Falschparker bei Großveranstaltungen bleiben in Hannovers Südstadt ein Ärgernis: Während des Maschseefestes hat die Stadt mehr als 300 Knöllchen verteilt. Vor allem am Altenbekener Damm wird wild geparkt –auch bei Fußballspielen und Stadionkonzerten. Die Stadt will den Bereich mit Bügeln und Pollern sichern.