Wir haben Sie gebeten, uns Ihre Weihnachtsmann-Geschichte zu erzählen – und die Resonanz war groß. Zahlreiche Geschichten haben uns in den letzten Tagen erreicht. Leider können wir nicht alle veröffentlichen, bedanken uns aber bei allen, die sich die Mühe gemacht haben, uns zu schreiben.

Begegnung mit dem Jultomte in Schweden

Es war 1997 und wir waren, wie jedes Jahr, über Weihnachten mit unserem Sohn (damals vier Jahre alt) in Schweden in einem Haus mitten im Wald. Der Winter hatte schon Einzug gehalten und so trafen wird dort auf eine wunderschöne Schneelandschaft. Nachdem der Baum aus dem Wald geholt und Haus und Garten geschmückt waren, konnte das Fest kommen. Am Vormittag des 24.12. besuchten wir wie immer unsere schwedischen Freunde und „lieferten“ die Geschenke ab. Im Gegenzug bekamen wir unsere, um sie dann abends unter den Baum legen zu können.

Es wurde früh dunkel, aber das Feuer im Ofen brannte und so machten wir so gegen 18 Uhr Bescherung und aßen anschließend zu Abend. Alles war wie immer. Aber dann klingelte es an der Tür. Während mein Mann und ich noch rätselten, wer an diesem Tag um diese Uhrzeit kommen würde lief der Junge schon zu Tür und schaltete die Außenbeleuchtung an. Die Tür hatte im oberen Drittel ein Fenster, viel zu hoch für den Knirps, aber dann erfolgte ein Schrei: „Mama, Papa, da steht der Weihnachtsmann!!!“

Ich öffnete die Tür und tatsächlich draußen stand ein Jultomte, einen schwedischen Weihnachtszwerg, von dem unser Kleiner, wegen der Höhe des Fensters, nur die Mütze hatte sehen könnten. Wie groß war die Freunde, als der nun auch noch Geschenke brachte.

Wir haben nie erfahren, wer der Jultomte war, aber ihn nie vergessen. Später, als es einen kleinen Bruder gab wurde dem davon berichtet und auch heute noch erzählt unser Sohn, inzwischen 26, davon, dass er den Weihnachtsmann in echt gesehen hat, an einem klaren, kalten Weihnachtsabend in Schweden.

Mareike to Baben-Yang, Lehrte

Quelle: Malte Christians/dpa

Schweißausbruch im Weihnachtsmannkostüm

Der Weihnachtsmann = Opa fühlte sich perfekt vorbereitet. Nichts blieb dem Zufall überlassen: das Kostüm verdeckte den Opa völlig, kein Hemdsärmel lugte hervor, die Armbanduhr war abgelegt, ein mächtiger Rauschebart inklusive Perücke verdeckte Opas Glatze, alte dicke Stiefel waren das Schuhwerk und – weil Opa Brillenträger ist – eine alte runde Brille mit aufgeklebter Zauberwatte als buschige Augenbrauen rundeten den Weihnachtsmann ab. Nichts konnte schiefgehen, eigentlich.

Am Abend vor der Bescherung rief mich vereinbarungsgemäß unser Nachbar Michael an, damit ich einen Vorwand hatte, das Haus zu verlassen.

Ich ging in unseren Geräteschuppen zum Umziehen. Es war stockduster, aber ich hatte ja an eine Taschenlampe gedacht. An neue Batterien allerdings nicht! Außerdem war es ziemlich eng in dem Schuppen. Ich bekam den ersten Schweißausbruch, aber schaffte es schließlich, mich als Weihnachtsmann zu verkleiden.

Zuerst war ich beim besagten Nachbarn und es klappte ausgesprochen gut, die beiden Kinder sagten ihre Gedichte auf, ich machte ihnen einige Ansagen für das gesamte vergangene Jahr („Ho,ho,ho, der Weihnachtsmann weiß alles!“………jedenfalls das, was die Mama ihm vorher gesagt hat). Sie bekamen ihre Geschenke und ich wollte das Haus verlassen. Allerdings wollten beide Kinder unbedingt meine Rentiere sehen, mit denen ich gekommen bin. Ich bekam meinen zweiten Schweißausbruch! „Da ja leider kein Schnee liegt, ziehen meine Rentiere einen großen Bollerwagen und sind sicher schon um die Straßenecke weitergezogen“, versuchte ich mich zu retten. Trotzdem schauten und winkten mir beide so lange hinterher, bis ich um diese Ecke verschwunden war. Ich lugte hinter einem Baum hervor, ob sie nun endlich wieder im Haus wären. Ich musste ja nochmals in den Geräteschuppen, um nun die Geschenke für meine Enkelinnen zu holen.

