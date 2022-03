Hannover

Die Rathausaffäre, die Stefan Schostok das Amt als Oberbürgermeister gekostet hatte, ist eine komplexe Angelegenheit, die gerade erneut vor dem Landgericht verhandelt wird. Da es aber schon der zweite Prozess ist, geht diesmal doch alles ein bisschen schneller und könnte in dieser Woche schon zum Ende kommen.

Plädoyers im zweiten Rathausaffären-Prozess

Hofft erneut auf einen Freispruch: Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok muss sich erneut vor dem Landgericht Hannover verantworten. Quelle: Rainer Dröse

Hätte Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok als Verwaltungschef erkennen müssen, dass einer seiner engsten Mitarbeiter unrechtmäßige Zulagen kassiert hat? Oder beruft Schostok sich zu Recht darauf, dass er die Feinheiten des Vorgangs als Nicht-Jurist nicht hat erkennen können? Im Kern hat der zweite Prozess um die Rathausaffäre in der Sache keine neuen Erkenntnisse und Fragestellungen aufgeworfen. Nun geht es eigentlich nur noch darum, ob die Richter erneut auf Freispruch für Schostok entscheiden wie es im ersten, aber vom Bundesgerichtshof annullierten Prozess geschehen ist. Und die Entscheidung könnte sogar schon in dieser Woche fallen. Am Montag halten Anklage und Verteidigung ihre Schlussplädoyers.

Montagabend: HAZ-Forum live im Stream sehen

Mehr Ausgaben für die Verteidigung, mehr Flüchtlinge, mehr Sorgen um die Sicherheit: Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind schon jetzt auch in Hannover spürbar. Darum geht es beim HAZ-Forum am Montagabend. Es diskutieren Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region Hannover, der grüne Bundestagsabgeordnete Christian Kindler, Friedensaktivist Elvin Hülser, Kabarettist Matthias Brodowy und die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. Mit Ulrich C. Kleyser wird auch ein Oberst a.D. zur Diskussion beitragen. Die Diskussion beginnt um 19 Uhr auf HAZ.de. Um den Stream zu sehen, ist ein HAZ-Plus-Abo erforderlich.

Land informiert über Corona-Lage

Kennt alle Details der Corona-Lage in Niedersachsen: Heiger Scholz (SPD), Leiter des Krisenstabes zur Corona-Pandemie des Landes Niedersachsen, informiert regelmäßig zum Stand der Pandemie. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Corona-Inzidenzen sind hoch, dennoch gibt es immer mehr Lockerungen. Allerdings greift ab kommender Woche auch die Impfpflicht für Angestellte in medizinischen Berufen. Droht damit ein Fachkräftemangel bei Pflegern, Arzthelfern und Sanitätern? Am Dienstag informiert die Landesregierung ab 13 Uhr über die Lage. Den Stream der Pressekonferenz können sie live auf HAZ.de verfolgen.

Conti legt Bilanz vor

Prominente Baustelle: Die neue Continental-Konzernzentrale an der Pferdeturmkreuzung soll bald eröffnet werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Continental hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Nicht nur setzte die Corona-Krise mit den weltweiten Nachschubproblemen Niedersachsens zweitgrößtem Unternehmen zu, im November musste zudem sehr plötzlich Finanzvorstand Wolfgang Schäfer den Hut nehmen. Er war neben anderen im Zuge des VW-Dieselskandals ins Zentrum staatsanwaltlicher Ermittlungen geraten. Der Verdacht: Conti soll auf Wunsch von VW Motorbauteile so programmiert haben, dass der Dieselbetrug überhaupt erst möglich wurde. Wie das Dax-Unternehmen das vergangene Geschäftsjahr sieht, erfahren wir am Mittwoch – dann will die Geschäftsführung ihre Jahresbilanz vorlegen.

Prozess um tödliche Schüsse geht weiter

Waren die tödlichen Schüsse an der Arndtraße in Hannover auf einen Rivalen im Sommer Notwehr – oder war es eine gezielte Tötung? Die Darstellungen des Angeklagten Rinor Z. haben im bisherigen Prozessverlauf einige Fragen aufgeworfen. An diesem Donnerstag sollen im Gericht abgehörte Telefonate des Mannes vorgelesen werden. Dass die Ermittler über diese Telefonate verfügen, hat dabei nichts mit den tödlichen Schüssen zu tun – Rinor Z. wurde zu dem Zeitpunkt von der Polizei überwacht, weil er im Verdacht stand, mit anderen Straftaten zu tun gehabt zu haben.

Querdenker-Erzieherin wehrt sich gegen Rauswurf

Job verloren wegen Querdenker-Kontakten? Das Arbeitsgericht in Hannover muss sich mit der Frage beschäftigen, ob die Kündigung einer Erzieherin aus diesem Grund rechtens war. Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Darf man einer Erzieherin kündigen, weil sie in der Querdenker-Szene aktiv ist? Um diese Frage geht es am Donnerstag vor dem Arbeitsgericht Hannover. Eine Frau wehrt sich gegen ihre Kündigung – nun müssen die Richter entscheiden, ob der Schritt rechtens war.

Genesis spielen in Hannover

Abschiedstour mit 71 Jahren: Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford sind als Genesis auf ihrer „Last domino“-Tour in Hannover zu Gast. Quelle: dpa

Es sind die ersten großen Konzerte seit zwei Jahren in Hannover – und es ist die letzte Tour einer legendären Band: Genesis geben sich die Ehre und spielen am Donnerstag und Freitag in der ZAG Arena in Hannover. Alle Informationen zu den Konzerten finden Sie hier.

96 empfängt den Club

Der Abstieg aus der zweiten Bundesliga ist wohl erst einmal abgewehrt – nun geht es für Hannover 96 noch darum, die Saison gut zu Ende zu spielen und das Fundament für eine bessere Folgesaison aufzubauen. Den ersten Schritt dahin können die Roten am Sonntag machen, dann kommt der 1. FC Nürnberg in die Heinz-von-Heiden-Arena. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Von Heiko Randermann