr.

Ein Abend für Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis lässt Künstler nicht los. Fasziniert vom Wirken und vom unbändigen Freiheitsdrang des griechischen Komponisten und Politikers huldigen sie dem heute 94-Jährigen in immer wieder anderen Formen. Im Pavillon am Raschplatz, Lister Meile 4, bringen der Schauspieler und Rezitator Rolf Becker, die Sängerin Julia Schilinski und der Komponist und Pianist Gerhard Folkerts am Sonntag ihre eigene Auswahl und Interpretation seiner Kunst auf die Bühne. Die drei sind allesamt langjährige Interpreten des Werks von Theodorakis. Um 20 Uhr geht es los, Karten gibt es an der Abendkasse ab 22,90 Euro.

Schnoys Rezept gegen Scharfmacher

Aufräumer: Sebastian Schnoy. Quelle: Kerstin Pukall

Warum Deppen Idioten wählen, weiß Sebastian Schnoy. Seine recht radikale Analyse des Gesellschaftssystems Demokratie unter besonderer Berücksichtigung des Instruments Wahl legt er am Sonntag im Theater am Küchengarten (TAK) vor. Dabei hat er natürlich nur das Beste für das Publikum im Sinn: Er will seine Zuschauer vorbereiten auf die nächsten Auseinandersetzung mit Scharfmachern und Zynikern. Und er will sie natürlich zum Lachen bringen. Um 18.30 Uhr geht es los. Karten gibt es noch für 25, ermäßigt 11,50 Euro, aber nicht mehr viele.

Winterwunderland im Zoo

Winterzoo in Hannover: Eislaufen unter freiem Himmel. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Die Eisfläche ist präpariert, der Wintermarkt aufgebaut – und der Abenteuerspielplatz sogar beleuchtet: Der Winterzoo in Hannover gehört zu den festen Attraktionen in der kalten Jahreszeit. Bis zum Februar hat er jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr (an einigen Ausnahmetagen bis 18 Uhr) geöffnet. Ab 16 Uhr ist der Eintritt frei, das Eislaufen kostet allerdings. Die Rodelbahn fehlt in diesem Jahr. Derzeit wird eine neue, größere gebaut, die aber erst im nächsten Winter eröffnet werden soll.

Antikmarkt am Tönniesberg

So voll ist es auf dem Antikmarkt am Tönniesberg. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Für Schnäppchenjäger öffnet noch heute der Antikmarkt am Tönniesberg. Antiquitäten, Designklassiker des 20. Jahrhunderts und moderne Kunst: Von 11 bis 17 Uhr erwartet Besucher am Tönniesberg 16 alles, was das Trödlerherz begehrt. Zum Verkauf zugelassen sind Kunst, Antiquitäten (bis 1930) und ausgesuchte Sammlerobjekte. Beim Verkauf von Schmuck ist der Aussteller verpflichtet, dem Käufer auf Verlangen kostenlos eine Expertise auszuhändigen, die Auskunft über Alter, Herkunft und Beschaffenheit des Schmuckstücks bietet.

Tobias Feldmann und das niedersächsische Staatsorchester

Beim vierten Sinfoniekonzert des Niedersächsischen Staatsorchesters werden unter anderem Béla Bartóks zweites Violinkonzert, Henri Dutilleux Orchesterstück „Métaboles“ und Robert Schumanns zweite Sinfonie erklingen. Das Konzert unter der Leitung von Stefan Zilias beginnt um 17 Uhr. Als Solist wird Tobias Feldmann an der Violine auftreten. Die Veranstaltung findet im Opernhaus Hannover, Opernplatz 1, statt, Karten können an der Abendkasse erworben werden.

Camper im GOP

Die neue Show „Camping“ im GOP. Quelle: Moritz Frankenberg

Es ist eigentlich noch etwas früh für Camping, aber im GOP fangen sie schon mal an. Zehn Künstler schlagen in der neuen Show ihre Zelte auf der GOP-Bühne auf. Bis zum 8. März gastiert „Camping“ im Varieté an der Georgstraße – es ist zugleich eine Leistungsschau der modernen kanadischen Artistikszene. Die zeichnet sich vor allem durch Vielseitigkeit aus. Eine Cyr-Rad-Künstlerin, die auch Geige spielt, ein Bodenakrobat, der auch jongliert, ein komisches Talent bei allen – die quirlige Show verbindet künstlerischen Anspruch mit augenzwinkernder Lässigkeit. Heute beginnen die Aufführungen um 14 und 17 Uhr. Tickets kosten zwischen 24 und 44 Euro.

Rasante Komödie im Neuen Theater

„Funny Money“ im Neuen Theater. Quelle: Oliver Vosshage Photography

Durch eine Verwechslung zweier Koffer in der U-Bahn kommt das Ehepaar Henry und Jean Perkins unverhofft zu 735.000 britischen Pfund. Was tun mit dem vielen Geld? Während Jean das Geld am liebsten sofort zurückgeben will, mutiert der brave Henry zum Draufgänger, der es nun endlich mal so richtig krachen lassen will. Die Komödie von Ray Cooney aus dem Jahr 1994 hält sich nicht lange mit Vorgeplänkel auf, sondern nimmt sofort Fahrt auf. Die Vorstellung beginnt heute um 16 Uhr im Neuen Theater, Georgstraße 54.

Das ist sonst noch in Hannover los:

Weitere Termine am Sonntag: THEATER 16 Uhr: Altes Magazin (Kestnerstraße 18) Das Jagdgewehr. 18 Uhr: Herrenhäuser Kirche (Vorraum Hegebläch 18) Komm hair – und geh nicht mehr. 19 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) Weltmeister. 19 Uhr: Ballhof Eins (Ballhofplatz 5) Antigone, ab 15 Jahren. VARIETÉ, KABARETT 19.30 Uhr: Neues Theater (Georgstraße 54) Heute wieder ein Schelm, Heinz Erhardt-Abend mit Jörn Brede. KONZERTE 11.30 Uhr: HMTMH, Kammermusiksaal (Plathnerstraße 35) Violinklasse von Prof. Krzysztof Wegrzyn. 16, 17 Uhr: Jakobikirche (Kleiner Hillen 1) Kammerorchester Kirchrode. 17 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) 4. Sinfoniekonzert: Verwandlungen. 19 Uhr: HMTMH, Kammermusiksaal (Plathnerstraße 35) Neue Musik 360° – Department Konzert. 19.30 Uhr: HMTMH, Kammermusiksaal (Uhlemeyerstraße 21) When New York meets Hanover, Schauspiel-Konzert. PARTY 20 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstraße 7b) Insomniaque, mit den DJs Thymian, E.T. und Hollow Skies.

