Hannover

Dreht sich jetzt die Handelswelt um? Am Mittwoch hat der Online-Riese Zalando seinen Offline-Shop in Hannovers Innenstadt erstmals zugänglich gemacht. Die offizielle Eröffnung ist an diesem Donnerstag, die Vorab-Veranstaltung war exklusiv für registrierte Kunden. Binnen Minuten stürmten sie die drei Etagen des Shops, in dem es Waren der vergangenen Saison sowie leicht beschädigte Artikel zu kaufen gibt.

Kurze Wege zum Zalando-Shop in Hannover

Wiebke Banach aus Lehrte stand ganz vorne in der Warteschlange und war gespannt auf das Sortiment. „Ich kenne Zalando nur aus dem Onlineshop“, sagte sie. Da ist Nadine Siebenäuger aus Bad Salzdethfurth schon weiter. Alle zwei Monate fahre sie bisher zum Zalando-Shop nach Berlin, verrät sie und bemerkt erfreut: „Jetzt habe ich es viel näher.“ Dann probiert sie Schuhe mit Kunstfell an – das ist gewagt an diesem heißen Tag, aber dafür sind sie stark reduziert.

Zalando-Sortiment angeblich um bis zu 70 Prozent reduziert

In dem ehemaligen S.Oliver-Geschäft mit Eingängen zur Karmarsch- und zur Großen Packhofstraße verkauft Zalando jetzt auf 1500 Quadratmetern für Frauen, Männer und Kinder Schuhe, Textilien und Accessoires, die beim Onlineabsatz übrig geblieben sind oder leichte Beschädigungen haben. Nach Firmenangaben sind etwa 15.000 Produkte von 500 Marken im Angebot, sie sollen um bis zu 70 Prozent reduziert sein. Maximal drei Artikel pro Größe sollen in jedem Geschäft vorhanden sein.

Ein Video aus den drei Etagen des Zalando-Shops Hannover

Achte Zalando-Outlet-Filiale in Hannover

Für das 2008 in Berlin gegründete Unternehmen ist es bereits der achte Outlet-Shop in Deutschland. Gefräste Holztafeln mit Hannover-Motiven ( Maschsee, Zoo, Herrenhausen) schaffen etwas Lokalkolorit an den Wänden, ansonsten ist alles nüchtern-modern gehalten mit viel Weiß und natürlich dem Zalando-Farbton Orange.

„ Zalando ist ein echter Attraktor“

Mit den Innenstadt-Outlets wolle man allen Kunden „modische und hochwertige Artikel auch für kleines Geld“ bieten, sagt Zalando-Store-Geschäftsführerin Dorothee Schönfeld. In Wahrheit dürfte es natürlich vor allem um die Vermarktung von Restposten gehen und Optimierung der Vertriebswege. Martin Prenzler von Hannovers City-Gemeinschaft strahlt trotzdem über die neuen Anbieter in der Innenstadt. „Wie man heute sieht, ist Zalando ein echter Attraktor, der Menschen anzieht“, sagt Prenzler.

Ehemaliger TK-Maxx-Chef ist jetzt Zalando-Filialleiter

Zalando gibt’s jetzt auch offline in Hannover: Filialleiter Jörg Lückhof und die Geschäftsführerin Dorothee Schönfeld im neuen Zalando-Store Hannover, Große Packhofstraße/Karmarschstraße. Quelle: Conrad von Meding

Filialchef in Hannover ist der 45-jährige Jörg Lückhoff, der bisher schräg gegenüber bei TK-Maxx General-Manager war. Insgesamt beschäftige das Geschäft 60 Mitarbeiter, davon gut ein Drittel in Vollzeit, hieß es am Mittwoch.

Wenig Leerstand in Hanovers Innenstadt

Wenige Meter weiter wird im ehemaligen Benetton-Shop umgebaut. Wer dort einziehen will, ist aber ebenso offen wie beim leer stehenden ehemaligen Esprit-Geschäft an der Georgstraße und dem Thorenz-Laden an der Karmarschstraße. Trotz der Aufgaben: Insgesamt kann die Innenstadt kaum über Leerstände klagen. Mit Hema und Manufactum sind gerade wieder Geschäftsräume neu besetzt worden.

Zur Galerie Drei Etagen mit 15.000 Artikeln: Der neue Zalando-Outletstore in Hannover bietet Waren der letzten saison und Artikel mit leichten Schäden.

Von Conrad von Meding