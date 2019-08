Das sind Hannovers absurdeste Radwege

Hannover

Erst kürzlich ist Hannover als eine der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands ausgezeichnet worden. Außer in Bremen bewerten Radler laut ADFC-Studie das Klima in keiner anderen deutschen Großstadt so gut wie hier. Doch es bleiben zahlreiche Orte, an denen Nachholbedarf ist. Übers Stadtgebiet verstreut geraten Radler immer wieder in Situationen, die zum Teil skurril anmuten: Da enden Radwege im Nirgendwo, verlangen den Fahrern Balanceakte oder Slalomfahrten rund um Hindernisse ab. Einige Beispiele:

Und dann war Schluss... Radweg endet im Grünstreifen

Wissenschaftspark in Marienwerder. Quelle: Katrin Kutter

Deutlicher kann man es Radfahrern wohl kaum zeigen, dass hier Schluss ist. Mit einem großen Warnschild quer über Strecke endet der Radweg vor dem Wissenschaftspark in Marienwerder (Hollerithallee). Wer das Schild mit einem Schlenker über den Bürgersteig umfährt, kommt auch nicht weit, wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist:

Wissenschaftspark in Marienwerder. Quelle: Katrin Kutter

Unerreichbar: Radfahr-Ampel meterweit vom Überweg entfernt

Rundestraße: Nahe des Hauptbahnhofs haben es Radfahrer nicht leicht, um über diese Straße zu kommen. Zwar gibt es eine eigene Radfahrampel, bei der per Knopfdruck grünes Licht angefordert werden kann. Doch unglücklicherweise steht diese Ampel mehrere Meter vom Radweg entfernt – noch dazu direkt am Blinden-Führungs-Streifen, auf dem Fahrräder nun wirklich gar nichts zu suchen haben sollten.

