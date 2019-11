Wann wird am Sonnabend demonstriert?

Die NPD-Demonstration beginnt um 14 Uhr auf dem Dietrich-Kittner-Platz vor dem Bismarckbahnhof in der Südstadt. Dort werden Reden unter anderem von dem mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraften NPD-Bundesvorstandsmitglied Thorsten Heise erwartet.

Warum demonstriert die NPD in Hannover ?

Die NPD will am Sonnabend gegen die allgemeinen Rundfunkgebühren und gegen inzwischen zehn namentlich aufgeführte Journalistinnen und Journalisten demonstrieren. Alle betroffenen Reporterinnen und Reporter arbeiten zum Teil seit Jahrzehnten regelmäßig an Beiträgen über die Neonazi-Szene in Deutschland. Unklar ist, warum sich die Partei Hannover für diese Veranstaltung ausgesucht hat, denn Funkhäuser des NDR gibt es auch in anderen Städten.

Zwischenzeitlich war die Demo verboten – warum findet sie nun doch statt?

Die Polizeidirektion Hannover hatte am Donnerstagabend die NPD-Demonstration wegen „einer unmittelbaren Gefährdung für die öffentliche Sicherheit“ verboten. Es sei davon auszugehen, dass von der Veranstaltung Gewalt ausgehen werde, so die Begründung der Behörde. Das Verwaltungsgericht Hannover kippte am Freitagnachmittag dieses Verbot – von dem Aufmarsch gehe keine unmittelbare Gefahr aus. Die Polizeidirektion ist inzwischen vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg gezogen. Eine Entscheidung steht noch aus.

Gibt es Gegendemos?

Statt der ursprünglich angezeigten acht Gegenveranstaltungen gegen das Treffen der Rechtsradikalen auf dem Dietrich-Kittner-Platz gibt es jetzt nur noch zwei. Das Bündnis „Bunt statt Braun“, bestehend aus Gewerkschaften und Journalistenverbänden, Kirchen und Vertretern der Stadtgesellschaft, ruft zum Treffen am Sonnabend um 13.30 Uhr auf dem Stephansplatz in der Südstadt auf. Von dort wollen die Demonstranten über die Geibelstraße und die Hildesheimer Straße zum Aegidientorplatz ziehen.

Dort findet ab 15 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wird eine Rede halten. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt in dem neuen Amt. Zudem werden Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD), Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD), Stadtsuperintendent Thomas Höflich und Detlef Ahting, der Vorsitzende des Landesrundfunkrates, auf der Bühne erwartet.

Die Grüne Jugend, die Bewegung Fridays for Future und einige antifaschistische Gruppierungen wollen in einer zweiten Veranstaltung am Heinrich-Heine-Platz, etwa in Höhe der Haltestelle Altenbekener Damm, gegen die Rechtsradikalen demonstrieren. Die Veranstaltung dort beginnt um 11.45 Uhr. „Wir wollen der Hetze der NPD und allen Gruppen, die eine menschenfeindliche und faschistische Ideologie verbreiten, entschieden entgegentreten“, sagt Tomke Appeldorn, die Sprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen.

Wo laufen die Rechten entlang?

Ab 14.30 Uhr wollen die Rechtsradikalen über den Altenbekener Damm zum Maschsee und von dort vor das Funkhaus des NDR ziehen. Dort soll es eine weitere Kundgebung geben. Anschließend ziehen die NPD-Anhänger zum Aegi. Die Organisatoren rechnen mit etwa 130 bis 150 Teilnehmern.

Gibt es Straßensperrungen?

Ja. Autofahrer müssen sich am Sonnabend auf erhebliche Behinderungen in der Südstadt und rund um den Aegidientorplatz einstellen. Der Aegi ist am Mittag bis in den Abend in alle Richtungen voll gesperrt. Die Polizei rät Autofahrern, den Bereich zu umfahren. In Teilen der Südstadt entlang der Demostrecke gilt zudem ab Freitag, 20 Uhr, ein Halteverbot.

Gibt es Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr?

Ja, Einschränkungen gibt es auch im Busfahrplan der Üstra. Betroffen sind die Linien 100/200, 120, 212, 128, 134 und 370. Die Stadtbahnen sollen regulär fahren.

Die Polizeidirektion Hannover hat für alle Fragen zu Sperrungen und Halteverboten ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Behörde ist am Sonnabend am 8 Uhr unter der Nummer (0511) 142 52 zu erreichen.

Gibt es Reaktionen aus dem Ausland?

Ja. Bürger aus dem französischen Ascq, in dem die SS 1944 ein Massaker verübte, unterstützen die kritischen Journalisten bei ihrer Arbeit. Der Kriegsverbrecher Karl M., für den die Rechtsradikalen nun Gerechtigkeit fordern, war am Massaker in Ascq beteiligt. Gegenüber einem NDR-Reporter hatte M. vor laufenden Kameras keinerlei Reue gezeigt. „Deshalb möchten wir unsere Unterstützung für Julian Feldmann und für alle Journalisten ausdrücken, die ihr Engagement und ihre Fähigkeiten für mehr Wahrheit und mehr Völkerverständigung einsetzen wollen“, schreibt Jacqueline Ruckebusch-Béghin, Tochter eines Todesopfers.

