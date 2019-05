Hannover

Auch in diesem Jahr hat die Polizei in Hannover wieder eine Fahrrad-Aktionswoche in Hannover durchgeführt. Der Artikel „Radfahrer begehen Verstöße im Minutentakt“ hat dabei zahlreiche Leserreaktionen hervorgerufen. Hier eine Auswahl.

"Konsequent und deutlich kennzeichnen"

Manche der beklagten Verstöße, insbesondere was das Befahren des Radwegs auf der linken Seite betrifft, sind schlicht ein Produkt der hannoverschen Verkehrsplanung. In der Landeshauptstadt sind viele Radwege zum Befahren auf der linken Seite freigegeben. Allerdings sind Beschilderungen, Markierungen und Ampelanlagen oft inkonsequent und einander widersprüchlich, was zu Unklarheiten führt, wo genau das Linksfahren eigentlich erlaubt ist.

Daneben gibt es Fälle, in denen das Benutzungsrecht eines Weges in beiden Richtungen selbst dann nicht aufgehoben wird, wenn dieser Weg durch eine Baustelle erheblich verengt ist und dazu noch von Fußgängern benutzt wird. Was soll es nützen, wenn die Polizei sich bemüht, Radfahrern ein Bewusstsein für Gefahren und Einhaltung von Regeln beizubringen, wenn die Stadt selbst es offenbar nicht so genau nimmt? Diese sollte endlich ein stimmiges Konzept für ihre Radwege entwickeln und Zweirichtungsradwege deutlich und konsequent kennzeichnen, etwa durch eine Mittellinie.

Arne Mentzendorff, Hannover

"Ursache wird ignoriert"

Zweimal im Jahr werden in Hannover Radfahrer von der Polizei für meist geringfügige Verstöße zur Kasse gebeten. Dabei wird vor allem das Fahren auf der falschen Seite und den Fußwegen sanktioniert. Die eigentliche Ursache für die gleichbleibend hohen Zahlen schwer verletzter oder getöteter Radfahrer – die schlechte Radinfrastruktur und das Fehlverhalten von Autofahrern – wird geflissentlich ignoriert. Ein Beitrag zur Sicherheit des Radverkehrs in Hannover ist diese „Aktionswoche“ nicht.

Ingmar Kern, Hannover

"Unrechtsbewusstsein fehlt"

Es wundert sich doch wohl niemand über den Bericht. Überspitzt gesagt: Nicht der Fahrrad fahrende Verkehrsrowdy fällt auf, es ist eher der Radfahrer, der sich an die Verkehrsregeln hält. Offensichtlich fehlt sehr vielen Damen und Herren auf dem Fahrrad jegliches Unrechtsbewusstsein. Jetzt kommen noch zunehmend E-Bikes und Pedelecs mit hohem Tempo hinzu. Und damit nicht genug: Politiker, die offenbar keinen Schimmer haben, was auf unseren Straßen und Bürgersteigen los ist, lassen auch noch E-Roller auf uns los. Schafft doch einfach alle Regeln ab, lasst eure Autos stehen und geht nicht zu Fuß. Dann haben wir endlich das Zweiradparadies, das die Welt retten wird.

Wolfgang Schneider, Hannover

"Keine Verhältnismäßigkeit"

Es ist schon erstaunlich: Einerseits wird immer wieder bemängelt, dass unsere Polizei unterbesetzt und überlastet ist. Andererseits stehen Polizeibeamte einen ganzen Tag lang an Fahrradampeln, Radwegen und Kreuzungen, um Radfahrer zu maßregeln und zur Kasse zu bitten, die sich, um etwa große Umwege zu umgehen, mal auf dem Gehweg oder gegen die ausgezeichnete Fahrtrichtung bewegen.

Das Ganze passiert unmittelbar nachdem E-Scooter für den öffentlichen Raum gesetzlich zugelassen wurden. Es ist davon auszugehen, dass in Kürze auf unseren Geh- und Radwegen, in Fußgängerzonen, in U-Bahnen und auf Straßen und Kreuzungen zahllose E-Scooter in allen möglichen Richtungen geräuschlos flitzen werden (siehe andere europäische und außereuropäische Großstädte) – und das mit Geschwindigkeiten (bis zu 20 Stundenkilometern) und Beschleunigungen, die ein normales Fahrrad im Stadtverkehr in den Schatten stellen. Und das ist alles völlig legal! Wo bleibt da die Verhältnismäßigkeit?

Man wird bald die Zeit zurücksehnen, in der lediglich mal einige Fahrräder in verkehrter Richtung oder auf dem Gehweg unterwegs waren. Mein Vorschlag: Statt Polizeibeamte auf Fahrradfahrer anzusetzen, sollte man ihnen freigeben und den Personalapparat der Polizei damit entlasten. Die zweifellos gefährlichen und schrecklichen Fahrradunfälle sind meines Erachtens auf andere Ursachen als die oben genannten zurückzuführen.

