Leser Frank Peters aus Burgdorf: „Auswüchse von Lobbyismus“

Ich finde es, im Gegensatz zu unserer Gesundheitsministerin, unglaublich, dass unsere Politiker offensichtlich immer noch dem Mythos anhängen, dass Wirtschaftsunternehmen per se und ohne entsprechende Kontrollen gemeinnützig agieren und ein soziales Gewissen haben. Das ist ebenso naiv wie das insbesondere von Frau Klöckner mantra-artig ins Spiel gebrachte Gebot der Freiwilligkeit im Bereich Tier- und Pflanzenschutz.

Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland wird von einer Vielzahl von Unternehmen dahingehend definiert, dass Verluste oder betriebliche Unpässlichkeiten sozialisiert werden und ansonsten eine reinrassige Gewinnmaximierung betrieben wird. Die Krankenhausbetreiber, die Fleischindustrie, Amazon und Konsorten sind ein beredtes Beispiel dafür – und wen wundert das, wenn sogar Politiker als Pandemiegewinnler daherkommen.

Machen wir uns nichts vor: Die Bundes- und Landespolitik zeigt nur äußerst selten Interesse daran, den sogenannten schwarzen Schafen mal „vors Schienbein zu treten“. Das sind die Auswüchse von unkontrolliertem Lobbyismus und zügelloser Nebentätigkeit unserer Volksvertreter in zig Unternehmen. Teilweise (wie Herr Scholz) leiden die auch noch an partieller Amnesie, wenn es doch mal zu einer Untersuchung kommt. Ob jemand mit so schlechtem Gedächtnis wirklich Bundeskanzler werden sollte? So langsam wird’s echt unerträglich. Frank Peters, Burgdorf

Müssen Testzentren stärker kontrolliert werden? Quelle: Michael Thomas

Leser Karl-Heinz Witschel aus Hannover: „Strenge Vorgaben, mehr Überprüfungen“

Auch ich hatte beim Prozedere zum Corona-Test im Nachhinein ein mulmiges Gefühl. Angemeldet habe ich mich am 26. Mai online bei einem Anbieter für einen Testtermin am 27. Mai um 10.30 Uhr bei Porta in Isernhagen für einen Antigen-Schnelltest. Dazu bekam ich per E-Mail einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung und eine Einverständniserklärung mit Kundeninformation zum Ausfüllen mit Unterschrift. Als ich am 27. Mai um 10.22 Uhr an der Teststation war, wurde ich nur nach meinem Namen sowie dem Datum und der Uhrzeit zum gebuchten Testtermin gefragt. Meine ausgefüllten Unterlagen interessierten den Mitarbeiter nicht, er hat sie nicht entgegengenommen. Ein Personalausweis wurde nicht verlangt. Ich bekam lediglich ein Informationsblatt für das Scannen des QR-Codes und eine PIN zum Öffnen des PDFs. Danach wurde der Test durchgeführt, und ich hatte bereits um 10.28 Uhr eine E-Mail zum Testergebnis – meines Erachtens viel zu früh.

Hier sollten strenge Vorgaben für die Zulassung von Privattestfirmen erfolgen und die Firmen zur Durchführung der Testverfahren überprüft werden. Karl-Heinz Witschel, Hannover

Leser Wolfgang Wedler aus Hannover: „Datenschutz wird diskreditiert“

Datenschutz? Bei positivem Testergebnis gilt „... Ihre Daten werden umgehend an das für Sie zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet“. Meine Daten sind also alles andere als geschützt. Ohne Zustimmung zur Aufhebung des Datenschutzes wird man nicht getestet. Wer zustimmt, dass ein positives Testergebnis an das Gesundheitsamt weitergeleitet wird, der hat sicher auch nichts dagegen, dass das Finanzamt von der Testteilnahme erfährt.

Auf diese Weise wird Datenschutz diskreditiert. Das spielt jenen Kräften in die Hände, die seit Jahren versuchen, Datenschutz abzubauen. Noch mal in aller Deutlichkeit: Es gibt keinen Datenschutz, wenn positive Ergebnisse gemeldet werden. Wolfgang Wedler, Hannover

Leser Rainer-Michael Feister aus Hannover: „Verteilung der Testzentren beachten“

Wir wohnen im Stadtteil Sahlkamp und unterstützen ausdrücklich die Initiative von Dr. Waraich. Außerdem empfinden wir die Reaktion der CDU als ausgesprochen scheinheilig. Wenn es einen Beschluss zur Einrichtung eines Testzentrums im April gegeben hat, wann sollte dies dann eingerichtet werden – zum Ende des Jahres? Normalerweise dauert so etwas in Hannover sehr lange.

Außerdem sollte man einen Blick auf die Karte mit den Testzentren werfen: Stadtteil Vahrenheide, Mühlenberg, Sahlkamp (viele Bewohner, viele Migranten) – nichts zu sehen! Hier wohnen wohl Menschen, an denen sich für die anderen Testbetreiber nichts verdienen lässt. Rainer-Michael Feister, Hannover

Leser Gerhard Olthof aus Hannover: „Oberflächliche Entnahme“

Zur Abwicklung in diesem Testzentrum: Am 28. und 29. Mai habe ich mich dort testen lassen. Erstens: keine Ausweiskontrolle, zweitens: keine Uhrzeitkontrolle, drittens: gegenüber anderen Testzentren beide Mal eine sehr oberflächliche kurze Entnahme im vorderen Nasenbereich.

Gerhard Olthoff, Hannover

