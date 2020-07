Große Straßenbahn-Modellbahnen in Wehmingen

Ungewöhnlich große Modellbahnen bestaunen Besucher am Sonntag im Straßenbahnmuseum in Sehnde-Wehmingen. Auf mehr als 200 Quadratmetern Fläche zeigt die Einrichtung von 11 bis 17 Uhr eine Großmodell-Straßenbahnanlage im Format 1:22,5. Die Ausstellung läuft nur an diesem Sonntag.

Weil die Großmodelle bis zu einem Meter lang sind, ist der Platzbedarf sehr hoch. Die Gleise kommen nach Museumsangaben auf eine Gesamtlänge von 160 Metern, etwa 50 Weichen werden benötigt. Im Digitalbetrieb können bis zu 100 Bahnen gleichzeitig fahren. Die Modellanlage ist in Privatbesitz und nach Angaben des Museums nur wenige Male im Jahr zu sehen.

Wegen der Corona-Regeln können im Straßenbahn-Museum vorübergehend nicht alle Attraktionen genutzt werden. Dazu gehören etwa der Fahrsimulator und die Kinderbahn. Der Fahrbetrieb mit den historischen Wagen auf dem Geländes Museums findet jedoch statt. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder. Das Museum befindet sich Am Straßenbahnmuseum 2, 31319 Sehnde. Weitere Informationen gibt es unter tram-museum.de.

Ausstellung in der Eisfabrik

Die Eisfabrik zeigt Zeichnungen. Quelle: Ralf Mohr

Die Ausstellung „Humanität in der Bildenden Kunst? Hiroshima 75 Jahre danach…“ startet Sonntag um 12 Uhr mit einer Einführung. Die Zeichnungen von Chieko Fumikura, Frank Fuhrmann, Wolfgang A. Piontek, Kerstin Henschel, Janos Nadasdy, Ulrike Schoeller, Jörg Hufschmidt, Anne Nissen und Anton Riebe sind bis 18 Uhr in der Eisfabrik in der Seilerstraße 15D/F zu sehen. Die Ausstellung ist bis zum 16. August zu sehen.

Illumination im Barockgarten

Die barocken Gärten werden effektvoll illuminiert. Quelle: Insa Cathérine Hagemann (Archiv)

Am Sonnabend und Sonntag erstrahlen im Großen Garten in Herrenhausen Brunnen, sprudelnde Fontänen, Hecken und imposante Figuren in festlicher Beleuchtung. Dazu erklingt die „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel. Der Einlass ist jeweils um 20 Uhr, die Illumination dauert von 22 bis 23 Uhr. Der Eintritt kostet 4 (ermäßigt 3) Euro und ist für Kinder bis zwölf Jahre frei.

Comedy am See

Kabarettist Kay Ray tritt am Blauen See in Garbsen auf. Quelle: Michael Thomas

Der Comedian Kay Ray tritt am Sonntag um 18 Uhr beim Open-Air am Restaurant Azzurro Beach (Am Blauen See 119) in Garbsen auf. Der von Kollegen hochgelobte Spaßmacher und Träger des Bremer Comedy Preises 2019 verspricht für seine Show Klamauk, Kabarett und Chanson. Das Ticket kostet 28,90 (ermäßigt 24,90) Euro plus 2 Euro Parkgebühr und 4 Euro Verzehrgutschein vor Ort.

Antworten zur Kunst

Das Objekt „Rauschen“ besteht aus Kupferplatten vom Dach des Anzeiger-Hochhauses. Quelle: Raimund Zakowski, Kestner-Gesellschaft

Die riesige Skulptur „Rauschen“ aus Kupferplatten vom Dach des Anzeiger-Hochhaus ist weiter in der Kestner-Gesellschaft an der Goseriede 11 zu sehen. Für Fragen zu den Arbeiten von Katinka Bock stehen am Sonntag von 15 bis 18 Uhr Kunstvermittler bereit, leicht erkennbar an T-Shirts mit der Aufschrift „Frag mich“. Auskunft geben sie ebenfalls zu den Vogel-Fotografien von Jean-Luc Mylayne in der Ausstellung „Herbst im Paradies“. Der Eintritt beträgt 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Die Kestner-Gesellschaft ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Weinfest im Grünen

Im Paradies-Provence ist genug Platz –die Gäste können auf Distanz bleiben. Quelle: Frank Wilde

Zeit für eine Weinprobe in lauschiger Umgebung: Am Sonnabend und Sonntag lädt das Restaurant Paradies-Provence in Ricklingen, Kneippweg 21, dazu ein. Beim Weinfest dort können Besucher im Parkambiente die Erzeugnisse von Spitzenwinzern aus den Anbaugebieten Nahe, Pfalz, Mosel und Franken testen. Dazu versprechen dei Veranstalter Livemusik und „paradiesische Köstlichkeiten“. Der Eintritt ist frei. Ausgeschenkt wird am Sonnabend von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Von Regina Seibel und Bärbel Hilbig