Plötzlich kläffte es laut hinter mir und ein Nachbar, der um diese Zeit stets mit seinem kleinen Hund Gassi geht, konnte diesen gerade noch davon abhalten, dem Weihnachtsmann ein bissiges Geschenk zu machen. Ich war nun spät dran und musste mich beeilen (3. Schweißausbruch). Ich klingelte bei uns zuhause, die Tür wurde aufgemacht, die Kinder (1 x total happy, 1 x etwas ängstlich ) stürmten herbei und freuten sich über den Weihnachtsmann. Der bekam gerade den 4. Schweißausbruch, weil er selbst vor gut 2 Stunden den Kaminofen angeheizt hatte und durch diese Hitzewelle sah er: nichts! Beide Brillengläser waren beschlagen. Beim Eintritt ins Wohnzimmer stieß ich gegen den Türrahmen und konnte mein Hinfallen gerade noch so verhindern.

Ich setzte mich in den Sessel, der für mich vorbereitet war und zog meine Weihnachtsmannshow im Wesentlichen im Nebel ab. Das ging soweit auch ganz gut, bis es zur Verteilung der Geschenke für die Kinder kam. Alle waren in dem gleichen Papier verpackt, jeweils in der Ecke stand der Name, für wen dieses Geschenk war. Ich sah leider immer noch nichts und erst mit gütiger Hilfe der Oma („Der gute alte Weihnachtsmann ist ja schon sooo alt und hat nicht mehr so gute Augen!“) klappte die Verteilung. Völlig unnötig empfand ich allerdings das Glucksen und unterdrückte Lachen meiner lieben Töchter und Schwiegersöhne! Schließlich musste ich ja weiter und kam dann als Opa wieder zurück. Alles war gut, alle waren zufrieden. Nur die 4-Jährige sagte, als sie auf meinem Schoß saß und ein Geschenk aufmachte: „Opa, Du riechst aber stark, Du musst Dich mal waschen!“

Mittlerweile habe ich auch für solche Eventualitäten Vorsorge getroffen, aber – jetzt glaubt nur noch die Kleinste an den Weihnachtsmann.

Ulf Jansch, Pattensen

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Opa verpasste immer den Weihnachtsmann

Wenn der Herbst mit der Laternenzeit zu Ende gegangen war, hatten wir Kinder in den Fünfzigerjahren ein neues Ziel vor Augen. Natürlich war es Weihnachten, dem wir so entgegenfieberten wie keiner anderen Zeit des Jahres. So schön ein Geburtstag oder Ostern auch waren, so konnte doch nichts auch nur annähernd an die Weihnachtzeit heranreichen. Das waren für uns die wichtigsten und bedeutungsvollsten Tage des ganzen Jahres.

Schon das Öffnen des ersten Fensterchens im Adventskalender mit dem schönen Silberflitter darauf war aufregend für uns. Ein weiterer Höhepunkt war der erste Advent. Dann durfte das erste Licht angezündet werden. Dazu wurden Weihnachtslieder gesungen und Walnüsse geknackt, deren Schalen im bullernden Feuer des Kohleofens unter lautem Knallen zersprangen. Und mit jedem dieser besonderen Tage rückte der Heiligabend ein Stück näher heran. Die Spannung war kaum noch zu ertragen.

Aber dann war es endlich so weit. Nach dem Weihnachtsgottesdienst, der für mich kein Ende nehmen wollte, ging es endlich nach Hause. Und wie schön war allein schon der Anblick durch die milchige Glasscheibe der Wohnzimmertür, wenn dahinter ein festliches Leuchten auszumachen war. Wir Kinder wussten, dass bis vor kurzem das Christkind dagewesen war, um den Tannenbaum zu schmücken. Doch ausgerechnet, bevor wir die Weihnachtsstube betreten durften, musste unser Opa aufs Klo. Also traten wir ohne ihn ein, vom Glanz des ganzen Zimmers mit dem schönsten Weihnachtsbaum der Welt erfüllt. Aber dann pochte es draußen laut an der Wohnungstür. Natürlich wussten wir, wer das nur sein konnte. Und dann wurde der Weihnachtsmann hereingelassen, einen großen Sack auf dem Rücken. Ehrfürchtig mit einer Mischung aus Freude und wohl auch etwas Angst standen wir vor ihm, als er uns Rute und Kohlen zeigte. Aber die waren nicht für uns bestimmt, konnte er doch bestätigen, dass wir im Großen und Ganzen recht artig gewesen waren, obwohl ich mir selber da nicht so ganz sicher war. Natürlich musste ich dann mein Gedicht aufsagen: „Lieber, lieber Weihnachtsmann…“. Und dann überreichte er uns die Geschenke, die so schön waren, dass ich an diesem Abend kaum ins Bett gehen mochte.

Aber kaum, dass er wieder aus dem Haus war, kam unser Opa vom Klo zurück. Wie schade fand ich es, dass er den Weihnachtsmann verpasst hatte. Er tat mir deswegen richtig leid. Und im nächsten Jahr sollte es nicht anders sein.

