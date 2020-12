Das sind Hannovers „Menschen 2020“

Hannover

Selten war die Welt am Ende eines Jahres so grundlegend anders als die, die sie zu Beginn des Jahres gewesen war. 2020 hat das Coronavirus Millionen von Menschenleben überall auf dem Globus von Grund auf verändert – auch die von 1,2 Millionen Menschen in der Region Hannover.

Unter ihnen gab es unzählige, die die Dinge nicht einfach hinnahmen, wie sie kamen. Sondern sich gegen die Folgen der Pandemie stemmten, so gut sie konnten. Einige dieser Personen stellen wir Ihnen hier in einer fünfteiligen Serie vor, jeden Tag kommen zehn weitere hinzu. Entdecken Sie mit der HAZ das gewaltige Engagement, das in den Menschen hier bei uns steckt.

Anzeige

Sarah Danquah : Demo aus dem Stand

Mehr als 8500 Teilnehmer hatten sich im Juni zur ersten Black-Lives-Matter-Kundgebung in Hannover versammelt, um gemeinsam Flagge zu zeigen gegen Rassismus. Anlass: der Mord am Afroamerikaner George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis. Ins Rollen gebracht hat den hannoverschen Protest Abiturientin Sarah Danquah mit einer Freundin. Nach einer Stunde habe sie bereits 40 Nachrichten von potenziellen Mitstreitern gehabt, „das ist im positiven Sinne schnell eskaliert“.

Und es wurden immer mehr. Sarah Danquah hat auch auf der Bühne vor dem Opernplatz gestanden und ihr eigenes Gedicht vorgelesen – über Rassismus und darüber, was es bedeutet, schwarz zu sein in Deutschland. „Meine Mama hat mir immer gesagt, dass solche Anfeindungen zu einem Ohr rein und zum anderen raus sollen – bei mir ging es eher zu einem Ohr rein und direkt ins Herz.“

Lesen Sie auch: Ein Beitrag von Sarah Danquah auf MADS.de, dem Jugendportal der HAZ: „Meine Haare sind keine Attraktion“

Marc-Oliver Schrank , genannt „Onkel Olli“, Kioskbesitzer, Satiriker

„Ich hatte ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Als mich das Bauamt anwies, meinen Kiosk zu schließen, verstand ich die Welt nicht mehr. Jetzt hoffe ich, dass der Bauantrag schnell genehmigt wird.“

Cornelia Hau , Kita-Leiterin in der AWO-Kita in Stöcken in der Freudenthalstraße

„Nicht nur Eltern haben ein Recht auf Betreuung. Kinder haben auch ein Recht auf Bildung. Kitas sind keine Aufbewahrungsanstalten – und das wurde im Corona-Jahr lange nicht genügend berücksichtigt. Immer da war aber auch die Frage: Wer schützt die Erzieherinnen? Dass man nicht mit der vollständigen Öffnung der Kitas gewartet hat, bis es Gewissheit über die Ansteckungsgefahr von Kindern gab, war im Grunde ein unverantwortliches Experiment.“

Heiko Heybey , Spandau-Gastwirt, Mitinitiator der Leinewelle

„2020: So einsam wie noch nie, familiär aber nah wie selten. Bewegungsradius eingeschränkt, doch draußen bewegter als normal. Angst um vieles, Glück bei vielem.“

Maike Bielfeldt , Hauptgeschäftsführerin IHK Hannover

„Dieses Jahr hat uns vor Augen geführt, wie zerbrechlich das Fundament unserer Wirtschaft sein kann, aber auch, wie wichtig kreativer Unternehmergeist und Zuversicht sind.“

Gute Arbeit, gutes Essen: Ferdinand Münder

Die Lasten waren zu Beginn der Corona-Krise ungleich verteilt. Medizinisches Personal, Supermarktangestellte, Müllabfuhr, Polizei und andere Berufsgruppen wurden dringend gebraucht. Die Gastronomen dagegen mussten ihre Lokale schließen, Köche in Kurzarbeit schicken, und Lieferanten blieben auf Ware sitzen. Diese Schieflage gab Ferdinand Münder vom Unternehmen Gastro Trends Hagedorn zu denken. Darum rief er mit seinen Kollegen Ende März die Aktion Hannovers Gute Essen ins Leben: Restaurantbetreiber und Caterer bereiteten Speisen für „systemrelevante“ Berufe zu und stellten diese kostenlos zur Verfügung. VW Nutzfahrzeuge half mit Leihbullis beim Transport. „Die Aktion war ein großer Erfolg“, berichtet Münder.

Post für die Seele: Eva Schan

Sie ist einfach gern für ältere Menschen im Einsatz. Darum war es für Eva Schan keine Frage, dass sie auch im ersten Lockdown weiterhin den Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren hielt, für die sie sich sonst ehrenamtlich im Café Allerlei in Linden-Süd abwechslungsreiche Freizeitangebote ausdenkt. Als Ersatz für die wöchentlichen Treffen bekam jedes der sieben Mitglieder der Café-Gruppe eine „Überraschungspost“ mit Rätsel- und Denksportaufgaben oder Lektüre zugeschickt. Und weil sich das im Stadtteil herumsprach, wurde die Adressatenliste länger.

„So um die 20 oder 25 Umschläge habe ich Woche für Woche verschickt“, berichtet die Lindenerin, die gelernte Altenpflegerin und Seniorenbetreuerin ist. Zweieinhalb Monate lang kopierte und scannte sie aus Dutzenden Büchern Texte und Bilder, die dann in die Post gingen. Das örtliche Quartiersmanagement sponsorte die Materialkosten. Auch im aktuellen Lockdown würde die 66-Jährige gern wieder prall gefüllte Umschläge versenden. Doch sie hat nur eine kleine Rente und braucht daher finanzielle Unterstützung bei den Kosten.

Frank Post , Leiter der Grundschule Fuhsestraße, hat das Land auf Freizeitausgleich für Mehrarbeit verklagt

„Ich habe zu viele Aufgaben und zu wenig Zeit. Ich bin nicht nur für die Lehrkräfte zuständig, sondern für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Schule. Aufgaben delegieren, das klingt so einfach. Aber an wen? Grundschulen haben anders als Gymnasien keine Kollegen, die für bestimmte Aufgaben freigestellt werden. Wenn ich etwas delegiere, dann weiß ich, dass ein anderer dafür unbezahlte Überstunden machen muss.“

Ulrike Haase , Hotel Haase , Laatzen-Grasdorf

„Wir haben unser Hotel in diesem Jahr durchgängig geöffnet gehabt. Von 45 Zimmern waren zeitweilig nur drei bis vier mit Geschäftsreisenden belegt. Wir verzeichnen etwa 60 Prozent Umsatzeinbuße. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir haben im Corona-Jahr den Außer-Haus-Service ausgebaut und alle Bäder und Zimmer in der dritten Etage modernisiert.“

Thomas Nixdorf , Direktor des Intercity- Hochhaushotels am Raschplatz

„Wir hatten fünf Wochen Spaß nach der Eröffnung am 10. Februar, dann kam Corona. Seitdem haben wir für Geschäftsreisende geöffnet. Wir hoffen, dass 2021 besser wird.“

Von red