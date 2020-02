Hannover

Sie hängen seit Jahren an den Zimmerdecken: Seit Ende 2015 sind Rauchwarnmelder Pflicht in allen Wohnungen Niedersachsen. Bei Neubauten galt das sogar schon seit 2012. Nach knapp fünf Jahren aber beginnt nun die Zeit der Piepserei, wenn die Betreiber schlechte Batterien eingebaut haben. Sinkt die Spannung zum Lebensende der Batterie ab, dann senden die Geräte Warntöne – übrigens meist nachts. Hannovers Feuerwehr kennt das Phänomen: Im vergangenen Jahr war von fast 600 Rauchmeldereinsätzen nahezu jeder zweite ein Fehlalarm, sagt Sprecher Michael Hintz.

Etwa 600 Rauchmelderalarme jährlich in Hannover

Es gibt sehr verschiedene Rauchmeldertypen zu kaufen. Einige melden, vor allem in großen Wohnanlagen, über Funk niedrige Batteriestände und Alarme in eine Zentrale. Sie funktionieren ähnlich wie Brandmeldeanlagen, die etwa in Gewerbekomplexen installiert sind. Andere haben fest verbaute Batterien mit zehnjähriger Laufzeit, was ökologisch unsinnig ist, weil danach das ganze Gerät entsorgt werden muss. Die allermeisten Rauchmelder aber haben Wechselbatterien – und wer hier spart, holt sich unruhige Nächte ins Haus.

Warum melden Rauchmelder vor allem nachts den Batterieleerstand?

Dass Rauchmelder ihre Batterie-Warntöne meist nachts aussenden, hat einen einfachen physikalischen Grund. Nachts ist es meist kälter, auch in Wohnungen, etwa weil Menschen mit offenem Fenster schlafen oder die Heiztemperatur nachts abgesenkt wird. Batterien aber arbeiten schlechter bei niedrigerer Temperatur. Wenn sie ohnehin kurz vor Ende ihrer Lebensdauer sind, signalisieren sie eher bei Kälte den Niedrigstand als bei Normaltemperatur. Also eher nachts als tagsüber.

Wer dann aufsteht, entnervt an der Zimmerdecke die Batterie aus dem Rauchmelder fummelt und sich am Folgetag nicht kümmert, bricht nicht nur das Gesetz, sondern spielt mit seinem Leben. Die Rauchmelderpflicht wurde eingeführt, weil Menschen bei Bränden meist nicht am Feuer sterben, sondern schon vorher an den giftigen Rauchgasen ersticken, die sie oft im Schlaf überraschen. Fachleute sagen, dass nach dem Signalton des Rauchmelders nur 120 Sekunden bleiben, um das Zimmer zu verlassen.

Rauchmelder-Signaltöne sind unterschiedlich

Hannovers Feuerwehr registrierte den bisherigen Rauchmelder-Alarmrekord im Jahr 2018: In jenem Jahr rückten die Brandschützer 630-mal aus diesem Grund aus. Im Jahr davor waren es etwas weniger, 2019 „nur“ 577 Einsätze. Die durchgehend hohe Zahl der Fehlalarme findet Feuerwehrsprecher Hintz vermeidbar. „Viele Menschen erkennen den Unterschied zwischen Alarm- und Warnton nicht“, sagt er. Dabei sei es „recht einfach, Alarmtöne von Warntönen oder einem Wecker zu unterscheiden“.

In der Regel ist der Warnton, der wegen niedrigen Batteriestands ausgesendet wird, ein mittellautes Piepsen alle zehn bis 30 Sekunden.

Der Alarmton wegen Rauchbildung dagegen ist ein durchdringender, meist auf- und abschwellender Signalton.

Es gibt Batterien mit zehnjähriger Laufzeit

Die Feuerwehren raten dringend, keine Billigrauchmelder zu kaufen. Sie sollten mindestens über das Zeichen Q für geprüfte Qualität verfügen, die Europanorm DIN EN 14604 muss sowieso verzeichnet sein. Während die Feuerwehr zu Geräten mit eingebauter Zehnjahresbatterie rät und viele Hausverwaltungen diese Wegwerfmodelle aus Bequemlichkeit buchen, gibt es durchaus Alternativen für ökologisch Bewusste. Im Handel sind Lithiumbatterien mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren in Rauchmeldern erhältlich. Wer danach nur die Batterie tauscht und das Gerät selbst länger nutzt, spart sogar Geld.

Jährliche Wartung der Rauchmelder ist Pflicht

So funktionieren die Rauchmelder: Ein LED sendet regelmäßig Lichtblitze durch den Innenraum. Treffen sie auf die Fotolinse, den Sensor, dann ist alles gut. Versperrt aber Rauch den Weg des Lichts, dann wird Alarm ausgelöst. Quelle: dpa

Egal, welcher Typ Rauchmelder verbaut ist: Die Immobilieneigentümer sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sie einmal jährlich geprüft werden. Man kann das selbst machen oder an Mieter delegieren, sollte sich dann aber jährlich bestätigen lassen, dass die Prüfung vorgenommen wurde. Sie dauert pro Gerät etwa zwei Sekunden: Man bedient mit einem Besenstiel den Testknopf und horcht, ob es reagiert.

Wer sein Gerät lange nutzen will, sollte zudem gelegentlich schauen, ob das Innere verstaubt ist. Fussel und Staubpartikel können zu Fehlalarmen führen, weil die Geräte mit einem optischen Sensor arbeiten. Kommt das Lichtblitzsignal nicht mehr durch, glaubt das Gerät, das Zimmer sei verraucht, und löst Alarm aus. Das kann dann auch tagsüber passieren.

Wer zahlt beim Fehlalarm ?

Feuerwehrsprecher Hintz betont: Wenn etwa ein Nachbar wegen andauernder Piepsgeräusche die Feuerwehr ruft, und später stellt sich alles ein Fehlalarm heraus, dann wird der Nachbar niemals zur Kasse gebeten. „Wer in Sorge ist und den Notruf alarmiert, muss keine Angst haben, später eine Rechnung zu bekommen“, verspricht Hintz.

Andere dagegen können für Fehlalarme durchaus belangt werden. Wenn jemand etwa nicht jährlich seine Rauchmelder geprüft hat, dann in den Urlaub fährt und ein Nachbar ruft wegen Piepsens die Einsatzkräfte, dann könne durchaus eine Rechnung geschrieben werden. Auch deshalb ist es wichtig, zu dokumentieren, wann die Geräte zuletzt geprüft wurden.

