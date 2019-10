Flohmarkt für Selbstgebasteltes

Selbst genähte Kleidung, selbst gekochte Marmeladen und selbst produzierte Musik – beim sonntäglichen Markt auf dem Faustgeländekommt alles auf die Verkaufstische, was in Eigenregie hergestellt wurde. Die Preise bleiben moderat. Der Markt unter dem Motto Handgemacht findet in der Warenannahme, Zur Bettfedernfabrik 3, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt.

Schlagersängerin Michelle im Aegi

Michelle, die eigentlich Tanja Hewer heißt, beglückt ihre Fans seit 1992 mit immer neuen eingängigen Melodien. Auch außerhalb der Bühne scheut sie nicht das Rampenlicht und tritt etwa als Jurorin an der Seite von Dieter Bohlen bei der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ auf. Eine Titelstory im Magazin „Playboy“ dürfte ebenfalls zu ihren Vermarktungsstrategien zählen. Ihr neues Album mit dem Namen „Tabu“ stellt sie am Sonntag, 6. Oktober, ab 18 Uhr im Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2, vor. Karten kosten zwischen 39,90 und 69,90 Euro.

Ausstellung über Nina Hagen

Nina Hagenist mehr als eine Sängerin, sie gilt als schrille Punk-Ikone, die gern provoziert. Das Theatermuseumim Schauspielhaus präsentiert jetzt eine Ausstellung, die Hagen durch die Brille eines Fans zeigt. Arne Buhrdorf hat mehr als 2000 Zeitungstexte und mehr als 1000 Autogramme, Eintrittskarten und Merchandising-Artikel gesammelt. Die Ausstellung ist nach den Lebensstationen von Nina Hagen sortiert – bis zu ihrem politischen Engagement. Das Museum widmet eine weitere Ausstellung der Schauspielerin Christine Kaufmann. Geöffnet hat das Theatermuseum in der Prinzenstraße 9 sonntags von 14 bis 19.30 Uhr.

Feiern mer’s!

Oktoberfest 2019 in Hannover. Quelle: Christian Behrens

Begonnen hat Hannovers Oktoberfest bereits am letzten Septemberwochenende, aber mit dem Zeitpunkt nehmen es ja selbst die Münchner nicht so genau. Und auch Hannovers Wiesn-Version bietet wieder ab 14 Uhr jede Menge bajuwarische Tracht und Tradition, Bier aus großen Krügen und „Fahr- und Belustigungsgeschäfte“, wie es offiziell heißt. Mit dabei im Kreis der Karussels sind die Achterbahn „High Explosive“, ein 48 Meter hohes Riesenrad, Klassiker wie der Breakdancer und natürlich ein Kettenkarussel. Und wer keine Lust auf den Rummel hat, sondern lieber im Festzelt die Sau rauslassen möchte, der hat dazu viele Gelegenheiten.

Hochzeitsmesse in den Herrenhäuser Gärten

Von 11 bis 18 Uhr dreht sich in den Herrenhäuser Gärten zum dritten Mal alles um den schönsten Tag des Lebens. C.H. Events präsentiert Hochzeitspaaren im stilvollen Ambiente und mit einem sorgfältig zusammengestellten Mix an Ausstellern eine Vielzahl an Anregungen und neueste Trends.

Indians vs. Rostock Piranhas

Die Hannover Indians freuen sich auf ihren nächsten Gegner: Die "Rothäute" treffen im Eisstadion am Pferdeturm auf die Rostocker Piranhas. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Roncalli : Letztes Wochenende in Hannover

Der Circus Roncalli ging immer schon voran, wenn es um Trends und Innovationen ging. Nun setzt die Traumfabrik von Bernhard Paul das nächste Ausrufezeichen: Mit dreidimensionalen Animationen holt Roncalli Tiere zurück in die Manege. Die Künstler sind dafür alle echt, ob Clowns, Akrobaten, Jongleure und Musiker. Ach ja, bis auf Pauline. Pauline ist eine Maschine. Und kann ganz erstaunliche Dinge. Tickets für das Zelt auf dem Waterlooplatz gibt es noch für Sonntag (14 und 18 Uhr) hier online, in den HAZ-Ticketshops und am Kassenwagen auf dem Gelände.

Keine halben Sachen im GOP

GOP: Sheyen Caroli im Programm „Keine halben Sachen“ Quelle: GOP

Keine halben Sachen verspricht das GOP im neuen Programm. Conferencier Marcel Kösling begrüßt unter anderem das Diavolo-Duo Twinspin, die Keulenjongleurin Jessica Savalla, die italienische Verbiegekünstlerin Sheyen Caroli und die rollschuhakrobaten Maryna & Chris. Für die Vorstellung heute um 17 Uhr gibt es noch Tickets. Weitere Infos: www.variete.de.

So wird das Wetter am Wochenende

