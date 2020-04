Frau Rzyski, Claudia Schröder vom Krisenstab der Landesregierung hat am Freitag angekündigt, dass die Notbetreuung künftig Kinder aufnehmen soll, bei denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in „betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse“ tätig ist. Wie soll das in Hannover aussehen? Was plant die Stadt?

Wir haben diese Aussagen im Rahmen der Pressekonferenz zur Kenntnis genommen und werden jetzt entsprechend Infos an die Kita-Leitungen und Träger vorbereiten. Wir rechnen damit, dass sich die Nachfrage nach der Notfallbetreuung in der Kita nach den generellen Lockerungen in Bund und Ländern deutlich erhöht. In dem Maße, in dem Eltern wieder arbeiten dürfen – sei es, dass sie ihr Geschäft wieder öffnen dürfen, sei es, dass sie von Kurzarbeit wieder in Vollzeit gehen können – brauchen wir mehr Kinderbetreuung. Wir werden uns auch um die Organisation der Notfallbetreuung in den Schulen verstärkt kümmern müssen, wenn die Lehrkräfte dafür im Vormittagsbereich nicht mehr zur Verfügung stehen.

Lehrkräfte stellen auch Notbetreuung in der Schule sicher

Warum?

Lehrkräfte stellen die Notbetreuung für Schüler zwischen 8 und 13 Uhr sicher. Wenn mehr Menschen Anspruch auf eine Notbetreuung haben, wird auch die Nutzung der Notbetreuung, die bislang recht gering war, ansteigen. Ich glaube, es wird künftig eine ganze Zeit lang nebeneinander her Schüler geben, die unterrichtet werden, und Schüler, die notbetreut werden. Hier werden wir als Kommune gemeinsam mit den Schulen Lösungen entwickeln.

Was glauben Sie, ab wann können Eltern damit rechnen, dass die Notfallbetreuung in Hannover erweitert wird?

Ich vermute, das wird ab Montag gelten. Ich rechne damit, dass die Betreuung in den Kitas schleichend wieder steigen wird, eben weil der Bedarf an Kinderbetreuung mit jeder generellen Lockerung des Bundes oder der Länder steigt. Ich fände einen schrittweisen Prozess auch ausdrücklich gut. So kann man immer wieder überprüfen: Welche Konsequenz hat diese Lockerung? Wie wirkt sie sich auf die Anzahl der Infektionen aus? Dann kann man gegebenenfalls nachsteuern.

Bleiben die Kitas gebührenfrei?

Die Stadtverwaltung hat den Eltern für den Monat April die Kita-Gebühren erlassen. Wie wird das künftig aussehen?

Das können wir noch nicht sagen, auch weil die Vorgaben noch so unbestimmt sind. Wir haben für den Monat April ja auch den Eltern die Gebühren erlassen, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Ob wir das so fortsetzen können, oder wie wir ansonsten vorgehen, wissen wir noch nicht. Das hängt stark davon ab, wann die Kitas wieder öffnen können.

Wie kann man Kinder in den erweiterten Notgruppen schützen?

Ich denke, wir werden das so weiter machen wie bisher. Wir betreuen derzeit in kleineren Gruppen, mit deutlich weniger Kindern in einem Raum. Normalerweise sind 25 Kinder in einer Gruppe. Jetzt sind es maximal fünf bis sechs Kinder, zum Teil sogar nur ein oder zwei. Die Hygieneregeln werden weiterhin eine große Rolle spielen. Händewaschen, Nieshygiene. Sehr skeptisch bin ich, was Abstandsgebote angeht. Diese sind zurzeit im Kita-Bereich nicht vorgegeben. Das wäre gerade im Kleinstkinderbereich auch gar nicht durchzuhalten.

Manchen Kindern machen Masken Angst

Was halten Sie von einer Maskenpflicht? Für Kinder oder auch für Erzieher?

Ich bin sehr skeptisch, ob das durchzuhalten wäre. Ganz kleine Kinder werden sie wohl kaum durchgängig tragen können. Die Maske verrutscht schnell mal im Gesicht, oder man will von einem Apfelstückchen abbeißen. Wenn eine Erzieherin eine Maske tragen will, weil sie sich dadurch geschützt fühlt, kann sie das natürlich. Aber manchen Kindern macht so eine Maske vielleicht auch Angst. Da wird man abwägen müssen.

Was glauben Sie, wann wird es wieder einen geregelten Kita-Betrieb geben?

Das weiß ich nicht. Vielleicht Anfang Juni, vielleicht erst nach den Sommerferien. Das hängt davon ab, wie gut sich die schrittweisen Lockerungen umsetzen lassen.

Eltern akzeptieren Maßnahmen weitgehend

Wie gehen die Eltern bislang mit der Schließung der Kitas um?

Mein Eindruck ist, sie tun dies sehr verantwortungsbewusst. Die Stadt Hannover hat derzeit 44 Kitas. Wir betreuen derzeit 600 Kinder in der Notbetreuung. Das ist eine vergleichsweise kleine Zahl. Das sagt mir, dass die Eltern sehr verantwortungsvoll mit dieser Ressource umgehen, und das zeigt mir, dass die Eltern die Maßnahmen bislang weitgehend akzeptieren, so schwer das im Einzelnen ist.

Von Jutta Rinas