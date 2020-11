Alle Details zu den Corona-Impfzentren

Auf dem Messegelände soll das zentrale Impfzentrum für Hannover eingerichtet werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Für Hannover und die Umlandkommunen werden insgesamt acht Corona-Impfzentren eingerichtet. Am Montag wollen Regionspräsident Hauke Jagau und Oberbürgermeister Belit Onay darüber informieren, wie das Projekt genau vonstatten gehen soll. Die HAZ hat vorab einige Details erfahren, den Bericht lesen Sie hier.

Sportangebot mit Recken, TKH und Gleis D

Die Recken (schwarzes Trikot) sind mit dabei beim neuen Jedermann-Sportprojekt der Stadt in der Corona-Krise. Quelle: www.imago-images.de

Die Sportvereine und Fitnessstudios verharren im Shutdown – da hat man im hannoverschen Fachbereich Sport eine gute Idee gehabt. Gemeinsam mit den Handball-Reckken, dem Turnklub TKH und den Skatern vom Projekt Gleis D hat man die Serie #PushYourself aufgelegt. In kurzen Videoclips zum Ansehen und Mitmachen stellen Profisportlerinnen und -sportler ihre Sportart vor, geben Einblicke in ihren Trainingsalltag und vermitteln wertvolle Tipps und Tricks sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Das Projekt soll Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistern, eine motivierende Alternative zum herkömmlichen Training darstellen und Möglichkeiten aufzeigen, die eigenen Skills auch Zuhause weiterzuentwickeln. Die Serie von Beiträgen startet am Montag (Handball mit den Recken), immer montags, mittwochs und freitags gibt es einen neuen Beitrag, der dann dauerhaft unter hannover.de/pushyourself abrufbar ist. Natürlich wird sich die HAZ-Sportredaktion das Projekt anschauen und bewerten – Ehrensache.

HAZ-Adventskalender als tägliche Promi-Lesung

Auch Fridays-for-Future-Aktivistin Ece Almaz liest für das HAZ-Adventsprojekt – hier mit HAZ-Redakteur Jan Sedelies bei den Videoaufnahmen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dienstag ist der 1. Dezember – und wir starten unseren HAZ-Adventskalender. Jeden Tag liest ein Prominenter eine Winter-, Advents- oder Vorweihnachtsgeschichte, die Geschichten lassen sich ab dem 1. Dezember unter www.weihnachtshilfe.de abrufen. Mit dabei ist Ministerpräsident Stephan Weil genauso wie Kinderbuchautor Ingo Siegner und die Schauspiel-Intendantin Sonja Anders. Auch Fridays-for-Future-Aktivistin Ece Almaz ist dabei, Landesbischof Ralf Meister erzählte eine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte im heimischen Wohnzimmer. Probst Christian Wirz las in der renovierten Krypta der Basilika St. Clemens. Und die Germanistin und Übersetzerin Soyeon Schröder Kim trug in einer sehr bekannten Kanzlei im Zoo-Viertel Gedichte vor. Wann wer hinter welchem Kalendertürchen steckt, soll noch nicht verraten werden. Es gilt das Prinzip eines Adventskalenders. Das gesamte Projekt dient auch zur Unterstützung der HAZ-Weihnachtshilfe, der größten Spendenaktion in der Region Hannover.

Stadtkulturpreis wird verliehen

So fröhlich war es in den Vorjahren: Gala zur Verleihung des Stadtkulturpreises vom Freundeskreis Hannover 2018. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Am Dienstagabend verleiht der Freundeskreis Hannover den Stadtkulturpreis, zusätzlich gibt es den Sonderpreis für bürgerschaftliches Engagement. Sonst ist der Termin stets ein Festakt mit viel Kultur und Besuchern in der Herrenhäuser Orangerie. Wegen der Corona-Krise allerdings wird die Veranstaltung ohne Publikum nur als Livestream übertragen. Aber wir berichten natürlich hier auf haz.de.

Wie weiter mit den Obdachlosen?

Obdachlose sind meist ohne Perspektive – wie hier in Hannovers Fußgängerzone. Jetzt will die Stadt ihnen eine alternative Wohnmöglichkeit aufbauen. Quelle: dpa

In den vergangenen Wochen hat es viel Streit gegeben um die Frage, wie Hannover mit seinen Obdachlosen umgeht, nachdem die Stadt ein hoffnungsvolles Projekt hatte auslaufen lassen. Inzwischen sind Folgeprojekte angeschoben. In einer gemeinsamen Sondersitzung von Bau- und Sozialausschuss am Mittwoch ab 15 Uhr will die Stadtspitze die Kommunalpolitiker darüber informieren, wie es weitergeht. Die Sitzung im Rathaus ist öffentlich, die Corona-Hygienebestimmungen müssen aber eingehalten werden.

Von Conrad von Meding