Martin Oel, Seelze

"Zum Durchwursteln erzogen"

Die Polizei rügt wieder einmal die Radfahrer, ein Ritual der Hilflosigkeit. Fragt sich niemand, warum sie sich regelwidrig verhalten? Am Anfang der Marienstraße werde ich als Radfahrer an der Baustelle des Hotels in eine schmale Durchfahrt gedrängt, gemeinsam mit Fußgängern. Das ist gefährlich. Vorher warte ich noch an zwei bis drei Ampeln, wenn ich vom Georgsplatz komme. Da ist es verständlich, wenn jemand durch die Arkaden fährt. Das ist einfacher, schneller, und ich kann Fußgängern ausweichen. Perfide, genau hier Radfahrer abzufangen. Auch weil der hannoversche Radfahrer über Jahrzehnte dazu erzogen wurde, sich irgendwie durchzuwursteln.

Die Menschen wollen keine Regeln brechen, sie wollen einfach schnell von A nach B kommen. Die Radinfrastruktur bietet zu wenig Platz an Ampeln, kaum Möglichkeiten, vernünftig abzubiegen, unnötig lange Wartezeiten und zu wenig breite und sichere Wege. Mit dem Auto fahre ich in Hannover bequemer. Genau das muss sich ändern, wenn wir die Stadt besser machen wollen!

Alexander Kietzke, Hannover

"Helmtragen verstärkt das Risiko"

Warum wird in der Berichterstattung über Verkehrsverstöße von Radfahrern extra darauf hingewiesen, dass einer der verwarnten Radfahrer keinen Helm getragen hat? Die allermeisten Radfahrer tragen keinen Helm, und das ist auch nicht vorgeschrieben. Es macht das Radfahren auch nicht sicherer. Im Gegenteil: Das Helmtragen verstärkt das Risiko von Fahrradunfällen. Denn es kann beim Radler selbst zu einem riskanteren Fahren beitragen, weil er eine Unverletzbarkeit annimmt, die tatsächlich auch mit Helm nicht gegeben ist. Und Autofahrer überholen nachweislich Radfahrer mit Helm dichter als solche ohne Helm.

Georg Weil, Hannover

" Polizei setzt falsche Prioritäten "

Die Polizei macht mal wieder Jagd auf Radfahrer, währenddessen die Autofahrer auf der Marienstraße schnell die Handys zur Seite legen, aber so weit reicht der Blick der Polizisten auch nicht, sind ja darauf konzentriert, die Vorgaben des Polizeipräsidenten zu erfüllen.

Bei der Frage des Tages finden 58 Prozent, dass Radfahrer zu einer echten Gefahr werden. Für wen denn bitte – für sich selbst? Die Unfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrern nehmen zu! Bitte mehr Differenzierung! Als Opfer, als Verursacher, in welchen Konstellationen (mit Pkw, Fußgängern, Radfahrern)? Wie viele Fußgänger wurden auf dem Fuß- und Radweg der abgebildeten Marienstraße von Radfahrern, die die falsche Straßenseite benutzten, in 2018 angefahren? Mit Ihrer Berichterstattung befördern Sie lediglich die ohnehin bestehenden Vorurteile bei 50 Prozent der Autofahrer, die sich trotz Fahrstrecken von weniger als fünf Kilometern mit dem Auto in die Stadt quälen und genervt sind von den Radfahrern, die am täglichen Stau vorbeifahren. Trotzdem von Umdenken keine Spur!

Die Rangordnung im Straßenverkehr bei uns wird eindeutig durch den Pkw-Lenker angeführt. Wer ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer erleben will, sollte in die Niederlande fahren. Dort darf man vielerorts während der Geschäftszeiten mit dem Rad durch die Fußgängerzonen fahren. Und es gibt Radwege, deren Beläge die Qualität hiesiger Straßen haben, ein Traum. Die Gesellschaft wertschätzt sogar den Beitrag der Radfahrer für Umwelt, Gesundheit und lebenswerte Innenstädte.

Die Polizei setzt mit ihrer Jagd auf Radfahrer völlig falsche Prioritäten, Radfahrer sind nur leichter zu erwischen. Autofahrer bleiben überwiegend unbehelligt, Blitzmarathons werden im Vorfeld angekündigt, gegen die Handynutzung der Fahrzeugführer passiert nichts. Vielleicht helfen mehr radfahrende Polizisten, die das erleben, was mir täglich als Radfahrer widerfährt, damit sich Perspektiven ändern.

Hannover muss endlich dem Beispiel anderer Städte folgen und massiv in den Radverkehr investieren, dann gibt es auch weniger Verstöße – und es wird vielleicht noch was mit dem Klima!

