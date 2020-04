Das sagen Friseure zur Plicht, demnächst ein Kundenprotokoll zu führen zu müssen

Hannover

Wenn die Friseurläden am 4. Mai wieder öffnen, müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur strikte Sicherheits- und Hygienevorkehrungen einhalten, sondern auch Namen und Kontaktdaten der Kundschaft sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Salons dokumentieren. Für Khalil Moubadder, Inhaber des Geschäfts Khalil Coiffeur International, ist das kein Problem. „Das machen wir sowieso schon seit Jahren“, erklärt der Friseur, „wir sind voll digitalisiert.“

„Müssen wir dann wieder schließen?“

Bei Katarzyna Maciejewska, die den Salon Kasia an der Langen Laube betreibt, sorgt die neue Regelung für mehr Aufregung. „An sich verstehe ich das komplett, dass man die Besuche dokumentieren muss, um Infektionsketten zu unterbrechen“, sagt Maciejewska. Andererseits weiß die Friseurin noch nicht, wie sie die Dokumentation organisieren soll. Auch über die Einstellung einer Hilfskraft eigens dafür hat die Friseurin bereits nachgedacht. Maciejewskas größte Sorge gilt derzeit jedoch dem Geschäft. „Was passiert denn, wenn eine meiner Kundinnen anruft und erzählt, dass die positiv auf das Virus getestet wurde? Müssen wir dann wieder schließen?“

„Wir müssen jetzt erstmal sehen, wie das in der Praxis vonstatten gehen wird“, sagt Maike Weinert am Freitagnachmittag. Sie ist die Salonbetreiberin der Trionauten auf der Limmerstraße. Da Weinert und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen allerdings ohnehin die Kundentermine in ein Terminbuch eintragen und sich die Kontakte geben lassen, falls ein Termin ausfällt, ist sie zuversichtlich, dass die Regelung nicht allzu viel Mehrarbeit verursachen wird.

Nicht mehr selbst die Haare föhnen

Auch für die anderen Einschränkungen hat die Friseurin Verständnis. Kunden und Kundinnen dürften eigentlich so gut wie nichts mehr im Laden berühren, um die Hygiene zu gewährleisten, erklärt Weinert. Das bedeute zum einen, dass sich die Kundschaft nicht mehr selbst die Haare föhnen darf, und zum anderen, dass sie ihren Gästen auch bei langen Sitzungen keine Getränke servieren darf.

„Einige Kundinnen sitzen teilweise mehrere Stunden bei uns, denen rate ich jetzt: Nehmt euch etwas zu trinken mit“, sagt Weinert.