Ich glaube, dass ich sechs Jahre alt war, als ich den Schwindel durchschaute. Ich fragte den Weihnachtsmann, da ich skeptisch geworden war, ob ich einmal sein Gesicht berühren dürfte. Er erlaubte es. Es fühlte sich wie Pappe an. Da wusste ich Bescheid und damit auch, warum unser Opa auf dem Klo verschwunden war. Auch die Weihnachtsfeste danach ohne einen Weihnachtsmann waren gerade in diesen frühen Kindheitsjahren besonders eindrucksvoll. Und diese sind es, die sich mir besonders tief ins Gedächtnis eingeprägt haben. Es sind schönste Erinnerungen, die ich nicht missen möchte.

Kurt Wolter, Hannover

Quelle: Michael Reichel/dpa

Selfie mit dem Weihnachtsmann

Meine Weihnachtsmanngeschichte fängt mit einem verzweifelten Anruf eines Bekannten am 23. Dezember an. Katastrophe, sein Weihnachtsmann sei plötzlich erkrankt. Seine flehende Bitte, dass mein Mann den Weihnachtsmann für die zwei kleinen Töchter geben sollte, das Kostüm wäre auch schon vorhanden, konnte niemand abschlagen. Mein Mann schlüpfte also am Heiligabend in den roten Mantel und den weißen Bart und sah so aus, wie man als Weihnachtsmann aussehen sollte. Bevor ich ihn zur Bescherung quer durch Hannover fuhr, wurde noch schnell ein Selfie bei uns zu Hause gemacht.

Wenn man einen Weihnachtsmann auf dem Beifahrersitz hat, kommt man übrigens ganz leicht an der Ampel mit anderen Leuten in Kontakt. Fröhlich winken einem fremde Menschen zu, toll. Wir haben kurz überlegt, ob wir das häufiger machen sollten.Durch die etwas verworrenen Familienverhältnisse, wir machen Patchwork im ganz großen Stil und für Außenstehende sind die Verwandtschaftsverhältnisse nicht zu durchblicken, feiern wir Weihnachten traditionell nach dem 26. Dezember, es kann auch schon mal Januar werden, bis alle zusammenfinden. Wir tragen den Geist von Weihnachten sozusagen über das Fest hinaus.

So war es auch in dem besagten Jahr so, dass erst Ende des Jahres alle zur Weihnachtsfeier zu uns kamen. Ich zeigte den Enkelkindern ganz stolz das Selfie mit dem Weihnachtsmann und der Älteste sagte gleich „Das ist ja Opa“. Meine Antwort: „Jetzt kann ich es Euch ja sagen, Euer Opa ist der Weihnachtsmann, das ist auch der Grund, warum wir Weihnachten nie zusammen feiern“. Nicht nur die Kleinsten fingen an zu grübeln und guckten sich ihren Opa noch einmal ganz genau an.

Susanne Hennecke, Langenhagen

Quelle: Jonathan Hayward/The Canadian Press/dpa

Weihnachtsmann in Freizeitkleidung

Der Bart meines Mannes ist üppig und weiß, erinnert nicht nur Kinder an den Weihnachtsmann.So folgen ihm gerade in diesen Tagen oft fragende Kinderblicke. Neulich im Supermarkt, in der Warteschlange an der Kasse, fragte ein kleines Mädchen ihre Mutter: „ Du, Mama, warum hat sich der Weihnachtsmann verkleidet?“ Stand er doch dort in Jeans und Jacke… Ich half der Mutter aus der Verlegenheit und erklärte dem Mädchen: „Er hat noch frei, aber Weihnachten kommt er richtig.“

Heidi Sieg

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Den Weihnachtsmann mit Sternchen bezahlt

Es mag ungefähr 30 Jahre her sein. Mein Mann, ein Konditormeister, und ich hatten in Bielefeld eine Bäckerei-Konditorei. Mit unseren Geschäftsleuten in der Nachbarschaft hatten wir einen kleinen schönen Weihnachtsmarkt geplant. Ich sollte der Weihnachtsmann sein. Schon Wochen vorher bastelte ich an einem „goldenen Buch“. Unsere Kundenkinder kannte ich ja, andere Namen kamen dazu. Hinter jeden Namen klebte ich noch goldene Sternchen für besonders liebe Kinder – böse Kinder hatten wir nicht...

Mein Auftritt kam, in einem wunderschönen Kostüm. Ganz langer Mantel mit Kapuze, Bart, Handschuhe. Dazu große Stiefel von unserem Sohn. Ring und Armbanduhr hatte ich abgelegt, Kinder achten auch auf solche Dinge. Ich hatte einen riesengroßen Sack voll schöner Geschenke für die Kinder. Über den Hinterausgang kam ich zu dem kleinen Festplatz. Viele Kinder wartete schon, ich war begeistert. Die Kinder staunten: Ein goldenes Buch. Stehe ich da auch drin? Wo? Da steht ja Pia, da Jan. Und noch Sternchen hinter den Namen. „Ich war lieb“, jubelte Pia.

