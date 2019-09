Regionsentdeckertag soll 200.000 Menschen anziehen

49 Tourenziele im Raum Hannover, die Info-Meile in der City mit 200 Ständen und ein Musik- und Unterhaltungsprogramm auf sieben Bühnen: Die Region lädt am Sonntag zum Entdeckertag ein. Die Organisatoren erwarten rund 200.000 Besucher. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, dürften am Sonntag mehr als 200.000 Menschen auf Entdeckungsreise gehen – entweder zu einem der Tourenziele in der Region Hannover und angrenzenden Landkreisen oder bei der zentralen Veranstaltung in der hannoverschen Innenstadt. Mehr lesen Sie hier.

Die Veranstaltungen in der Übersicht:

Tag des Offenen Denkmals

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September öffnen bundesweit historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, ihre Türen. Am 8. September sind auch in Stadt und Region Hannover Architektur- und Geschichtsliebhaber zu Streifzügen in die Vergangenheit eingeladen. Dabei gibt es unter anderem:

Führung durch die Waterloosäule

Führung durch den Beginenturm

Führung über den Gartenfriedhof

Eine Karte mit allen Zielen in Hannover und der Region finden Sie hier.

Fest im Historischen Museum

Der Bau des Ihme-Zentrums 1973: Das Foto ist im Historischen Museum in der Ausstellung Hannoverwandelt zu sehen. Quelle: HMH

Hannover im Lauf der Zeit –die Ausstellung „Hanno(ver)wandelt“ zeigt derzeit im Historischen Museum die Stadtentwicklung in Wort und Bild –und führt vor Augen warum Hannover so aussieht, wie es aussieht. Am Sonntag von 12 bis 16 Uhr feiert das Museum ein kleines Fest drumherum, einen Aktionstag mit Führungen, einer Schallplattenbörse, Tanz- und Handwerksvorführungen und Bastelstationen für Kinder.

Roncalli – bildgewaltig und mit offenen Türen

Mit dreidimensionalen Animationen holt Roncalli Tiere zurück in die Manege. Die Künstler sind dafür alle echt, ob Clowns, Akrobaten, Jongleure und Musiker. Ach ja, bis auf Pauline. Pauline ist eine Maschine. Und kann ganz erstaunliche Dinge. Tickets für das Zelt auf dem Waterlooplatz gibt es für Sonntag (14 und 18 Uhr) und auch danach hier online, in den HAZ-Ticketshops und am Kassenwagen auf dem Gelände. Am Sonntag von 10 bis 12 Uhr lädt der Zirkus zudem zum Tag der Offenen Tür hinter die Kulissen der Manege ein.

Keine halben Sachen im GOP

GOP: Sheyen Caroli im Programm „Keine halben Sachen“ Quelle: GOP

Keine halben Sachen verspricht das GOP im neuen Programm. Conferencier Marcel Kösling begrüßt unter anderem das Diavolo-Duo Twinspin, die Keulenjongleurin Jessica Savalla, die italienische Verbiegekünstlerin Sheyen Caroli und die rollschuhakrobaten Maryna & Chris. Am Wochenende gibt es noch für alle Vorstellungen Karten, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Infos und Tickets: www.variete.de.

Stadtfest Burgwedel : Mehr Stände als je zuvor

Rund 15.000 Besuchern erwarten die Veranstalter beim Burgwedeler Stadtfest am nächsten Wochenende. Gefeiert wird wieder am Sonnabend und Sonntag. Wir geben einen Überblick über das Programm.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

Hannover kostenlos erkunden

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann

Zur Galerie Ob ein Tag im Sprengelmuseum, ein Spaziergang durch den Georgengarten oder gemütliches Stöbern auf dem Flohmarkt: Hannover hat einiges zu bieten.

Wohin bei schlechtem Wetter in Hannover ?

Zur Galerie Der Himmel ist grau und der Wind pfeift? Wir haben ein paar Tipps für Dinge gesammelt, die man auch bei Schietwetter in Hannover machen kann.

Wohin bei Sonnenschein in Hannover ?

Zur Galerie Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen.

