Das sind die Corona-Hotspots in der Region Hannover gewesen

Hannover

Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen stagniert seit Wochen in der Region Hannover auf einem niedrigen Niveau. Aktuell (Stand Freitagnachmittag) gibt es nur noch 26 Infizierte, in der Stadt Hannover sind es nur noch zehn, viele Gemeinden haben überhaupt keine Erkrankungen mehr zu verzeichnen. Vor vier Wochen war das noch anders: Im Juni hatte es zuletzt einen Höchststand von mehr als 300 Erkrankten gegeben. Im Paketverteilzentrum von UPS in Langenhagen hatte sich die Krankheit rasant ausgebreitet –161 Infizierte hatte die Region insgesamt verzeichnet. Knapp 600 Mitarbeiter waren getestet worden.

Der Fall UPS

Sind also Betriebe, in denen Menschen auf engem Raum zusammenarbeiten, Corona-Hotspots? Die hohen Krankenzahlen in der Fleischbranche könnten diese These bestätigen. Vonseiten der Region heißt es: „Eine echte Kumulation von Fällen gab es in der Region Hannover im Grunde nur bei UPS, wo das Gesundheitsamt schnell tätig geworden ist, ohne dass ganz verhindert werden konnte, dass sich die Infektion ausbreitete. Tatsächlich konnten in der Folge auch Fälle in Kitas und Schulen auf das Geschehen bei UPS zurückgeführt werden.“

„Am besten gleich das ganze Unternehmen testen“

Robert Herpold ist geschäftsführender Gesellschafter der Grossounion Nord, eines Zeitschriftenvertriebs, der Blätter wie „Spiegel“, „Stern“ und andere Hefte in Geschäfte und Kioske verteilt. Er hält die Annahme, dass dort, wo viele Menschen zusammenarbeiten, die Ansteckungsgefahr besonders hoch sei, für viel zu kurz gegriffen. Selbst wenn ein Betrieb alle Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln umsetze, könne dennoch ein Corona-Fall von außen hineingetragen und dann dort „turbomäßig“ weiter verbreitet werden. Wichtig sei es, schnell zu reagieren.

Herpold hatte, nachdem in seinem Betrieb ein Mitarbeiter an Corona erkrankt war, alle Mitarbeiter testen lassen. Erst in Eigenregie, später mithilfe der Region. „Das hat uns den Kopf gerettet“, sagt er. Bei den Tests war herausgekommen, dass 18 der 100 Mitarbeiter infiziert waren.

Sollte in einem Unternehmen ein Mitarbeiter an Corona erkrankt sein, solle man nicht nur die individuellen Infektionsketten verfolgen und überprüfen, mit wem der Betroffene Umgang hatte, sondern die gesamte Abteilung, am besten das ganze Unternehmen testen lassen, findet Herpold .

Schulen und Kitas keine Hotspots

Schulen und Kitas selbst seien aber keine Hotspots, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Eine Tatsache, die auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) immer wieder gern unterstreicht. Zwar seien von außen Krankheitsfälle in die Schule getragen worden, dort aber nicht weiterverbreitet worden.

In die Region gekommen war Covid-19 im März durch Reisen. Der allererste Corona-Patient war ein 68-Jähriger aus Uetze, der mit seiner Frau eine Busreise durch Südtirol unternommen hatte. Auch andere Menschen, die positiv getestet worden sind, hatten das Virus aus dem Urlaub in Südtirol oder Österreich, vor allem aus Ischgl, nach Hannover gebracht. In Leipzig hat das Gesundheitsamt gerade mitgeteilt, dass die größte Ansteckungsgefahr derzeit Reisen seien.

Einige Fälle in Pflegeheimen

In der Region hatte es während des Shutdowns einige Fälle in Pflegeheimen gegeben, „wo es schwierig ist, auf Abstand zu gehen“, wie Kreutz sagte. „Vereinzelt gibt es Fälle, in denen sich Mitglieder einer Familie gegenseitig angesteckt haben – unabhängig von der Wohnbebauung.“ Echte Problemfelder seien nicht bekannt.

Von Saskia Döhner