So ging es immer weiter und der Sack war bald leer. Aber es kamen immer noch mehr Kinder, ich konnte jetzt nicht gehen. Da kam mein Mann und sagte: „Na, Weihnachtsmann, hast du dich verplant? Dein Sack ist ja schon fast leer. Es sind aber noch viele Kinder da.“ Ich, als Weihnachtsmann, fragte zurück: „Bist du nicht der Herr Scholz vom Bäckerladen?“ Ja, das sei er, antworteten die Kinder. Also fragte ich weiter: „Kannst du mir Schokolade verkaufen? Ich bezahle auch. Im Himmel bezahlen wir immer mit Sternchen.“

Mein Mann holte die Schokolade. In meinen Manteltaschen hatte ich viele selbst gebastelte Sterne und zählte diese nun in die Hand meines Mannes. Die Kinder schauten gespannt zu und zählten mit.

Ein Jahr später kam ein kleines Mädel von 4 oder 5 Jahren mit einem kleinen Schmuckkästchen in unseren Laden. Es war die Saskia. „Kommt dieses Jahr auch wieder der ’echte’ Weihnachtsmann?“, fragte sie mich. Sie zeigte mir den Inhalt ihres Kästchens: ein Sternchen. Dieses Sternchen habe der Weihnachtsmann im vergangenen Jahr verloren, erzählt das Mädchen. Sie habe es gefunden und aufgehoben für dieses Jahr – falls die Geschenke wieder nicht reichen und der Weihnachtsmann wieder Schokolade kaufen muss.

Ob der echte Weihnachtsmann wieder selber kommt, weiß ich nicht, sagte ich ihr. Aber den großen Sack mit Geschenken bringt er ganz bestimmt, wie jedes Jahr. Ich holte einen Briefumschlag für das Sternchen und ein Kärtchen für einen Gruß. Ich schrieb: Für den Weihnachtsmann, und Saskia malte mit meiner Hilfe ein großes S.

Und auf dem Päckchen aus dem Weihnachtssack, das sie in diesem Jahr bekam, stand „Danke schön, Saskia, sagt der Weihnachtsmann“.

Margarete Scholz, Wunstorf

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Ein Gespräch mit dem Weihnachtsmann

Unser Zwillinge waren etwa 5 Jahre alt, als sie beflügelt durch entsprechende Ideen ihrer Kindergartenfreunde, Zweifel an der Existenz des Weihnachtsmannes äußerten. Wie jedes Jahr ging ich mit den Jungs zum Nachmittagsgottesdienst, während mein Mann das Weihnachtszimmer vorbereitete. Wieder daheim, saßen wir dann alle Vier, davon zwei ganz ungeduldig, am Küchentisch bei Kaffee und Kakao, als es plötzlich ganz laut im Wohnzimmer klopfte und rumpelte.

„Hoho“, erschallte eine dunkle Stimme, „lässt mich denn hier keiner rein?“ Ich ließ vor Schreck fast die Kaffeetasse fallen, die Kinder wurden blass. Nur mein Mann blieb ganz ruhig und rief: “Wer ist denn da? Was ist denn das für ein Lärm?“

„Der Weihnachtsmann“, so die Antwort aus dem Wohnzimmer. Mein Mann rief: „Ich komme ja schon“, stand auf und ging ins Nebenzimmer. Der Rest der Familie blieb verdattert in der Küche und lauschte gespannt.

„Das hat aber lange gedauert, ich habe nicht viel Zeit, muss gleich wieder los, es gibt auch noch andere Kinder zu beschenken“, sagte die tiefe Stimme des Weihnachtsmannes, „Vielen Dank, lieber Weihnachtsmann“, hörten wir meinen Mann sagen, bevor die Balkontür laut zuschlug und er zurück in die Küche kam.

Kurz darauf fand die Bescherung statt. Es war kein Weihnachtsmann mehr zu sehen, aber die Zweifel waren ausgeräumt. Während unserer Abwesenheit in der Kirche hatte mein Mann eine Kassette bespielt und seinen Redebeitrag ausgespart. So konnte er glaubhaft einen Dialog mit dem vermeintlichen Weihnachtsmann führen.

Antje Schenke, Isernhagen

Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Weihnachtszeit – ohne Ärger und Streit

Advent, Advent wie doch die Zeit rennt,

und das letzte Lichtlein brennt.

Bald ist es wieder soweit,

dass es vielleicht schneit,

und der Weihnachtmann steht auch schon bereit.

Die Weihnachtssüßigkeiten stehen schon längst in den Läden,

dass beim Durchgehen einem knurren die Mägen.

Die Weihnachtsmärkte haben auch schon auf,

da trinken wir doch glatt einen Glühwein drauf.

Da kommt der Weihnachtsmann mit dem Schlitten an,

wo noch Rentier Rudolph hängt dran.

Ihre Aufgabe alle zu beschenken,

mit ganz vielen tollen Geschenken.

Die Rute nehmen sie dieses mal raus,

und lassen sie Zuhaus.

Dafür ist drin viel süßes für die Gaumen,

wonach man sich schleckt die Daumen.

Dann gibt es noch Nüsse,

wofür wir den Weihnachtsmann küssen.

Auch die selbst gestrickten Socken müssen sein,

wo wir sofort schlüpfen hinein.

Rudolph schmeißt am Schlitten den Motor an,

das es endlich losgehen kann.