Ralf Wiekenberg, Hannover

Zur Galerie Die Polizei kontrolliert eine Woche lang an verschieden Schwerpunkten in Hannover das Verhalten von Fahrradfahrern. Dabei registrieren die Beamten Verstöße im Minutentakt.

"Sonderregeln schwer erkennbar"

Dass Radfahrer sich an keine Verkehrsregeln halten, ist ja altbekannt, auch, dass sie immer wieder auf der „falschen“ Straßenseite fahren. Es gibt aber eine Unzahl an Straßen, auf denen die Benutzung der „falschen“ Straßenseite für Radfahrer erlaubt ist. Wie passt denn dieser Blödsinn zusammen? Woher weiß ich als Autofahrer, welche Sonderregelung gerade für den Radfahrer gilt, wenn er von rechts angefahren kommt – und dann auch noch laut wird? Auch die Erlaubnis, eine Einbahnstraße gegen die Fahrtrichtung mit dem Rad befahren zu dürfen, gehört in die Kategorie: Erhöhung der Gefahr für Radfahrer. Also: gleiche Regeln für Rad und Auto – und diese auch durchsetzen!

Hans-Gerd Benninghoven, Hannover

"Mehr Verstöße durch Autofahrer"

Ich will die im Bericht beschriebenen Verstöße nicht schönreden; ich möchte mich nur dagegen wehren, dass hier Radfahrende – zumindest indirekt – als Super-Verkehrsrowdys dargestellt werden. Per Radarfalle an einer der großen Einfallstraßen würde man mit Sicherheit Verstöße im Sekundentakt feststellen, und zwar durch Autofahrer, die schneller als 50 Stundenkilometer fahren. Und das Gefährdungspotenzial durch überhöhte Geschwindigkeit ist deutlich größer als das durch Befahren eines Radwegs auf der falschen Seite, wodurch sich Radfahrende vor allem selbst gefährden. Viel eher sollte durch aufklärerische und verkehrspolitische Maßnahmen darauf hingewirkt werden, dass Radfahren auf der Fahrbahn gefahrloser und damit selbstverständlicher wird.

Reinhard Zwirner, Hannover

"An Vorbildfunktion denken"

Ich bin fast nur mit dem Fahrrad unterwegs und ja, am meisten nerven mich Radfahrende, die mir auf sehr schmalen, benutzungspflichtigen Fahrradwegen entgegenkommen. Dabei weiche ich nicht aus, denn wie alle Radfahrer wissen, das Entgegenkommen ist ein Fehlverhalten und gegen die Regel. Diese Regeln geben wir unseren Kindern mit auf den Weg, damit wir sie abends wieder heil in die Arme schließen können. Meine Bitte an alle Radfahrenden: Fahrt doch als Vorbild durch die Gegend, denn auch ihr werdet älter, bewegt euch früher oder später mehr oder weniger wackelig auf euren Beinen, vielleicht sogar mit dem Rollator durch die Stadt und beklagt euch dann wahrscheinlich über die vielen jungen Radfahrenden, die euch an der Fortbewegung hindern. Bitte bedenkt: Wenn wir unsere Regeln nicht achten, dann tun es die Autofahrer auch nicht – und das kann Leben kosten.

Martha Priesemann, Sehnde

"Verbote helfen nicht weiter"

Die Diskussion um „linksfahrende“ Radfahrer geht in die falsche Richtung und trägt dazu bei, dass genervte und ausgebremste Radler wieder auf die Benutzung ihres Autos zurückgreifen. Die gut gemeinte Regelung der Straßenverkehrsordnung zwingt Radfahrer, zum Teil achtspurige Fahrbahnen mit Gleisanlage in der Mitte zu überqueren, um nach 100 bis 300 Metern erneut die Straße überqueren zu müssen – welch ein Irrsinn! Alternativ müsste ich vorschriftskonform auf meinem Weg in die City mehrmals mein Fahrrad über mehrere Hundert Meter schieben?

Als Linksabbieger wird der Radler ohnehin zeitraubend ausgebremst. Der damit verbundene Zeitverlust lässt sich nicht mit dem Anliegen der Stadt vereinbaren, den Radverkehr zu fördern. Jeder einzelne Radfahrer bedeutet doch, dass ein Auto weniger die Straßen verstopft – haben das die Autofahrer noch nicht begriffen? Fazit: Mit Verboten und Gängeleien kommen wir der fahrradfreundlichen Stadt nicht näher. Nur mehr auf Fahrradverkehr ausgerichtete Verkehrspolitik verhindert den Verkehrskollaps und mögliche einschneidende Fahrverbote für Kraftfahrzeuge.

Wolfram Schwarz, Hannover