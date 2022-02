Zwei Eishockeyteams aus Hannover spielen parallel

Dienstag, 15. Februar: Das Theaterstück „Der zerbrochene Krug“ ist im Schauspielhaus zu sehen. Inszeniert wird es von der Essener Professorin für Regie, Lisa Nielebock. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr.

Die Hannover Indians spielen in Eisstadion am Pferdeturm gegen Herford. Quelle: Florian Petrow

Ebenfalls am Abend spielt in Mellendorf das Eishockeyteam Hannover Scorpions gegen die Leipziger Icefighters. Im Eisstadion am Pferdeturm spielen zeitgleich die Hannover Indians gegen die Ice Dragons aus Herford, Beginn ist 20 Uhr.

Ausschuss diskutiert über Umgang mit E-Rollern

Quelle: Moritz Frankenberg

Mittwoch 16. Februar: An diesem Tag wird der Bauausschuss des Rates über den Umgang mit Elektro-Leihrollern diskutieren. Immer wieder gibt es Beschwerden über wild abgestellte Roller auf Fuß- und Radwegen, die andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Die FDP fordert die Stadt Hannover auf, endlich klare Vereinbarungen mit den Anbietern der Leihroller zu treffen. Grüne und SPD haben angekündigt, ebenfalls Forderungen aufzustellen.

Region stellt Pläne für Windenergie vor

Wo können in der Region Hannover noch Windräder gebaut werden? Das will die Regionsverwaltung beantworten. Quelle: Daniel Junker

Donnerstag, 17. Februar: Die Regionsverwaltung stellt den Abgeordneten an diesem Tag ihre Pläne für Windenergie vor. Das dürfte spannend werden, denn Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hatte angekündigt, dass mehr Windkraftanlagen im Umland Hannovers nötig sind, damit die Region ihre selbst gesteckten Klimaschutzziele erreicht.

Freitag, 18. Februar: Der Kulturausschuss des Rates beschäftigt sich mit dem Thema jüdisches Leben in Hannover. Die Fraktion „Die Partei/Volt“ fordert die Stadt auf, jüdisches Leben sichtbarer in Hannover zu machen. Zudem schlägt die Fraktion eine Städtepartnerschaft mit Israel vor. Grüne und SPD wollen zunächst eine Anhörung mit Experten zu dem Thema einberufen.

Ballettabend mit drei Choreografien

Das Ballett-Stück "Toda" von Nadav Zelner hatte Kritiker und Publikum begeistert. Quelle: Ralf Mohr

Sonnabend, 19. Februar: Das Opernhaus lädt zu einem Ballettabend unter dem Titel „Wir sagen uns Dunkles“ ein. Zu sehen sind Choreografien von Jiří Kylián, Paul Lightfoot & Sol León sowie Marco Goecke, Beginn ist 19.30 Uhr.

Fußball am Sonntag

Sonntag, 20. Februar: Am Sonntag um 13.30 Uhr spielt Hannover 96 in der Zweiten Bundesliga gegen St. Pauli in Hamburg.

Von Andreas Schinkel