Die Geschenke noch drauf gelegt,

und los gefegt.

Nun muss der Weihnachtsmann mit dem ganzen Sack und Pack in den Schornstein,

und mit ganz viel hauruck, Kraft und drücken irgendwie hinein.

Mit ganz viel Mühe hat er es geschafft,

und ist auf den Kaminboden gekracht.

Jetzt ganz leise die Geschenke unterm Baum verteilen,

und sich dazu auch noch beeilen.

Bevor den Weihnachtsmann jemand sieht,

und alles mit kriegt.

Jetzt muss er auch wieder raus aus dem Haus,

dafür geht er heimlich einfach durch die Haustür raus.

Warum wieder quälen und anstrengen,

und wieder im Kamin hängen.

Rudolph wartet schon knurrend lang,

wo bleibt nur der alte Mann.

Jetzt geht es endlich weiter,

das wird ja noch heiter.

Nachdem man sich hat beeilt,

sind nun endlich alle Geschenke verteilt.

Jetzt noch schnell nach Hause fliegen,

und den Rücken vom Geschenke schleppen wieder gerade biegen.

Nun erstmal ausgezogen die Schuhe,

jetzt ist erstmal bis kommendes Jahr Ruhe.

Bis dahin wünsche der Weihnachtsmann allen eine besinnliche Weihnachtszeit,

ganz ohne Ärger und Streit.

Anita König

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Eine Weihnachtsgeschichte von der Flucht 1945

Wir sind 1945 aus Ostpreußen geflüchtet und in einem Flüchtlingslager in St. Peter Böhl untergekommen. Dort hat mein Vater, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft seine Familie wiedergefunden hat, diese Weihnachtserzählung geschrieben. Viele Jahre habe ich meinen Söhnen diese Geschichte zu Weihnachten vorgelesen.

-----

Auf dem alten Deich, auf der Halbinsel Eiderstedt, der von Tating nach Süderhöft in unregelmäßigen Windungen etwa tausend Meter von der Nordseeküste entfernt verläuft, kämpft Helga gegen den Südwest. Am Signalmast der Wetterstation hängt ein Kegel mit der Spitze nach unten, das bedeutet: „Sturmwarnung“ - Windstärke acht und darüber aus Südwest. Der Himmel ist graubraun, und tief hängende Wolken wälzen sich schneeschwanger von der See her dem Lande zu. In das Heulen des Sturmes mischt sich ein dumpfes Rollen, die Brandung. Das Vorland ist weithin mit Eisschollen übersäht. Dazwischen springen Schaumspritzer herandrängender Flutwellen. Mit heiserem Kreischen streicht eine einzelne Möwe zwischen den Dünen umher. Das Kind bindet das Kopftuch fester und erschauert unter dem nasskalten Sturm, der ihm sein dünnes Mäntelchen vom Leibe reißen will.

Furchtsam starrt es in das weite, öde, Land, wo weit und breit kein Mensch und keine menschliche Behausung zu sehen sind. Aber bald wird es sein Ziel, das Flüchtlingslager St. Peter Böhl, in dem es mit seiner Mutter und seinem Brüderchen heute den Heiligen Abend feiern wird, erreicht haben. Es fängt an zu schneien. Die Schneeflocken jagen. Die waagerechten weißen Streifen verdichten sich immer mehr zu einer undurchsichtigen Wand. Das Kind bleibt stehen. Ein Weg ist nirgends zu sehen.

Weiß ist alles, soweit das Auge reicht und das ist nur ein kurzes Stück. Zudem ist es dunkel geworden. Helga setzt ihren Weg fort und merkt plötzlich, dass der sonst ebene Weg bergab und bergauf führt. Sie ist vom Deich abgeirrt und offenbar in die Dünen geraten. Helga geht zurück, kann aber ihre Fußspuren nicht mehr finden, der Sturm hat sie verweht. Wie Peitschenhiebe treffen die mit so rasanter Geschwindigkeit getriebenen Schneeflocken ihr Gesicht, das es wie Feuer brennt.

Plötzlich strauchelt sie und fällt zu Boden. Sie ist in einen Graben geraten. Wie sie so in der von Schnee angefüllten Vertiefung liegt, ist ihr wohler. Sie fühlt hier den Sturm fast gar nicht mehr. Müde von der großen Anstrengung streckt sie die Glieder. Nur noch ein Weilchen so liegen bleiben, denkt das Kind, und dann wieder weiter gehen. Doch die Furcht vor dem Wege lässt es sein Vorhaben immer wieder hinausschieben, bis die Müdigkeit es übermannt und ein tiefer Schlaf auf es herabfällt. Der Schneesturm aber wirbelt weiter, und über dem Graben, in dem Helga liegt, erhebt sich bald darauf ein Schneeberg - wie ein Grabhügel.

