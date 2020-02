Hannover

Aus Protest gegen die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD haben sich am Mittwochabend nach Polizeiangaben rund 350 Demonstranten auf dem Kröpcke in Hannover versammelt. Die Veranstalter sprachen von rund 500 Teilnehmern. Zu den Rednern auf der Spontandemo zählte auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD), der die Wahl eine „Schande“ und „einen Tabubruch“ nannte.

Ministerpräsident zum Rücktritt aufgefordert

Aufgerufen zu der Demonstration hatten die Jugendorganisationen der Grünen und der SPD sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund, nachdem im thüringischen Landtag der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mithilfe der Stimmen der teils rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) zum Ministerpräsidenten gewählt worden war. Viele Redner auf der Demo in Hannover forderten Kemmerich zum Rücktritt auf.

„Das hätte ich mir vor fünf Jahren noch nicht träumen lassen“: Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sprach am Kröpcke. Quelle: Christian Elsner

Pistorius nannte es „eine Schande, dass sich ein FDP-Mann mit den Stimmen der AfD wählen lässt und dann die Gunst der Stunde nicht nutzt, um zu erklären: Ich nehme die Wahl nicht an“. Das habe ihn fassungslos gemacht, so der Minister, der an diesem Abend als Vertreter der niedersächsischen SPD sprach. Damit sei eine weitere rote Linie in der Abgrenzung gegen das Wiedererstarken rechtsextremer Kräfte überschritten worden. „Dass ich so einen Tabubruch erleben werde, habe ich mir vor fünf Jahren noch nicht träumen lassen“, so Pistorius. Dieser Fehler sei nur durch Neuwahlen in Thüringen zu heilen.

Mehrere hundert Menschen trafen sich am Kröpcke in Hannover. Quelle: Christian Elsner

„Politische Bankrotterklärung“

Auch Grünen-Fraktionschefin Anja Piel warf Kemmerich vor, einen „braun befleckten Mantel“ umgelegt zu haben, als er die Wahl zum Ministerpräsidenten angenommen habe. Niedersachsens DGB-Chef Mehrdad Payandeh sagte: „Was in Thüringen passiert ist, ist eine politische Bankrotterklärung.“ Wer sich von der AfD ins Amt helfen lasse, füge der Demokratie schweren Schaden zu. Die AfD dürfe niemals zur Normalität in diesem Land werden.

