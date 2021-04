Diese Woche soll die Rückkehr von etwas Normalität zumindest im Handel bringen. Außerdem starten spannende Prozesse, und auch die Kommunalpolitik ist nicht untätig. Ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse, die Hannover ab dem 26. April 2021 bevorstehen.

Terminshopping in den Geschäften

Die bundesweite Notbremse beschert Hannovers Handel eine Kuriosität. Zwar bringt sie für Hochinzidenzkommunen wie die Region Hannover mehrere Verschärfungen, etwa die nächtlichen Ausgangssperren, zugleich aber gibt es Lockerungen. Denn entgegen zu den bisher sehr strikten Einkaufsregeln in Niedersachsen ist durch die bundesweite Vereinheitlichung jetzt Terminshopping auch dann möglich, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz über 100 liegt. Damit dürfen alle Geschäfte in der Region für Kunden öffnen, die sich vorher angemeldet haben und einen negativen Corona-Test vorweisen können. Details dazu lesen Sie hier.

Prozess gegen Brandstifter

Wochenlang haben im vergangenen Jahr Brandstiftungen in Hannovers Süden die Stadt beunruhigt. Dann wurde ein mutmaßlicher Täter gefasst – doch in diesem Jahr gab es eine überraschende Wende. Der 60-Jährige kam zwar in Untersuchungshaft, weil er 19 Feuer gelegt haben sollte. Nun kommt aber nur eine Brandstiftung zur Anklage. Alle anderen Verfahren wurden mangels Nachweisen eingestellt. Der Prozess gegen ihn beginnt am Mittwoch. Alles zum Stand der Ermittlungen lesen Sie hier.

Wie weiter mit den Suchtkranken in der City?

Der Bezirksrat Mitte wird sich am Montagabend ab 18.30 Uhr mit den Suchtkranken in der Innenstadt beschäftigen. Dazu gibt der Beauftragte für Sucht und Suchtprävention einen Vortrag unter dem Titel „Eindämmung des missbräuchlichen Drogenkonsums im Stadtbezirk Mitte“. Die Sitzung im Neuen Rathaus ist öffentlich. Es geht dort auch um eine mögliche Sperrung der Culemannstraße an Sommerwochenenden, um die Verbreitung des Wunderlauchs in der Eilenriede und um zahlreiche andere Themen. Die Tagesordnung findet sich hier.

Wie entwickeln sich Hannovers Schulen?

Der Schulausschuss des hannoverschen Rates will sich am Mittwoch mit dem Schulentwicklungsplan beschäftigen, den das zuständige Dezernat erarbeitet hat. Dort sind etliche Fakten zur bisherigen Entwicklung der hannoverschen Schulen aufgelistet sowie eine Übersicht, wie es angesichts steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen weitergehen soll. Der Link zum Dokument befindet sich hier. Auf der Tagesordnung des Ausschusses, der um 16.15 Uhr im Neuen Rathaus zusammentrifft, stehen zahlreiche weitere Themen. Die Übersicht gibt es hier.

Königliche Gartenpracht: Rundgang in Herrenhausen

Am Samstag, 1. Mai, bieten die Herrenhäuser Gärten wieder ihren Rundgang „Königliche Gartenpracht“ an. Die etwa anderthalbstündige Führung unterliegt Corona-Hygieneregeln. Start ist um 14 Uhr, die Teilnahme kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Anmeldung ist erforderlich. Alle Informationen gibt es hier.

med