In dieser Woche beschäftigt sich der Landtag mit dem Ukraine-Krieg, Ratspolitikern wird eine Umfrage zum Zustand der Schultoiletten vorgestellt, der Flohmarkt am Hohen Ufer findet wieder statt und die Recken laden zum Heimspiel.

Das ist diese Woche wichtig in Hannover

Das ist diese Woche wichtig in Hannover

Kostenlos bis 07:00 Uhr Das ist diese Woche wichtig in Hannover

Von Andreas Schinkel