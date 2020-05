Das sind die Regeln für den Restaurantbesuch ab Montag

Hannover

Die Landesregierung hat am Freitagmittag die Regeln präzisiert, die für die Gäste in Restaurants künftig gelten. Wie berichtet, dürften Wirte von Montag an wieder in ihren Lokalen bedienen. Hier fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen, die Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabes der Landesregierung, vorgetragen hat.

Restaurants dürfen nur 50 Prozent der Platzkapizitäten anbieten, die ihre Lokale vor der Corona-Pandemie zur Verfügung haben. Dieses gilt für Innen- wie Außenbewirtung

Der Mindestabstand zwischen den besetzten Tischen muss 2 Meter betragen.

Es gilt eine Reservierungspflicht – auch um Gedränge durch Platzsuchverkehr zu vermeiden. Offensichtlich gilt die Reservierungspflicht auch für Biergärten und Eiscafés. Wie Schröder vom Krisenstab erläuterte, kann dieser Reservierungspflicht aber auch durch einen Anruf kurz vor Eintreffen am Biergarten genügt werden.

Alle Gäste müssen Namen und Telefonnummern angeben. Diese Informationen dienen der Nachverfolgung im Falle eines positiven Corona-Befundes. Die Restaurants sind nicht verpflichtet, die Richtigkeit der Angaben zu prüfen.

Das Personal muss beim Kontakt zu den Gästen immer Mund-Nase-Schutz tragen. Die Gäste müssen dies nicht –das versteht sich beim Essen von selbst.

Kommen Familien mit Freunden gemeinsam zum Essen gelten für sie auch im Lokal die allgemeinen Abstandsregeln – also je nach Gruppengröße auch die Pflicht, 1,50 Meter Distanz zu wahren.

Büfetts und Salatinseln (bekannt etwa aus Steakhäusern) sind nicht zulässig.

Brot, Essig- und Ölflaschen sowie Salz- und Pfefferstreuer zur gemeinsamen Nutzung am Tisch sind nicht erlaubt.

Die Restaurants sind verpflichtet, ihr Hygienekonzept gut sichtbar öffentlich auszuhängen.

Die Öffnungszeiten werden nicht besonders eingeschränkt, sondern gelten wie vor der Schließung.

Von Marco Seng