„Komm Wolf!“ ruft der Jungbauer Jens seinem Hunde zu. „Es nützt alles nichts, wir müssen hinaus. Bei solchen Wetter jagt man sonst keinen Hund vor die Tür, aber ich habe dem Lagerverwalter versprochen zu kommen. Die Flüchtlinge sollen nicht sagen, dass die Einheimischen sich vor dem Wetter fürchten, das sie von Jugend auf gewohnt sind.“ Bei diesen Worten zieht Jens seine Lederjoppe an, wickelt einen derben wollenen Schal um den Hals und zieht seine Mütze fest ins Gesicht. -

„Du bist wohl nicht gescheit!“ lässt sich eine Stimme aus der Küche vernehmen, und Jensens Mutter erscheint im Türrahmen. „Das ist doch nicht dein Ernst, dass du bei diesem Wetter und noch dazu am Heiligen Abend zum Lager willst?“ „Doch – doch Mutter,“ antwortet Jens, „es ist schon mein Ernst.

Ich kann jetzt nicht mehr absagen. Ein Mann ein Wort und der Lagerverwalter erwartet mich.“- „Bei diesem Wetter erwartet dich kein Mensch und übrigens: Was gibt es denn so Wichtiges im Lager, dass sie deine Hilfe brauchen?“ „Dort wird eine Weihnachtsfeier stattfinden und ich mache den Weihnachtsmann.“

„Ach du große Güte!“ spottet die Bäuerin. „und das kann kein anderer als du?“ – „Können schon“ meint Jens, „aber die Kinder kennen doch alle Männer im Lager.“ –

„Soso, den Weihnachtmann machst du. Da wirst du den Kindern wohl etwas mitbringen müssen.“ „Wenn du mir etwas für sie mitgeben willst, Mutter – gerne.“ Entsetzt schlägt die Bäuerin die Hände über dem Kopf zusammen. „Ich kann doch nicht alleine für die vielen Kinder – aber Jens! Da ist es schon am besten, du holst das Christkind und nimmst es in das Lager mit!“ Lachend lässt die Bäuerin Jens stehen und geht in die Küche zurück.

Der Sturm reißt Jens die Tür aus der Hand und schmettert sie gegen die Hauswand. Wolf läuft seinem Herren voraus und beide nehmen ihren Weg zum alten Deich, um auf diesem kurzen Wege zum Lager zu gelangen. Als sie den Deich erreichen, hört es auf zu schneien, aber der Sturm jagt mit unverminderter Heftigkeit und fegt den Deich stellenweise ganz kahl.

Als Herr und Hund eine Weile schweigend und nur mit sich selbst beschäftigt, vorausgeschritten waren, gibt Wolf plötzlich Laut. Jens bleibt stehen. „Was hast du gefunden?“ fragt Jens. Er kennt seinen Hund. Wolf, die Nase immer tief am Boden, trabt ein Stück vom Wege ab, bleibt stehen und schlägt erneut an. Diesmal klingt es wie ein Klagelaut. Sofort steht Jens neben seinem Hund und bohrt seine Augen in die Dunkelheit. „Such, Wolf!“ Der Hund scharrt den Schnee, dass es nur so stiebt und einen Augenblick später hält Jens einen leichten Mädchenkörper auf dem Arm – Helga

Das Kind gibt aber kein Lebenszeichen von sich. Erst als Jens ihm die Schläfen mit Schnee reibt, atmet es tief und blickt Jens fragend an. Da zieht Jens seine Joppe aus und wickelt das Kind hinein. Kurz vor dem Lager kommen ihnen Männer mit Sturmlaternen entgegen. Helgas Mutter war vor Angst und Sorge zum Lagerleiter gekommen und hatte ihm vom Helgas Ausbleiben erzählt. Der Lagerleiter hatte sich sogleich mit einigen Männern auf den Weg gemacht, um Helga zu suchen. Nun trafen sie Jens und gehen voller Freude zum Lager zurück.

Dieser Heilige Abend wurde nicht nur für die Beteiligten, sondern für das ganze Flüchtlingslager ein besonders schönes. Als der Lagerverwalter den Kindern erzählte, dass es der Weihnachtmann selbst war der Helga auf den Armen zurückgebracht und ihr das Leben gerettet hatte, da gibt es kein Kind, das ihm nicht dankbar die Hand gedrückt hätte.

In Jensens Seele aber ist ein helles Licht entzündet, dessen Schein ihm aus den Augen leuchtet. Verwundert fragt ihn seine Mutter, als er wieder nach Hause kommt: „Hast du etwa das Christkind getroffen?“ Da nimmt Jens seine Mutter in den Arm und antwortet: „Ja, Mutter, das habe ich, und du glaubst nicht, wie schön das war.“

----

Ulrich Burnus, Neustadt

Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Als ein Nazi den Weihnachtsmann ohrfeigte

„Es ist kurz vor dem Weihnachtsfest 1943. Seit dem Herbst bin ich in der 2. Klasse und werde bald 7 Jahre alt. Es ist das vierte Kriegsjahr und mein Vater ist an der Front in Russland. Schon im November hat meine Mutter die letzten Feldpostpäckchen an ihn mit ihren selbstgebackenen Keksen verschickt aus den Zutaten, die sie seit Wochen mühsam zusammensparen musste, weil alles knapp rationiert ist. Sogar das Gas für den Backofen!

