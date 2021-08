Corona-Impfbus: Impfung ohne Anmeldung

Am Sonnabend war der Andrang vor dem Hauptbahnhof bei den Spontanimpfungen groß (unseren Bericht lesen Sie hier). Auch in dieser Woche ist der Impfbus der Feuerwehr wieder täglich in Hannover unterwegs, und im Impfzentrum gibt es ebenfalls Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung. Dies sind Daten vom 9. bis 14. August:

Montag, 9 bis 12 Uhr: Oberricklingen, Gronostraße/Ecke Spielplatz Dormannstraße; Montag, 14 bis 17 Uhr: Mittelfeld, Karlsruher Straße 2 (REWE Parkplatz); Dienstag, 9 bis 12 Uhr: List, Gorch-Fock-Straße 28-40 (Parkbucht); Dienstag, 14 bis 17 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz / Hägewiesen; Mittwoch, 9 bis 12 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz / Hägewiesen; Donnerstag, 19 bis 12 Uhr: Mittelfeld, Am Mittelfeld 140 (Nachbarschaftstreff); Donnerstag, 14 bis 17 Uhr, Oberricklingen, Gronostraße/Ecke Spielplatz Dormannstraße; Freitag, 9 bis 12 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz/Hägewiesen; Freitag, 14 bis 17 Uhr: Innenstadt, am "Stellwerk" Augustenstraße/Leonhardtstraße; Samstag, 10 bis 17.30 Uhr, Innenstadt, vor dem Hauptbahnhof. Zudem bekommen von Dienstag bis Samstag Impfwillige im Impfzentrum auf dem Messegelände jeweils in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr auch ohne vorherige Terminbuchung eine Impfung. Hierfür steht dann das mRNA-Vakzin von Moderna zur Verfügung. Weiterhin besteht aber auch die Möglichkeit, über das Impfportal bzw. die Impf-Hotline des Landes Termine zu buchen.

Polizisten in Rücken geschossen – Prozess wird neu aufgerollt

Vor dem Landgericht am Cityring wird der Fall von 1984 neu verhandelt. Quelle: Katharina Jarolim-Vormeier

Am Landgericht läuft ein Revisionsprozess zu einem brutalen Vorgang von 1984, der damals als versuchter Mord eingestuft wurde, aber mit einem Freispruch für den Angeklagten endete. Der Angeklagte soll damals mit anderen Beteiligten einen Einbruch in das Geschäft „Windsurfing-Center“ begangen und 3000 Mark erbeutet haben. Ein Polizist verfolgte die Bande, aber während eines Handgemenges traf ihn ein Schuss in den Rücken. Der schwer verletzte Beamte konnte durch herbeigerufene Notärzte gerettet werden. In einem ersten Verfahren 2017 wurde der Angeklagte freigesprochen, jetzt wird neu verhandelt – unter anderem am Dienstag.

Wanderung ins Tote Moor

Der Erlebnisweg Totes Moor wurde überarbeitet, mit frischen Infotafeln und neuen Inhalten versehen. Quelle: Mario Moers

Während der Ferienzeit gibt es mehrere Mittwochstermine für Ausflüge in das Tote Moor. In diesem besonderen Lebensraum im Naturpark Steinhuder Meer gibt es viel zu entdecken. Welche Spezialisten leben im zitronensauren Moorboden? Warum ist Moorschutz auch Klimaschutz? Antworten auf diese Fragen und noch viele interessante Informationen gibt es bei der Führung durchs Moor, die sonst nur freitags stattfindet. Eine Anmeldung für die zweistündige Veranstaltung, die immer um 10 Uhr startet, ist zwingend bei der Regionsverwaltung unter Telefon (0511) 61626123 erforderlich.

Bauern- und Wochenmärkte

Frische Waren, vielfach aus der Region: Die Bauern- und Wochenmärkte laden ein. Quelle: Nancy Heusel

Am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr ist Bauernmarkt an der Marktkirche. Beinahe jeden Werktag (außer montags) bieten die Marktbeschicker Wochen- und Bauernmärkte an, die Termine verteilen sich über alle Stadtbezirke. Die vollständige Übersicht haben wir hier für Sie aufgelistet.

Kulinarische Fahrradtour durch Hannover

Hier startet die Radtour: Die Tourist-Information am Hauptbahnhof. Quelle: Jacqueline Hadasch

Die Hannover-Marketing-Gesellschaft HMTG organisiert in regelmäßigen Abständen kulinarische Radtouren durch Hannover – an diesem Freitag ist es wieder so weit. Start ist um 17 Uhr an der Tourist-Information am Ernst-August-Platz. Die Teilnahme kostet auf eigenem Rad 32 Euro, auf einem Leihrad 39 Euro, auf einem Leih-E-Bike 47 Euro. Wichtig; Die Mindestteilnehmerzahl beträgt zehn Personen. Deshalb ist eine Anmeldung hier unbedingt erforderlich. Die HMTG sagt drei Tage zuvor ab, wenn die Tour nicht zustande kommt.

Annalena Baerbock spricht in Hannover

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, kommt nach Hannover. Quelle: Britta Pedersen

Am 26. September ist Bundestagswahl – zuvor werden wieder etliche Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien in Hannover auftreten. Der Termin der Grünen steht schon fest: Am Sonnabend, 14. August, wird Annalena Baerbock um 12.30 Uhr auf dem Opernplatz sprechen – sie reist anschließend weiter in ihre ehemalige Heimatstadt Pattensen. Bei dem Auftritt auf dem Opernplatz ist auch Frauke Patzke, die Kandidatin für das Spitzenamt der Region, mit dabei.

Thees Uhlmann auf der Gilde-Parkbühne

Thees Uhlmann kommt mit Mitmusikern nach Hannover. Quelle: Niklas Richter

In der Reihe „Back on stage – Open-Airs auf der Parkbühne“ gastieren am Sonntag Marcus Wiebusch, Aki Bosse und Thees Uhlmann für ein gemeinsames Konzert. Die drei, die sonst viel als Solokünstler unterwegs sind, spielen gemeinsam ihre Lieblingslieder. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Parkbühne ist aus Hygiene- und Abstandsgründen bestuhlt, Karten gibt es hier. Sie kosten zwischen 48,80 und 51,80 Euro.

Von Conrad von Meding