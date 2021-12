Hannover

„Ein gutes Stück Stadt“ wollen die Investoren der Wasserstadt erschaffen. Aber wie das aussehen soll, da gehen die Meinungen auseinander – besonders zwischen den Gästen bei der Sondersitzung des Bezirksrates Linden-Limmer. Neben der Bürgerinitiative waren auch Vertreter der Landeshauptstadt eingeladen, ebenso wie der Zusammenschluss der Investoren aus der Papenburg AG, der Hamburger ECE-Work&Live und der Bremer Wohnkompanie Nord. Die Vertreter der Gruppen gingen miteinander und mit den 20 anwesenden Bürgern ins Gespräch. Vorangegangen war dem Termin die Präsentation der drei konkurrierenden Entwürfe für den zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt.

Die wichtigsten Fragen

Thomas Berus von der Bürgerinitiative kritisiert die Ungewissheit bezüglich der Bebauungsdichte, des Verkehrskonzeptes und dem Verbleib der denkmalgeschützten ehemaligen Continental-Gebäude, die die Grenze des zweiten Bauabschnitts markieren. Diese Themen bestimmen den Abend. Viele Nachfragen werden jedoch nur teils beantwortet.

Was passiert mit den Continental-Gebäuden?

Die Conti-Gebäude sind denkmalgeschützt – und mit dem krebserregenden Stoff Nitrosamin belastet. Bis Anfang des kommenden Jahres sollen Gutachter feststellen, ob die Gebäude nutzbar sind. Uwe Staade von der Bürgerinitiative sorgt sich um die flatternde Folie auf den Gebäuden und eventuell fehlenden Schutz. Ken Kempf von der Papenburg AG betont, diese sei zum Schutz gegen Regen, und Statiker hätten nach einer Prüfung festgestellt, dass keine weitere Sicherung nötig ist.

Die alten Contigebäude stehen unter Denkmalschutz und sind inzwischen teils mit Folien gegen Regen abgedeckt. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Bebauungsdichte: Kommen mehr als 1800 Wohnungen?

Laut Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier kann zur Anzahl der Wohnungen aktuell keine konkrete Aussage gemacht werden, da das Baurecht in diesem Planungsstadium nur abstrakte Rahmenbedingungen zulässt. Warum es dann überhaupt schon einen Ratsbeschluss mit einer Obergrenze von 1800 Wohneinheiten gibt, bleibt offen. Heidi von der Ah als Vorsitzende des Sportvereins TSV Limmer und fragt, wie das Gemeindeleben in Limmer so viele neuen Menschen auffangen soll. Kempf findet nicht, dass die Bebauung zwangsläufig negativ sein muss. Die Bürgerinitiative aber kritisiert die Bebauungsdichte insbesondere angesichts des fehlenden Verkehrskonzepts.

Verkehr: Wie sollen die neuen Bewohner von A nach B kommen?

Berus bemängelt, dass bisher nur gesagt werde, was nicht geht. Die einzige Lösung bisher sei, den 700er-Bus in engerer Taktung fahren zu lassen. Außerdem befürchtet er, dass zu viele Parkplätze gebaut werden. Kempf sieht die Diskussion damit auf das falsche Detail reduziert: „Der Verkehrsmix muss sich einstellen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohner“.

Wie viel sozialen Wohnungsbau wird es geben?

Einige Anwesende befürchten, dass nicht genug sozialer Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Die Investoren betonen, sich an alle Vorgaben halten zu wollen. Die Vorgaben verpflichten den Eigentümer jedoch nur zum Antrag auf geförderten Wohnungsbau. Ein Bürger fürchtet daher, dass die Investoren nur beantragen, aber nicht bauen. Die Anzahl der Sozialwohnungen kann Schlesier allerdings nicht benennen, denn das Baugesetzbuch kennt nur abstrakte Vorgaben.

Warum bleiben so viele Fragen offen?

Die Baugesetzgebung ist laut Schlesier der Grund, weshalb nur so wenige konkrete Auskünfte gemacht werden können. „Wir müssen so arbeiten, auch wenn es keinen Spaß macht“, sagt er. Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube wirbt zum Schluss für gegenseitiges Verständnis: „Sie möchten ein gutes Stück Stadt machen“, sagt er an die Investoren gerichtet, „aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und dafür sorgen, dass dieses auch in die Umgebung passt“.

Von Leonie Habisch