In der Schule fühle ich mich sehr wohl, ich liebe meine alte Lehrerin und meine Klassenkameradinnen! Als ich so unseren restlichen Keksvorrat für unsere eigenen Bunten Teller betrachte, kommt mir der Wunsch, am letzten Schultag vor dem Fest meine Klasse zu überraschen. Meine Mutter reagiert zwar anfangs etwas verhalten – Kekse sind eine Kostbarkeit für uns – ist dann aber bereit, von ihrem Schatz für jedes Mädchen in meiner Klasse einen Keks zu spendieren.

Während wir so verhandeln, wie das Geschenk überreicht werden sollte, beschließen wir, mich dazu als Weihnachtsmann zu verkleiden. Ich habe eine braune Mütze aus künstlichem Fell, meine Mutter noch aus dem Fundus meiner verstorbenen Großmutter eine Jacke mit etwas Pelzbesatz, die mir fast zu den Füßen reicht. Einen Bart aus einem Stück Stoff und Watte (ebenfalls eine Kostbarkeit) schnell zu nähen, ist für meine Mutter eine Kleinigkeit.

Mit zwei Bändern wird mir die Maske hinter den Ohren befestigt und die Mütze tief ins Gesicht gezogen, ein Schal um den Hals gewickelt. Meine Hosenbeine in Mutters etwas zu großen Stiefeln vervollständigten mein Kostüm.

Die Kekse finden in einer größeren Dose Platz, die in einen Rucksack gesteckt wird. Reisig für die Rute haben wir aus dem Garten genug.

Meine Mutter bringt mich rechtzeitig zur nahen Schule und hilft mir in einem versteckten Winkel des Treppenhauses in mein „Kostüm“. Dann stapfe ich los und mache mich mit wuchtigen Faustschlägen an meiner Klassentür bemerkbar. Lehrerin und Mädchen sind für einen Augenblick erstarrt, als ich unter lautem Brummen das Klassenzimmer betrete. Meine Lehrerin spielt mit und begrüßt mich als Weihnachtsmann, ohne zu wissen, was kommen wird. Mit den üblichen Sprüchen, ob man auch brav gewesen sei, wende ich mich an meine Klassenkameradinnen und verschenke für das gute Betragen meine Kekse. Inzwischen erkannt, sind alle aus dem Häuschen und der Lautpegel steigt. Meine Lehrerin schlägt vor, noch ein Weihnachtslied zu singen, ehe sie mich aus der Tür geleitet.

Draußen klopft sie kurz an die Nachbartür, öffnet und ruft der Kollegin zu, der Weihnachtsmann sei überraschend gekommen. Zwar sei er noch ohne Geschenke, wolle aber gerne den Kindern guten Tag sagen. Wieder großes Hallo, ein Abschiedslied und Weitergabe an eine nächste Kollegin.

So geht das noch mehrmals und alle haben wir unsere Freude!

Plötzlich, mitten in einem Gedicht, wird die Tür von außen aufgerissen. Mit vor Zorn hochrotem Kopf stürzt einer der Lehrer in Uniform herein. Er baut sich vor mir auf und schleudert mir Beschimpfungen entgegen, die ich nicht verstehe, und ohrfeigt mich, daß meine Backe brennt. Dann reißt er mir meinen Bart ab und tritt darauf herum.

Mit erhobenem Arm und zackigem: „Heil Hitler!“ stürmt er aus dem Raum, nicht ohne der Lehrerin entgegen zu zischen: „Wir sprechen uns nachher!“

Die Kinder in der Klasse sind vor Schreck starr! Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe! Die Tränen laufen mir übers Gesicht. Der „Weihnachtsmann“ ist in diesem Moment, wie gewünscht, gestorben!

Ursula Jaktop

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Erkannt trotz Verkleidung

Meine Geschichte ist schon lange her... 1996. Meine Tochter war drei und mein Sohn 3 Monate. Außerdem waren wir in unserer Kirchengemeinde Oesdorfer Kirche in Bad Pyrmont in der Krabbelgruppe. Für das letztgenannte brauchten wir zur Weihnachtsfeier einen Weihnachtsmann. Also erklärte ich mich bereit den Weihnachtsmmann zu spielen. Kostüm gekauft. Nun sollte ja auch noch eine Generalprobe statt finden ob alles so klappte und meine Kinder mussten am Abend am Nikolaustag dran glauben. An alles gedacht. Andere Hose, Schuhe und ohne Brille... jedenfalls unverkennbar. Und so stolperte ich dann bei meinen Eltern ins Wohnzimmer wo die Kinder mit ihren Papa da waren. Erst erschrocken und dann auch etwas neugierig. Mein Sohn sagte nichts und meine Tochter versteckte sich hinterm Papa. Ich musste dann mit verstellter Stimme auch etwas sagen, was auch gut klappte. Carolyn sagte ein Gedicht auf und gab mir ihren Wunschzettel. Dafür bekam sie und auch Timo eine Nikolaustüte in die Hand gedrückt. Als ich raus ging, sagte Caro, dass es Mama ist! Ich war ehrlich überrascht. Ich hatte Kleidung und Schuhe an, was sie nicht kannte. Meine verstellte Stimme. Egal. Warum und wieso. Keine Ahnung. Wir haben jedenfalls später alle darüber gelacht.

Britta König, Moormerland/ Jheringsfehn

Quelle: Patrick Pleul/dpa

Ein Geständnis vor dem Weihnachtsmann

Damals, und das ist nun schon sehr lange her, ich war drei oder vier Jahre alt und wir, mein großer Bruder, meine Mutter und ich, wohnten außerhalb der Stadt auf einem Bauernhof, weil man uns vor den immer heftiger werdenden Angriffen britischer und amerikanischer Bomber in Sicherheit bringen wollte. Evakuierung nannte man das zu jener Zeit, und nicht jeder war auf dem Lande von dieser Idee begeistert. Vergebens wartete die Nation auf den Endsieg, und wir darauf, eines Tages als Soldaten der glorreichen Armee des größten Führers aller Zeiten beitreten zu dürfen.

In dem von katholischen Nonnen geführten Kindergarten wurden wir diesbezüglich schon mit Kampfliedern auf die Zeit danach eingestimmt. Dass es dann nichts wurde mit der Rekrutierung, hat zumindest bei mir keine bleibenden Schäden hinterlassen. Draußen war es Winter und wie es in den 40-er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch üblich war, lag reichlich Schnee und im Inneren der warmen Stube warteten wir aufs Christkind – oder auf Sankt Nikolaus, auf wen auch immer. Es muss wohl in der Vorweihnachtszeit gewesen sein, denn es handelte sich schließlich um eine Art Nikolaus, wie wir gleich sehen werden. Derselbe scheint mir in der heutigen Zeit aber weitgehend verloren gegangen zu sein, seit er durch den werbewirksam daherkommenden CocaCola-Mann mit rotem Mantel und weißem Bart ersetzt worden ist, der überall für den Weihnachtsmann gehalten wird und ständig „Ho, Ho, Ho!“ rufen muss. Jedenfalls begegnet mir heute nur noch sehr selten ein echter Sankt Nikolaus, der in meinen Kindertagen stets mit dem Knecht Ruprecht unterwegs war, um die bösen Kinder mit seiner Rute zu versohlen und die braven Kinder zu belohnen.

Nun muss ich vorausschicken, dass es in unserer kleinen, damals vorübergehend vaterlosen Familie, – eine Tante hatte sich noch hinzu gesellt -, nicht üblich war, dass man seinen Winden freien Lauf ließ und sich vom heute gebräuchlichen Vokabular für Flatulenzen fürnehm zu unterscheiden wusste. Deshalb nannte man das, was da an flüchtigen Gasen nicht selten geräusch- und gehaltvoll ins Freie entwich, bei uns „Pump“. Und ein „Pump“, oder das „Pumpen“, war nun mal strengstens verboten!

Auch ein paar andere, seltsam klingende Begriffe gehörten zu meinem Sprachschatz, die mir dann später, als ich die erste Klasse besuchte, des Öfteren den Spot meiner Mitschüler einbrachten. Schließlich war es an jenem Nikolaustag so weit, und es klopfte bedrohlich an der Tür zu unserer kleinen Wohnküche. Herein kam in Begleitung der Bauersfrau ein Mann, der in Personalunion sowohl als Nikolaus wie auch als Knecht Ruprecht auftrat. Sein Hauptzierte statt einer roten Mütze ein Lappen von ähnlicher Farbe, der ihn eher wie einen Piraten erscheinen ließ. Sein Gesicht war rußgeschwärzt, so dass sein Gesicht nicht zu erkennen war. Auf dem Buckel hielt er mit der linken Hand einen schmutzig-grauen Kartoffelsack und in der Rechten schwang er einen entstielten Stallbesen, der die Rute ersetzen sollte. Als er polternd den Sack abgestellt und daraus umständlich ein altes Buch hervorgekramt hatte, begann er mit gewichtiger Stimme, die mir irgendwie nicht fremd erschien, daraus vorzulesen und aller Welt meine Missetaten kundzutun. Da bekam ich es mit der Angst zu tun.

Um Gnade bittend flehte ich ihn an: „Lieber Nikolaus, ich will auch keine Pümpe mehr machen!“ rief ich in meiner Not. Was für mich bitterernst war, sorgte bei allen anderen offenbar für Vergnügen, selbst mein Bruder hatte die Komik dieses Augenblicks erkannt und lachte über mich – was ich ihm bis heute noch übelnehmen sollte. Alle lachten, nur ich hatte keine Ahnung warum. Selbst Knecht Nikolaus konnte sich das Lachen nicht verkneifen und entpuppte sich schließlich als der Hofbursche der Bauernfamilie. Und der hörte schlicht und einfach auf den Namen Hermann.

Peter Breitenstein, Neustadt

Von red